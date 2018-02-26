若肩膀痛與筋腱撕裂無關，可以怎樣醫治？

上集提到，守門員輝哥因為肩膀痛去修補受傷的筋腱。筋腱修好了，但痛楚沒有消退，反而愈陷愈深。由這個故事，我們知道︰

肩頭痛症和核磁共振照出來的肩膀筋腱撕裂沒有關係。痛，不一定有損傷；有撕裂，也不一定會痛。 所以，以手術方式修補旋袖肌（rotator cuff）尤其是岡上肌（supraspinatus）筋腱，又或者注射任何藥物（例︰類固醇、透明質酸、甚至生理鹽水）到筋腱未必可以治療肩膀痛症。

為何會這樣？因為連我都曾經被解剖教科書瞞騙了。圍住肩膀關節維持穩定性的旋袖肌，原來不是獨立長成，還有一條橫跨四條筋腱的軟組織叫旋袖纜（rotator cable）將它們纏在一起。就如人長有兩個腎一樣，其中一個失去功能，另一個都可以維持身體正常功能一樣。

照片由作者提供 S=岡上肌（supraspinatus）I＝岡下肌（infraspinatus）TM＝小圓肌（teres minor）BT＝二頭肌（biceps brachii）C＝旋袖纜（rotator cuff cable）B＝旋袖半月（rotator crescent）

所以，在筋腱撕裂休息自行修復期間，身體會有自然補償機制，去彌補撕裂的筋腱的功能。但副作用是，完好的另外三條會因為超負荷而產生痛楚症狀。四條筋腱放在肩峰，忘卻了這四條筋腱的肌肉都連到肩胛骨，而連住肩胛骨的肌肉更多會再連到肋骨和胸椎。所以，如果肩膀痛症如果是物理性——即是和心血管、神經線（包括中風引起的半身不遂）或癌症（如乳癌）無關——除了肩膀，物理治療師其實要花很多時間將肩膀、肩胛骨甚至頸椎胸椎的關節和相關肌肉的功能進行檢測。家裡的小孩，還是不要以為自己穿上紅色披風就當自已是超人，跳出窗口就可以飛了。

女治療師聽完輝哥的故事，要他脫掉上衣。輝哥開始時有點尷尬，但也硬著頭板照做。原來，輝哥長期寒背，肩胛骨下垂得根本貼不住肋骨，邊沿和胛角尖得要刺穿皮膚。她用手示意輝哥將寒背和肩胛骨位置矯正，輝哥的肩膀幅度立即由「肩周炎」突然回復正常。

「妳是神醫嗎？」

「當然不是。我只是來混口苦飯來吃的。我問你，你當時的術後復健怎樣做的？」

「沒有啊，約了治療，治療師就像『葉問』般一個打十個。其他同場的阿公阿嬤和我都做了同一個手術，他們拉繩，我就和他們一起拉繩。還有，治療助理會幫我在疤痕上照超聲波，如是者做了三四個月，治療師說我『畢業』不用覆診了。」

「那時你的活動幅度有多少？」

「從來沒有超過150度。」

「上位治療師知要舉重過頭要190度或以上嗎？」

「不知道他知不知道。體能教練都沒有和我討論這個問題。」

「治療師有跟你『追蹤』嗎？」

「做了四個月治療，從來沒有治療師要我脫掉上衣……」

輝哥懊悔過往一年的時間枉花了，但最少今天查個水落石出。

復健針對改善寒背，肩胛骨提升和協調過頭動作。好不容易又過了三個月後的聯賽，因為正選守門員犯規被罰紅牌，輝哥由後備入替。兩年來報紙上的報導舖天蓋地說他因為肩傷要提早退役，觀眾席上傳出的不是掌聲，而是詫異和懷疑。

輝哥守門員球一開，一記「手榴彈」飄過了中線。觀眾席的氣氛，不用兩秒由詫異變成歡呼。前鋒在前場頂住「手榴彈」，再向對方門框推進。

那年撞傷輝哥的後衞早已轉隊，在觀眾席上看球賽。他拿起手機打了個短訊給輝哥︰「恭喜你久休復出。今晚賞個臉和我吃雞煲嗎？」

本文獲授權轉載，原文見作者博客。

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