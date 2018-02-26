林淑芬、劉建國在《勞基法》跑票被踢出衛環委員會，環團連署抗議：這是懲罰人民

（中央社）

民進黨立委林淑芬、劉建國因在包括勞基法修法過程，未配合黨團運作，今天被黨團要求不得選擇衛環委員會。林淑芬說，因為堅持被處分，坦然接受。劉建國說，接受面對。

立法院每逢單數會期，全體立委就可從八個委員會中，重新選擇要參加的委員會，一旦選定，就要一年後才能再變更，立法院第9屆第5會期即將開議，目前各黨團正著手安排黨籍立委參與各委員會。

柯建銘說，依照民進黨立法院黨團組織規程與強制動員辦法，黨團成員重大法案未出席院會、委員會與黨團會議達兩次，就喪失選擇委員會的權利，林淑芬在《勞基法》、《醫療法》82條、《公投法》共三次有狀況，劉建國則是在《勞基法》、《藥事法》有發生問題，因此他上午都打電話告知兩人無法在立法院本會期選擇社會福利及衛生環境委員會。

柯建銘說，2017年11月24日黨團會議時，就決議要求落實相關規定，因此上午他打電話告知林淑芬與劉建國，兩人也分別轉往內政與財政委員會。

民進黨團下午召開黨團大會，會後林淑芬受訪時表示，一路走來在食品安全、勞工權益、環境保護上，對得起選民與人民，因為堅持而被處分，可以坦然接受，「對得起我的選民，也對得起人民」。媒體問到是否覺得委屈？她說，不會，早知道黨團有這樣的決議，也預期會要付出這樣的代價。

林淑芬說，柯建銘有打電話給她，意思是說要執行黨團規定，不能留在衛環，要換到比較不熱門的委員會，她將轉往內政委員會，但不在衛環委員會也可以繼續在其他委員會努力，還有許多為人民打拼、發聲的機會。她說，不是不能問政了，也沒有天塌下來了，不會因為在內政委員會就不能關心勞工、食安或環保問題。



民進黨立委劉建國表示，對得起天地、人民與良心，面對黨團決議「接受、面對再加強監督力道」。

民進黨立委管碧玲也在《勞基法》修法過程中未配合黨團投票，因此沒有選擇委員會的權利，她受訪時說，很好啊！大家都到內政委員會去，每個委員會都很重要。

民進黨立委江永昌也在《勞基法》修法過程中未配合黨團投票，他說，因此而沒有選擇委員會的權利，但因為他所選的財政委員會沒有滿額，所以不受影響。

《自由時報》報導，民進黨團紀律小組今清查黨團成員的出席、表決狀況，包括林淑芬、劉建國、江永昌、蔡適應、姚文智、管碧玲、蔡培慧均達懲處標準。林淑芬與劉建國已於早上同意轉往內政、財政委員會；管碧玲則經幾番爭論後，選擇前往內政委員會。

不過現場有委員認為，這種可以逃往「第二志願」的方式仍不公平，既然是違紀遭受懲處，就只能選大家選剩的委員會，否則資深立委還是可以擺爛。

由於黃偉哲已在總召柯建銘勸說下，同意由經濟委員會轉往外交及國防委員會，積分稍低的鄭運鵬、莊瑞雄、賴瑞隆都可望進入經委會。王榮璋、鍾孔炤則在黨團力勸下，續留財政、司法及法制委員會，包括吳玉琴、林靜儀、陳曼麗、吳焜裕、邱泰源均因此有機會留在衛環委員會。

環保團體連署抗議：要專業問政的立委離開，是懲罰人民

在劉建國、林淑芬被趕出衛環委員會後，多個關注環保議題的團體聯署抗議，質問「黨紀處罰的是立委還是人民？」。根據朱淑娟臉書，台灣健康空氣行動聯盟、看守台灣協會、台灣環境保護聯盟等團體聯署表示，林淑芬、劉建國長期在社福衛環委員會專業問政，為台灣食安、勞工、社福、環保議題把關，推動《食安法》、《溫管法》、《廢清法》二法合一、《水汙染防治法》、《空氣汙染防制法》，長期關注台灣最大汙染源台塑六輕與其衍生的水資源議題，其貢獻社會各界有目共睹。

聲明表示，「民進黨因勞基法爭議修法表決，要求兩位專業委員離開社福衛環委員會，黨紀所處份的不是委員，而是人民。」因此，環保團體呼籲民進黨讓林淑芬、劉建國留在委員會為人民把關。

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核稿編輯：楊之瑜