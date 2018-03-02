李氏朝鮮燕山君墮落之路（中）：活人死人都難逃虐刑，徵集天下美女當官妓

►李氏朝鮮燕山君墮落之路（上）：權力狂人在宮廷掀起腥風血雨的「士禍」

燕山君在位短短14年間，發生了兩次士禍—「戊午士禍」（무오사화，1498年）、 「甲子士禍」（갑자사화，1504年），內耗極大。

燕山君酷刑生死簿：活人、死人皆難逃受虐

期間，燕山君為了鎮壓朝臣，於酷刑上也多有所創見，依對人體傷害程度輕重，分別創建出底下幾個有名的酷刑—把犯人綁在火紅燒燙的鐵柱上，毒打拷問，除了可以聞到人肉燒焦味，且伴以吱吱作響破皮出油聲，和異於常人可發出來悲鴻慘叫聲，常逗著燕山君哈哈大笑，不出三五分鐘，犯人早已燒死在鐵柱上，以死認罪，史稱此刑為「烙訊」（낙신）與「炮烙」（포락）。

再不認罪者，施以極刑，即把犯人肉身放置在處刑台上，再由施刑者以利刀銳刃，一刀一片細細長長地切斬生人活體，享聞犯人的叫聲與疼痛感，一直切到犯人叫聲停息、斷氣之際，史稱「寸斬」（촌참）。

但是，寸斬也得看燕山君心情，萬一他趕著去後宮嬉玩，處以犯人恐怕就是用利刀直接剖開胸膛，看看心黑亦心紅，判以有罪否，史稱「斮胸」（착흉）。

或是直接命令他人開腸剖肚，看看犯人心腸黑不黑壞不壞、肚子是否懷著什麼詭計，此刑史稱「刳腹」（고복），可想而知的，這一剖胸挖腸，早已就要人命了，至於犯人認不認罪，已非要事了。

若是燕山君興致再高一點的話，下得命令即是「死刑」（사형），死刑的手段除了常見的賜藥（사약）毒死外，斬首（참수）一刑也常見，偶爾燕山君突有奇想，他還會吩咐行刑者，把犯人的殘肢拋到大街上，來場「梟首」（효수）秀，亦或「車裂刑」（거열형），賞犯人一個痛快。

若是罪人已經過世，燕山君也不會輕易放過，輕則以鞭子鞭屍，史稱「戮屍」（육시），重則派出大隊人馬，來到罪人墓前，拆碑挖墳拉棺見天日，施以「剖棺斬屍」（부관참시），加以侮辱死者，最後施以「碎骨飄風」（쇄골표풍），打碎死者骨骸燒成灰燼，任由棺開風散，把死者骨灰吹向高處遠方不知處，死不得其所。

罪大惡極之人死不得其所，連骨灰都要隨風吹

可別小看碎骨飄風這一酷刑，當時它所寓含「道理」極深—罪人骯髒的屍體怎麼能埋在大地內呢？大地為萬物之根基，把罪人屍體葬於此，無疑地會污染大地外，之後從大地上長出來的萬物，當然也是繼承這骯髒的養分，能有多健康呢？依此，對待千古萬世罪人最好的處置方式，莫過於把罪人骨灰盡散於荒野給狐狸吃，或讓狂風吹至大海內，讓此罪惡因子從這世上，消失得無影無蹤才行。

依此，《朝鮮王朝實錄》（조선왕조실록），中宗元年（1506年）九月二日，記載著當年施行「碎骨飄風」史實條錄：

「義禁府郞廳持尹弼商燒骨灰，詣承政院門外以啓，傳曰：「今後燒六奸臣之骨，隨風飄之于海水上。」初，成俊嘗言於王曰: 「方今有陵上之風，漸不可長。」李克均和其言。至是，敎曰：「陵上之人，不可容於天地間。欲埋於地，則地之生木自根生幹，自幹生枝葉，莫不順理，豈可以悖逆之人，汚諸地乎？當棄之草野，使狐狸食之，或沈之於水，毋使存其形體。」於是，始行寸斬之刑，一人陷罪，戮及父子兄弟。又設局曰滌兇廳，掌瀦罪人家宅，立石紀罪。以言事被罪者，號曰奸臣，其深所見忤者，則燒屍糜骨，當風揚之，名曰碎骨飄風，爲刑之慘，至於此極。俊、克均以大臣，造陵上之言，首啓禍端，卒亦不免，何無慮後之智也？」

此外，碎骨飄風之殘酷，人們聞風喪膽，連當時民間還有借用此酷刑來詛咒小人不得好死，民間流傳詩云：「小任崇載大任洪，千古姦兇是最雄，天道好還應有報，從知汝骨亦飄風。」

詩中最後一句內的「汝骨亦飄風」，即詛咒為政小人，終有一日會遭到碎骨飄風報應，足見此酷刑當時之「威力」，不能小覷啊。

而燕山君的這幾招酷刑，看得宮內大臣傻眼，哪怕自己行得正，做得直，遇到這樣一位暴君，就算沒罪，被他綁在火紅熱燙鐵柱上，亦用利刀寸斬，豈有不認罪之理？

時哭時笑的「狂症」，燕山君淫亂徵集天下美女

然而，甲子士禍後，雪上加霜地是燕山君「狂症」，越來越明顯，情緒也越來越極端，時而哭時而笑，有時喜有時悲，舉動也漸不受他人控制，甚至民間百姓也不敢跳起諷刺時政的「處容舞」（처용무）了，怕的就是燕山君一怒之下，又用酷刑來伺候他們這些無辜民眾啊。

燕山君除了輕視作為統治理念的儒學、在酷刑有所創見下，最有名的，還有他的「淫亂史」了。史書記載，燕山君曾下令在全國徵集美女，好入宮培訓為官妓，為此，他下令設立了「採紅使」（채홍사）與「採青使」（채청사）等官吏，下鄉蒐集貌美女子，不管女子成年或未成年，甚者已為人婦者，只要貌美身材好，全數押進宮廷內，挑選人數曾高達2,000多位。

而這些「准」官妓們，被送往的地點是燕山君特地挑選的「神聖」集賢殿（집현전），供他玩樂用—集賢殿就是當年世宗大王召見群臣，創建韓文誕生之地。

眾臣一個個目瞪口呆地看著燕山君的荒謬怪行，且又因燕山君的採紅、採青歷史「壯舉」，這兩官職也成為韓語內「興清亡清」（흥청망청，意指貪圖女色、玩物喪國）一詞來源。

根據統計，燕山君在位14年間，所擁有的女人，包含打雜宮女在內，超過1,000位之多，遠遠超過朝鮮27位君王平均值的600-700位，達四成之多。其中他特別寵愛，也為伎生出身，號稱朝鮮四大妖女之一張綠水（장녹수，?-1506），但這已經是另外一則以後值得書寫的故事了。

Photo Credit:Reuters/達志影像

只有燕山君才能超越燕山君：把國家學校改成狩獵場

正當大臣還在擔憂國王是否過於沈溺女色，耽誤國政，壞了國家大事之際，燕山君用行動告訴這些大臣，只有燕山君才能超越燕山君。

他一不做二不休地，把即官方認定的國立大學國子監成均館，改造成為他打獵的游樂場所。更讓後人哭笑不得的是，燕山君把這群知書達禮的儒生，從成均館驅趕出去，封閉了成均館外，同時也花了大筆金錢改造成狩獵場，使朝鮮國庫日益捉襟見肘、民生艱難，但他在場內置放的獵物，卻並非我們所認知的凶猛老虎、山豬或野狼等野獸，而是如同被採蒐入宮的美女一般，放入的是諸如兔子、野鴨等膽小動物，供燕山君盡情嬉鬧玩耍用。

燕山君沈溺打獵癖好，過了500多年，也被後世當今韓國民族詩人高銀（고은，1933-）記載在他的巨作「萬人譜」（만인보，1986年開始創作，到2010年完成，共計30卷）內，高銀於第30卷內，一首名為〈漢江船頭〉（한강 배다리）詩內寫道：「（對燕山君而言）春天是打獵的季節、夏天也是打獵的季節、秋天也是打獵的季節，冬天也是打獵的季節，誰說只有十月是打獵季呢。」

可見燕山君愛好打獵惡行之印象，還深深刻在韓國人心中。

最後，燕山君還頒佈了「禁言令」，因為燕山君得知有人用世宗大王發明且頒佈的「諺文」（언문）訓民正音羞辱他，就下令全國禁止使用。

然而，苛政酷刑真能止得住不滿的民心、防堵起憤概的民氣嗎？

孟子曰：「桀、紂之失天下也，失其民也。失其民者，失其心也。得天下有道，得其民，斯得天下矣。得其民有道，得其心，斯得民矣。得其心有道，所欲與之聚之，所惡勿施爾也。 民之歸仁也，猶水之就下，獸之走壙也。故為淵敺魚者，獺也；為叢敺爵者，鸇也；為湯、武敺民者，桀與紂也。」

若是中國暴君的代名詞是桀、紂的話，那麼朝鮮王朝歷史上，暴君的代名詞無疑就是燕山君了。

然而，正當燕山君大毀佛儒之學、官妓嬉鬧、與成均館馳馬狩獵之際，朝廷官內已經聚集了一股反動勢力，慢慢騷動，準備起義推翻這位暴君了。

►李氏朝鮮燕山君墮落之路（下）：政變推翻一代暴君，成當代韓劇最愛題材

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航