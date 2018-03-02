李氏朝鮮燕山君墮落之路（下）：政變推翻一代暴君，成當代韓劇最愛題材

►李氏朝鮮燕山君墮落之路（上）：權力狂人在宮廷掀起腥風血雨的「士禍」

►李氏朝鮮燕山君墮落之路（中）：活人死人都難逃虐刑，徵集天下美女當官妓

朝鮮朝廷內無法忍受燕山君放蕩行徑的大臣越來越多，誰都不希望哪一天，自家的女兒被莫名其妙地採紅、採青地送入宮內，變成官妓任君調戲，更懼怕哪天，個性起伏極端、抓摸不定的燕山君興致一來，會把自己家內改造成狩獵場，玩起打獵遊戲來了。

然而，眾臣更怕的是，燕山君所開發出來的酷刑，會不會降臨到自己頭上。為了國政安平、國體安康也好，亦或為了保住自己的小命也罷，宮內的反動勢力大臣，蠢蠢欲動，其中主要反動人士以勳舊派為主，以知中樞府事朴元宗（박원종，1467-1510）、副司勇成希顏（성희안，1461-1513）、吏曹判書柳順汀（유순정，1459-1512）等人為首，於一日聚眾於昌德宮—1506年，發動了政變。

「交出國王印璽吧！」暴君終遭政變逆襲

勳舊派人士於當年農曆九月一日發動政變，聚集軍隊斬殺擁護燕山君的外戚慎守勤（신수근，1450-1506）和任士洪等人，趁勢隨後包圍昌德宮，驅散宮中衛隊後，眾人入宮迫使燕山君交權，同時也以成宗王后，晉城大君生母貞顯王后（정현왕후，1462-1530，即「慈順大妃」）的名義，命令燕山君交出國王印璽，即刻退位。

燕山君初見大軍入宮，還以為是大臣們新創的遊戲，但隨著身邊的人呼天搶地，一刀一劍被砍殺見血，燕山君酒喝得再怎麼兇，與張綠水等美女們玩得再怎麼開心，也不得不正視，正發生在他面前的這場政變。

「交出國王印璽吧！」這是燕山君在位，第一次聽到臣子跟他頂嘴的話，同時也是最後一次。「交出印璽來吧！」手持利劍的臣子，再度講出這句話，燕山君才驚覺，原來這不是遊戲，更非是一場夢，而是發生在他眼前活生生的一場宮內政變。

起先，燕山君心不甘情不願，對造反臣子口出惡言、動之以武，然而大臣都知道，今天若不把這位昏君趕下台，明天他們小命就不保了！眾臣同心一力，亮刀怒言，燕山君迫於情勢，最後仍不得不於九月二日清晨，交出代表一國之君之物國璽。

政變者們一拿到信物，「名正言順」地隨即趕赴晉城大君私宅，將所欲之王，成宗的次子晉城大君，即後來李氏朝鮮第11任君王中宗李懌（이역，1488-1544）迎入景福宮，簡便於勤政殿即位，開啟朝鮮中宗時代（1506-1544）。

該政變被歷史學家，稱之為「中宗反正」（중종반정，1506年）。

怕被明朝指責，朝鮮君臣想辦法隱瞞政變

被廢黜了王位的燕山君，遭流放到江華島喬桐（교동）處。因為生活環境的鉅大變動，以及從身為一國之君，突然貶為罪人，正可謂從天上摔下凡間啊，燕山君再怎麼想也不甘願，兩個月後，隨即心病攻心—病死。《朝鮮王朝實錄・燕山君日記・卷一，總敘》記載這位暴君最終下場文句：「遂廢徙喬桐，封燕山君。居數月，以疾終。年三十一，在位十二年。」

然而，對朝鮮王朝而言，燕山君被推翻、病死並非小事，因為在外還有個天朝明朝等著他們的回報。朝鮮王朝一則羞愧地不願把自己國內，竟然出現如此荒謬的君王，如實稟報告知明朝外，最為重要的是，作為藩屬國的朝鮮，在宗藩體制之下，只有明朝皇帝才能有權力廢立屬國君主，若沒有經過明朝皇帝許可，朝鮮私自在國內更換國王，這可是越權大逆之事啊，必定引來滅國之禍。

朝鮮眾臣聚在一起，共同想出個法子，就是把燕山君實被「推翻」之實，以「燕山君因世子過世，悲痛傷身，久而痼疾纏身，無心無餘力於國政」為由，輾轉告知明朝，國內燕山君不得不把政權轉交給他的弟弟李懌。關於此史實，《明史・朝鮮列傳》為證：

「正德二年，㦕以世子?夭亡，哀慟成疾，奏請以國事付其弟懌，其國人複奏請封懌。禮部議命懌權理國事，俟㦕卒乃封。既，陪臣盧公弼等以朝貢至京，複請封懌，廷議不允。十二月，㦕母妃（按：即貞顯王后）奏懌長且賢，堪付重寄。於是禮部奏：『㦕以痼疾辭位，懌以親弟承托，接受既明，友愛不失。通國臣民舉無異詞，宜順其請。』上乃允懌嗣位，遣中官敕封，並賜其妃尹氏誥命。」

明朝竟也相信朝鮮此說法，雖然其中波折不斷，諸如明朝禮部官員王華（1446-1522），首先認為得派人到朝鮮查個水落石出後，才准李懌中宗封王；又亦或明朝官員張琮（?-?），要求燕山君母妃得提交奏本，證明她支持燕山君退位和讓中宗繼位等事，但最後仍於正德三年（1508年）正月，明朝發給了中宗一封襲封文書，說明朝皇帝準了，「李懌准襲朝鮮國王，又封王妃」，正式冊封李懌為朝鮮國王。

爾後，燕山君之死，風波也不斷，如明朝太監李珍前來朝鮮，想對早已成鬼的燕山君問病不成等史實紀錄，與燕山君過世30年之際，明朝全然被瞞在鼓裡，甚至，朝鮮中宗三十年的史書，還曾記載中宗擔心明朝使臣來訪朝鮮時，會不會又問起燕山君近況等擔憂言行呢。然而，最終這場非透過明朝，更換自己國內君王的「中宗反正」，仍是順利落幕。

燕山君墓。｜Photo Credit:Black207@ Wiki CC BY SA 4.0

荒謬的帝王人生，只被賦予「君」的地位

朝鮮時代的四大士禍，有兩大士禍即發生在燕山君生前執政時期，更何況其他荒謬事蹟，在他死後除了無法得到廟號，被後世子孫稱祖、稱宗，僅能稱「君」外，連他的葬身地也為「墓」（묘），非君王「陵」（능），足可見燕山君之歷史定位了，而「燕山君墓」（연산군묘）也從江華島，移到現址首爾道峰區放鶴洞（도봉구 방학동），這樣的歷史定位，恐怕是燕山君生前，想都想不到的吧。