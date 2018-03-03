《空服員應考特訓班》：外商航空公司常見的三種團體討論模式和八大指標

文：翱翔者聯盟

Group Discussion 三大模式解析

外商航空公司最常用的面試，就是全英文的團體討論，由多位考生一組，面試官給予一個討論主題，並於限定時間內讓考生討論出結果。由於空服員不是一個人可以獨立完成任務的，唯有透過團隊合作的活動，面試官才能清楚了解每一位應考者的人格特質、言語和非言語的表現、溝通技巧以及團隊合作能力等。

討論過程中，面試官會在旁邊觀察與評分，並篩選出合適的應考者進入下一關。目前常見的團體討論模式分成以下三種：

一、辯論（Debate）

這裡所指的辯論並不是大家印象中的傳統方式，一定要爭個你死我活不可，而是一種比較優雅的辯論（笑）。面試官先給予題目，一樣分成正方和反方，例如：「請問足球員值得拿這麼高的薪水嗎？」抽中正方的考生就要討論為什麼他們值得，而反方考生就要提出否定的論點。

面試官會先給予大家時間討論，在討論過程中，面試官會在旁邊觀察各位的反應和表現。時間到會請正、反方每一位發表意見，或是直接指定考生回答，有時也會請正、反兩方交叉提問，由另一方回答。

辯論的重點不在輸贏，而是團隊合作能力，一起努力與同組的人達成任務才是最重要的。互相幫助的過程，可以讓面試官看到考生的人格特質，在提出或反駁對方論點時，不能有高傲或一副要置人於死地的狠樣，要注意自己的表情、用字和肢體動作，要自信大方但絕不失控！人在緊張和壓力下，很容易就會露出真面目，不論你有多麼不喜歡輸的感覺，都不可以表現出來，大器和風度非常重要！

二、角色扮演（Role Play）

角色扮演的考試主要測驗大家的應對技巧與反應，常見的方式是面試官會先分組，給予考生不同的情境與狀況，並指定角色讓考生們即興對話演出情境。題目大多是顧客服務相關，例如：「你是一間飯店的經理，今晚有位VIP抱怨，餐廳的自助餐菜色選擇不多又不好吃。」

VIP由其中一個考生扮演，當他客訴之後，扮演經理的人就要立刻回應處理客人的不滿。這是很大的考驗，尤其是在短時間內要提出有效的解決方法，不僅臨場反應要好，溝通技巧也要好，處理事情還要同時安撫客人的情緒。

這跟空服員在飛機上碰到客訴或抱怨的狀況一樣，面試官想看到的是考生臨危不亂和解決問題的能力。在整個過程中態度要好，有同理心、懂聆聽，即便很緊張、壓力很大，但還是要努力維持柔和的臉部線條，千萬不能出現不耐煩或毫不在乎的表情。

三、團體討論（Group Discussion）

這是外商公司最常用的方式，大組的團體討論最多可以達到二十幾位一起考試，所有考生坐著圍成一個大圓圈，面試官會提供討論主題，請大家在限制的時間內討論出結論，面試官會指定考生或自願舉手回答問題。

例如要準備舉行一場慈善募款餐會，並邀請五位名人一起參加，想請問要邀請哪些人。討論的時間通常不會很長，每一個考生都要把握機會發言，光是呆坐在那邊陪笑是不行的，這樣面試官會以為你表達能力不好或者英文能力不佳，即使你的笑容再燦爛，但還是無法選你。你必須提出意見，讓面試官更了解你。當然也要幫助你的隊友，展現團隊合作精神，一起完成任務。

另一種方式是以抽題目的方式讓考生們先討論，接著每個人都要發表看法，輪到自己發言時要注意儀態與笑容，全部考生和面試官都在看著你，自信和穩健的臺風會讓你講話更有魅力。盡力表達自己的想法，能夠言之有物很重要。

阿聯酋航空在最近的招考中，採用一種聯想式的團體討論，讓考生以小組進行抽題目討論，結束之後讓每個考生都逐一分享，接著再抽第二道題目，讓考生討論與前一題的關聯性。

很多人只要看到不熟悉的團體討論模式，就會驚慌失措，其實方式只是一種媒介，不管是以什麼方式進行，面試官的目的都一樣。在討論進行的時候觀察考生，根據表現出來的人格特質，判斷你是否有潛力成為空服員！面試官在面試前都會提醒大家，要自然輕鬆的「做自己（Be Yourself）」，把團體討論當成像在聊天一樣。

事實上，外商考試的氣氛都很輕鬆愉悅，但是太放鬆的情形下，就很容易原形畢露！這就是面試官的最終目的，可以幫助他們快速篩選考生。（不然你以為為什麼團體討論面試刪人這麼快！）處處是眉角啊！所以接下來我們要學習的是，如何巧妙的運用得分技巧，在團體討論面試裡順利晉級！

Group Discussion 技巧統整與突破

在團體討論中，有哪些重點需要注意？面試官們要看的是哪些？這種考試模式是大家不熟悉的方式，除了有用全英文討論的壓力外，還要同時兼顧表現，確實是不容易的事。不過只要懂得團體討論中會被檢視的八大指標，你就能HOLD住！

一、英文能力

成為外商航空公司空服員的基本條件就是英文能力，至少要達到能流利溝通的程度，可以清楚表達自己的想法，同時也能明白別人的想法。外商航空主要溝通語文都是以英文為主，考試過程中如果讓面試官發現你的英文能力需要再加強，當然就不會列入考慮。這也是為什麼外商航空不要求考生的多益或其他英檢成績，因為英文能力會在團體討論或面試中一翻兩瞪眼。當然，如果你英文能力不差，但在團體討論中遲遲沒有發言，也一樣不會成功，因為沒講話就是放棄機會。

二、第一印象

在外商團體討論面試中，面試官會跟考生們個別接觸聊天，要在第一次與面試官面對面時就取得良好印象，積極與自信的應對會讓人印象深刻。

三、外表儀容

外商航空對空服員的服儀妝容要求標準高，考生從頭到腳都會被檢視，此外，皮膚狀況也是非常重要的。記得考阿聯酋航空時，在進行團體討論前，面試官特別把考場裡的窗簾拉開，讓陽光透進房間，目的就是要看考生們的皮膚。對他們來說，如果還沒成為空服員皮膚就不夠好了，未來如何能夠保持良好膚況在高空上工作呢？更何況這份工作的作息很不穩定，熬夜與休息不足帶給皮膚的傷害會很大，面試官要先避免這個問題。

四、笑容

只有微笑是不夠的，一定要露齒笑。大家看到報章雜誌的外商航空廣告，空服員的笑容開朗到會讓陽光遜色。牙齒是外商很在意的重點，平整亮白的牙齒笑起來更迷人，當然不是說要完美無缺，但至少看起來要整齊順眼，因此美白牙齒是考前的準備功課之一。

五、肢體語言與聲音

團體討論中不只說話內容重要，聲音音量更要適中悅耳，確定其他人都能聽到你的發言。同時要注意肢體動作，坐姿要端正優雅，不要翹二郎腿，外商考試氣氛是很輕鬆，但是態度不能隨便，沒發言時面試官仍然會盯著你。

六、聽懂指示並照做

開始考試前，面試官會詳細解說流程與注意事項，請全神貫注聽清楚並照做，要有判斷與思考能力。遵守規定完成指示，是空服員最基本的要求，如果不懂面試官的意思，可以舉手發問，不要在似懂非懂的狀況下考試，萬一誤解面試官的意思而造成錯誤，那就只能怪自己了。

七、懂得聆聽

當個好聽眾，在團體討論中也是很重要的，能夠接納參考別人意見，表現出自己思想開明、虛心學習的特質，在團隊合作中是很重要的一環。想像所有考生圍成一個圈圈坐在考場裡，面試官正對著大家解說題目，這時你的專注力要百分百，因為你必須搞懂才不會做錯，萬一同組有人搞錯了，你也可以救大家一命。

八、個人特質

主動發言提出看法，可以幫助面試官迅速了解你。時間一分一秒在過，團體討論的時間不過幾分鐘，能抓到機會表達意見就要好好把握，把自己的特質優勢展現出來。如果你是一個很有創意的人，就講出令人驚喜的看法；如果你擅長溝通協調，當團體討論裡有太多意見時，你就可以跳出來整理分析，幫助大家達成共識。

以上並不是每一點都要做到才會過關，因為在短時間內無法兼顧這麼多，不過千萬記住！一定要主動發言並展現人格特質，積極主動出擊才會得分。

考場上不論面對面試官還是考生，臉上的笑容與優雅儀態要隨時注意，聆聽其他人發言時，適度點頭與眼神接觸更是不可或缺，討論過程中盡量不要偷瞄面試官，因為要完全投入團體討論。面試官隨時都會在旁邊看大家討論，這些表現就是要給他們看的，所以不管表現什麼特質都要到位，才會脫穎而出！

書籍介紹

本文摘錄自《空服員應考特訓班：跟著我一起當空姐，50堂空服員筆試、口試、成功錄取一次考上必勝全攻略！》，出版

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作者：翱翔者聯盟

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Photo Credit: 布克文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航