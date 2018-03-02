李氏朝鮮燕山君墮落之路（上）：權力狂人在宮廷掀起腥風血雨的「士禍」

「傳曰：人君所畏者，史而已。《春秋》云：爲親者諱。爲史者但當記時政，不宜書君上之事。頃者史官，君上之事，則書之猶恐不及，在下之事，則諱而不書，罪亦大矣。今則已令史官，不得書君上之事，然不若無史之爲愈也。人君行事，不可拘於史也。」—《燕山君日記・63卷》，燕山十二年（1506年）八月十四日，辛酉年第五條。

說到「朝鮮」（조선）一詞，仍經常可在當代韓國人口中聽見，諸如嘲諷他人思想落後，還活在「朝鮮時代」（조선시대）嗎？或者是台灣人熟悉的，韓國人自嘲自己的國家為「地獄朝鮮」（헬조선）等。

就歷史發展來看，李氏朝鮮由1392年李成桂（이성계，1335-1408）創立後，將近延續了500多年時間，不可不謂是朝鮮半島歷史上重要的王朝，而李氏朝鮮王朝何時正式結束的呢？一說於甲午戰爭（1894年）後，高宗於1897年稱帝登基，改國號為「大韓帝國」（대한제국，1897.10.12-1910.08.29），結束與清朝的宗藩關係，才正式宣告李氏王朝告結；而又一說，李氏王朝正式結束之時間，應該再往後推13年，由大日本帝國於1910年間侵吞朝鮮半島，滅亡大韓帝國之際。

「祖宗」之外：兩位李氏朝鮮的國「君」

然而，不知道大家是否有注意到，長達500多年之久的朝鮮王朝，共計有27位國王，而這些眾王死後，入太廟立室奉祀時，特起之名號—廟號（묘호），幾乎都冠以「祖」（조）或「宗」（종）等字，諸如開國元君李成桂，死後廟號為「太祖」（태조）、創立現今韓國人使用的「訓民正音」（훈민정음）的李祹（이도，1397-1450），則在死後廟號稱為「世宗大王」（세종대황），甚至最後一位國王李坧（이척，1874-1926），他在死後廟號也稱為「純宗」（순종）等。

唯獨這些君王中，僅有兩位死後沒有廟號，且僅冠以「君」稱號，分別為第十代王李㦕（이융，1476-1506），稱「燕山君」（연산군，1494-1506年在位），與第十五代王李琿（이혼，1575-1641），稱「光海君」（광해군，1608-1623年在位）。

這兩位君王有著共同的命運，儘管他們兩人生前順利登基，分別統治朝鮮王國為14年和15年，但在世被人推翻，慘遭「廢黜」（폐출），且在後世的評價，他們背負的「君」稱號，異於「祖」、「宗」。可別小看這樣的稱號，背後的歷史定位大不同，簡單地說，「君」意味不被承認為王，指得僅為「王子」身份罷了。

但我們要問的是，歷史上的燕山君與光海君，他們兩人究竟做了什麼事情，引起眾臣世人共憤？又是怎麼樣的歷史條件機緣下，讓兩人落得此下場呢？我們先由燕山君的暴行講起。

絕對權力絕對腐化，燕山君從勤政到放蕩的墮落之路

燕山君，本名李㦕，為第九代王成宗（성종，1457-1495年）的嫡長子，廢妃尹氏（폐비 윤씨，1455-1482）所生。說到他的生母值得一提，尹氏雖在1474年，因恭惠王后（공혜왕후，1456-1474）韓氏去世，順勢被立為正妃，但宮廷妃子間內鬥本為嚴重，尹氏嫉妒心又異常強烈，佔有欲強，不僅看不慣糾纏在成宗身邊的宮女，還曾因吃醋弄傷成宗聖顏，加上大臣們爭權奪利，尹氏惡性謠言不斷，最後成宗忍無可忍，1482年賜死尹氏。

爾後，燕山君便由晉城大君（전성대군，李懌이역，1488-1544，即後來「中宗」）生母貞顯王后（정현왕후，1462-1530）撫養長大。1484年，燕山君八歲之際，正式被封為王世子，1494年成宗駕崩，燕山君19歲登上王位。即位之初，燕山君尚懷勤政愛民、鞏固國防等政治熱忱，但絕對的權力導致絕對的腐敗，到最後釀成絕對的崩壞，燕山君登基不久後，就沾染上了奢侈放蕩的生活惡習。

當一國國君無心於國政，宮內群臣內鬥就開始了。眾所皆知，朝鮮王朝政治一大特點，就是「黨爭政治」。什麼是黨爭政治呢？易言之，即官僚、黨派之間，因利益、權力之糾葛，明處在王上進言爭個是非，暗處則是私底下大打出手，若當權者非賢君，不懂衡權治臣之道，底下的眾臣必定為了自身、自派利益，爭得不可開交，也因此經常釀成當某派人士得勢後，迫害他派之事頻傳，形成了歷史學家口中的「士禍」（사회）。

燕山君之後的朝鮮君主中宗。｜Photo Credit:李氏朝鮮畫師@ Wiki Public Domain

功臣與改革派知識份子，終成黨爭來源

根據史書紀載，當時朝鮮中央掌權派分為勳舊派（훈구파）和士林派（사림파）兩大派，長久以來兩派權力鬥爭不斷。兩派組成的成員也大不同，簡單地說，勳舊派多屬建國功臣、老臣，且此派多利用與王族之間的聯姻，確保自身家族可在中央佔有一席之位，好掌握一定權力；相反地，士林派則是多出身地方地主、仕紳人士，且在鄉村鄰里從事研究、宣揚當時流行的性理學，通過自我修養來把握「理」，建立起禮儀制度，維持社會秩序。

然而士林派之所以會對勳舊派造成威脅，乃是士林派對社會改革抱有一定程度的熱忱，且也把此文治改革思想，體現在新進中央政界的官僚身上，其中助長士林派成長的時機，為燕山君父親成宗。成宗篤信儒教思想，在位時期擴建了弘文館（홍문관），完善朝鮮司憲府（사헌부）、司諫院（사간부）和弘文館等三司制度，選拔錄用人才時，他也特重儒教學者，因此也讓士林派在此時，得到茁壯成長之機會。

然而，繼位的燕山君對性理學不感興趣，且常與尊崇儒學的百官發生衝突，甚至到最後，還把成均館（성균관）改建成狩獵場（사냥터），可見燕山君有多麼反感儒家思想。不僅僅是儒學而已，佛學也難逃燕山君之手，其中最著名的事件，莫過於1504年，燕山君廢掉朝鮮禪宗首刹興王寺（흥왕사），把寺內的佛像移到檜岩寺，改圓覺寺為妓院，且自高麗時代以來，所舉行的僧科制（승과제）也被燕山君廢止，興天、興德寺相繼被焚，禪宗、教宗本寺俱毀等—佛教思想也在燕山君在位期間，受到鉅大迫害。

被朝臣煽動，燕山君「清洗」士林派

儒家、佛家皆受燕山君迫害，黨派之爭也風起雲湧，早在燕山君即位後，勳舊派指責士林派史官金馹孫（김일손，1464-1498）在著手編簒，記載上一代君王歷史的《成宗實錄》之際，竟然將金宗直（김종직，1431-1492）抨擊世祖篡奪王位的《弔義帝文》（조의제문）一文，納入實錄草稿，實心懷不軌。一則，進讒言說士林派不敬先祖外，二則，若是國君不加以整頓，難保下一個被士林派定位為歷史罪人，恐怕就是燕山君。燕山君一聽，也言之有理，加上勳舊派煽風點火地煽動，燕山君決意「清洗」士林派。

1498年，燕山君將大量的士林派人士處以死刑或流刑，諸如金馹孫就是此時刀下亡魂之一，史稱「戊午士禍」（무오사화）。究其此場士禍主因，在於勳舊派的極力鼓動，最終造成政敵士林派慘遭鎮壓，完成他們「清君側」大事，重得王寵與政權。

享受權力美好，燕山君連勳舊派也不放過

然而，除了戊午士禍後，發生在燕山君在位期間的士禍，還有「甲子士禍」（갑자사화，1504年），而此次士禍，則是讓勳舊派人士想也想不到，燕山君的刀已經向他們逼近了。

甲子士禍的起因，在於戊午士禍使得士林派受到排斥，失去政敵監督與制衡的勳舊派，在朝廷內行事也更加跋扈，而燕山君也獨攬大權，放蕩生活更加無忌，但國家內許多有良心的大臣，因看不過燕山君種種作為與荒唐生活，進而批評，君臣之間對立達到極點。

當然，身為一國之君的燕山君也非省油的燈，享受到權力美好滋味的他，一直在心中盤算，尋找一次真正壓制眾臣的時機，終於在1504年，等到了一次「重新洗牌」的機會。那就是外戚官員任士洪（임사홍，1445-1506）向燕山君進讒言，讓燕山君獲知過去生母被廢死之事實，並以此為理由，燕山君大肆追捕與生母尹氏案件相關人士，並加以殺害，其規模更甚於之前的戊午士禍，其中無論是勳舊派或士林派大臣，只要牽扯上燕山君生母之死有關之人，一律殺無赦，其中包含了勳舊派大臣，與好不容易八年前逃過戊午士禍的士林派大臣，共數十人被處以死刑，史稱「甲子士禍」。

在韓國歷史學家評價中，此甲子士禍相較上次戊午士禍，規模更大，且成因較為複雜，甚至有人言燕山君興起此次士禍，乃是為母報仇，真具有「孝子賢君」典範。然而，平心而論，從當時燕山君言行舉動、史書紀載、追殺大臣等史實，恐怕「孝子賢君」只是一場誤會，大多史學家認為燕山君真正的目的，是想要攬大權於一身，一位權力狂在宮內所掀起的腥風血雨士禍罷了。

甲子士禍之後，燕山君讓母親復位，並追尊為齊獻王后（제헌왕후）外，也把她的墓所「懷墓」（회묘）升格為「懷陵」（회능），不過1506年中宗反正後，再取消她的復位。經過這兩場士禍，燕山君才真正地獨攬大權於一身。

更為重要的是，不論是勳舊派或士林派人士，朝廷大臣看到燕山君的心狠手辣的一面，深深體會到，他們所面對的是一位，有史以來從來沒有遇過的暴君。而這又得從燕山君的酷刑與「採紅使」（채홍사）、「採青使」（채청사）講起。

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