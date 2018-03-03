嫌貨才是買貨人！學習胡雪巖經營人脈的四個手段

文：林有田

用自信與感恩，說服奧客變貴客

喬・吉拉德這樣說：嫌貨才是買貨人！ 客戶有本能的反抗心理，與客戶面談的時候，首先要降低他的戒備心，才能更瞭解客戶、話語更有說服力並贏得信任。這樣就可以把客戶的反抗和質疑轉化為「成交！」

在拜訪顧客嘗試進行溝通說明時，難免會有未預期的狀況發生，這時，顧客會說出一些莫名其妙、狗屁倒灶的話，故意說這裡不好、那裡不對，嫌東嫌西，找出一大堆毛病，有時候甚至說出不想買的話，盡是拒絕、嫌棄跟推託。

當我們因此心情低落時，老一輩的生意人會用一種看得很開，高度也很夠的語氣開示：「沒關係啦，嫌貨就是買貨人，只要追根究柢，這些嫌得愈厲害的，才正是要買貨的人。」沒錯，如果他們不care，何必跟你說這些話。

顧客之所以嫌棄你的東西，不正說明他對你的產品產生興趣嗎？ 顧客有興趣才會認真思考價值與供需，思考過後必然會提出更多的意見。這是事物發生的必然規律！ 如果顧客對你的建議都無動於衷，甚至沒有任何異議，不用猜，這個顧客絕對沒有一點購買欲望。追究下去，就會發現，這些嫌得厲害的，正是要買貨的人。

「嫌貨人」正是你的貴人

我年輕時剛投入業務工作時，對老一輩生意人的說法很不以為然，但是經過一些事情後，我有了新的一層領悟，漸漸發現，事情真的如老一輩人所說，嫌貨才是買貨人。因為他喜歡你的產品才會發現缺點，想殺價才會嫌東嫌西。也就是說，只有那些會嫌產品不好的人，才是內行人、買貨人，如果我們對自己的產品有一定的了解和信心，就不怕人嫌。所以，有時候面對不明所以的打槍與質疑，千萬不要感到灰心，反而要感激對方的「抬舉」，更要拿出耐心以「物超所值」＋「人性訴求」的策略，進一步說服對方，別把貴人錯當成小人啦！

另一點要注意的是，在說服對方你的產品或服務「物超所值」的過程中，要保持鎮定、瞭解原因、逐項舉證說明，遇到困難時，更要懂得趕緊轉彎、重新調整策略，轉移到「人性訴求」後再攻堅。當然，耐心及熱心絕對不能少。

應付四種 「嫌貨人」有方法

嫌貨也是有層次的！ 在做生意「顧客至上」的法則裡，我們要謹慎的辨別跟對待情況欠佳、不好合作的顧客，一般來說，他們分別是——撒嬌者、拓荒者、投機者和盜墓者。其中，投機者跟盜墓者最令人恨之入骨。如何有效應付這四種類型的顧客？ 分別說明如下：

一、撒嬌者是第一種的嫌貨人

60％的女性消費者喜歡用撒嬌方式得到安撫，她們希望委屈能表達出來，能被慰藉和獲得優惠。一種米養千萬人，有些人很不好惹，有些撒嬌者深信「付錢的是大爺」，表現出來的嘴臉不是很 nice，有些人還飆一些髒話，說「不會做生意就不要做啊！」「我來購買不是來買氣受的！」之類的話，還有些人會威脅要去消基會告你之類的。不管如何，生意至上，你當然還是要盡心力珍惜這些撒嬌者，和他們溝通！

一個人在氣頭上的人，是需要正面對待的。面對撒嬌者，你可以用貼心手法來應付他，譬如讚美他一下，誠懇說一些好聽的話來取悅對方，主動送上一些小禮物，請他們別嫌棄了，這都是身為銷售人員者和服務人員基本的工作。

二、拓荒者是第二種的嫌貨人

這類型占約30％，他們的特色是非常熱心，表現得很「雞婆」，可愛的是，他們都雞婆得很有建設性。因為喜歡你的產品又覺得很實在，為了抒發自己的看法、見解、情緒跟想法，他們會說「別家都有這個這個，你們怎麼都還是那個那個！」他們會一直嘮叨個不停，還不時打斷你說話，指出你產品的不好或是可以更好的地方。雖然他們很煩，但我們應該要很珍惜他（她）們，因為他們是我們的監察委員。

三、投機者是第三種的嫌貨人

約占15％，也是俗稱的「奧客」。他們是「人性本貪」的信徒，臉皮黑又厚。特色就是「一級盧」，能跟你從早上盧到半夜，會提出超乎常情的低價或談判條件，看你怎麼接招與回應。這些人是壞人嗎？ 不一定，這只是人性的一環而已。碰到這種奧客，你要善用溝通和談判能力，把守住底線才是王道。

四、盜墓者是第四種的嫌貨人

約5％的嫌貨人屬於挖墳盜墓者。他們是一群等著吃腐肉和屍體的斑鬣狗（又稱斑點土狼），是經驗特別豐富的獵食者，他們黑心無極，總是趁黑夜鑿開石墳、掘起棺木，搜掠其中的金銀財寶，並讓屍體暴露任由風吹雨打、土狼啃食。

盜墓者們吃人不吐骨頭，為了要啃你的骨頭，千方百計把你逼到死路。他們根本不是人，沒有羞恥心，毫無人性，甚至為自己的陰險狡詐洋洋得意。他們的必殺技之一是利用你的弱點和公司機制，安排陷阱讓你跳下去，然後編造漫天謊言，大大殺價。甚至在勞師動眾胡鬧一場之後，等著收割你的人頭。被這種「嫌貨人」盯上算你倒霉，萬一遇到要趕快閃，閃不開也要保持安全距離，別做他們的生意，以免吃大虧。

找出「感恩」的三個理由

佛家修行首重「感恩」之心，因此對於既有的一切要以感恩的心情來接受，以安住於現實生活環境為基礎，所謂「登高必自卑，行遠必自邇」。

我們在商場活動中常常遇到許多嫌貨人，但要懂得逆向思考，懷抱感恩的心情來面對，如此一來，奧客也能變貴客，損友也能變益友，敵人也能變貴人！

有一次，美國前總統羅斯福家中遭竊，被偷了許多東西，他的朋友聞訊後寫信安慰他，勸他不必太在意。羅斯福馬上給朋友寫了一封回信：「親愛的朋友，謝謝你來信安慰我，我現在很平安，這一切要感謝上帝：第一要感謝，賊偷去的是我的東西，而沒有傷害我的生命；第二要感謝，賊只偷去我部份東西，而不是全部；最後我還要感謝，也是最值得慶幸的是，做賊的是他，而不是我。」這故事告訴我們，對任何一個人來說，發生意外絕對是不幸的事，然而羅斯福卻能從中找出「感恩」的三個理由，改寫心情面對失去。

我常告訴學生，如果要成為優秀的業務達人，該怎麼樣擁有天天業績長紅以及充滿興奮、驚喜的人生，答案就在你的雙唇間：只要你和顧客交談時能大聲地告訴對方：「感謝你給我一個機會！」這句魔法句有如萬靈丹，保證可以讓業績不如意的人變成有錢人、常常「摃龜」的人重獲訂單和令他滿足的收入。

所以從請今天開始，持續七天，練習對你身邊的人說「感謝」。養成的新習慣，七天後來驗收成果吧！掌握這個原則，一有機會就大聲地說出來，到海邊用力、大聲地出這句，對自己的朋友、家人輕聲地說出這句，也可在腦海中默唸這句，或是在你的心裡面感覺到這句話的力量。記住，從今天開始，不管你去哪裡，隨時帶著「感恩」的心情，讓「感謝你給我一個機會！」這句話散布在你的生活周遭，你很快就可以運用這個魔法棒，解決對方的防衛、推辭以及轉化任何負面的情況，帶你到一個新境界。

學習胡雪巖經營人脈的四個手段

做事業的人要知道，第一年靠專業知識，第二年靠技能、專業知識加人脈，第三年就完全靠人脈關係了。如果你奮鬥了三年仍然沒有成功，失敗主因肯定是人脈關係不合格。

有道是做官要學曾國藩，經商要學胡雪巖。胡雪巖貧苦出身，沒有機會讀詩書，他做生意初期雖然起起伏伏，卻因善於經營人脈，靠著真誠、義氣和誠信憾動人心，贏得許多貴人的幫助與提攜，終於成為富甲天下的紅頂商人，這成就與他龐大而牢固的人脈網路是分不開的。

紅頂商人胡雪巖是經營人脈的典範，我非常佩服他經營人脈的四個手段，可以提供給大家參考：

花花轎兒人抬人，在商場上辦事要注重「情」、「義」二字。 多方交遊，汲取他人智慧精華。 處世圓融，事功求全。 認清真假的靠山。

從以上的經營精髓，我學會在平時多交一些好朋友，且一定懷著真誠之心與朋友交往。樂於助人、多做公益，放低自己的身段，以和諧、謙卑的態度，學會跟他人相處，隨時擴充自己身邊人、事、物的「正向力」。因此，當我突然跌入困境或遇到麻煩、難題時，果然有一些貴人跑來幫我，不但幫我解決困難，還進而改變了我的命運。生命的精采，在於擁有幫我們脫離困難的貴人。良好溝通需要心存善念，要明白多個朋友多條路，多個冤家多道牆。只要能心存善念，一切都有改變的機會。

請你跟我這樣做

1.遇到挑三揀四的顧客，不要馬上否定他的購買欲望，只要對自己的產品有信心，服務態度好，誠懇地講解產品的價值，不怕比較，顧客會心動的！

2.若顧客嫌棄你產品，不要太在乎他的批評，一點也不要生氣，只要對自己的產品有信心，對顧客心理有深刻洞察力，就可以扭轉劣勢。

3.請從現在開始，持續七天，練習對顧客說「感謝你給我一個機會！」並養成新的習慣，七天後，來驗收成果吧！

書籍介紹

本文摘錄自《成交的技術：向銷售之神喬．吉拉德學習創造不敗金氏紀錄的30個銷售術》，出版

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作者：林有田博士

喬．吉拉德是全世界最偉大的業務員，也是全球最受歡迎的演講大師，擁有5項金氏紀錄，且該紀錄至今無人能破。喬．吉拉德曾為許多世界500強企業菁英傳授他的寶貴經驗，是所有的創業者和做業務工作者的導師。喬．吉拉德的演講門票很貴，但場場爆滿，大家都想目睹世界推銷大王的風采和真面目，同時要向他借鏡「如何成為Top Sales的技術」。

如果你想向喬．吉拉德學習，有三種方法，一是購買他演講會的門票，親臨大師風采；二是省錢一點的方法，可以看喬．吉拉德寫的書；如果英文原文著作讓你傷腦筋，現在有第三個選擇：閱讀林有田博士花費兩年時間完成的《成交的技術：銷售之神喬．吉拉德創造不敗的銷售金氏紀錄30金律》。

林有田博士擁有30年以上的業務講師資歷，訓練培育港中台及星馬地區超過三百萬名業務戰將，有「東方喬．吉拉德」的美譽。他從喬．吉拉德的著作、演講中，淬鍊精華並加以演繹，融入東方化、本土化、實踐化的精神，以及他的銷售成功案例和獲得的教訓，整出30個銷售必勝的金科玉律。透過這30則銷售金律，可以幫你省掉很多鈔票和摸索時間，馬上學會世上最偉大銷售員的銷售方法，創造你自己的銷售紀錄。

做業務、銷售工作首重成交，第一章提出了10則讓你「一出手就成交的業務力」法則，解析當業務面對客戶時，如何從心、從情、從理、從技術上，突破客戶的心理防線、價格防線或購買防線……，不但買單你銷售的產品，還能幫你介紹新客戶。

Photo Credit: 布克文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航