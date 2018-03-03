《不被情緒勒索的51個方法》：不要想著讓別人懂你，那就是情緒勒索

文：和田秀樹

為什麼覺得被別人情緒勒索？

​​​​​​因為你也正在勒索別人

「看不順眼的人」變多了，那是你的錯。

人類的情緒會互相傳染和反彈。

壓抑自己的負面情緒很重要。

「看不順眼的人」變多的原因

生活中總有些「討厭鬼」，看到他的臉就不愉快、跟他對話就覺得自己不被尊重，讓人覺得很難搞。不過，如果你身邊有這些讓你看不順眼的人，問題不一定出在對方身上。

試著回想一下，你是怎麼對待那些人的呢？像是對對方的發言反應過大、擅自猜測對方的想法並反擊等等，其實當我們的情緒越糟，周遭的「討厭鬼」也就越多。因為情緒不好的人只要遇到一點不順利，就會擅自認定別人敵視他，他們就像這樣一邊增加自己身邊的討厭鬼，一邊感嘆自己周遭都是這些人。

當你不喜歡別人，別人也不喜歡你

當你對別人抱著負面情緒，對方也會對你抱著負面情緒，因為沒有人會對對厭惡自己的人有好印象，大多會採取反彈的態度。人際關係中有「情緒反彈法則」，當我們散發出正面情緒，對方就會反彈正面情緒；散發出負面情緒，就是負面情緒反彈回來。散發出去的情緒越強烈，反彈回來的也就越強烈。

即使是熟識多年的好朋友，要是其中一人因為某些原因侮蔑另一個人，情緒就會反彈，讓雙方的關係瞬間惡化，這些都是我們曾在生活中碰到的親身經歷。當你對對方感到不耐時，對方也會反過來對你不耐煩，因為你不喜歡對方，對方自然也不喜歡你。雖然我們理性上都知道這一點，但還是一直對周遭的人散發負面情緒，這也證明了有很多人無法控制自己的情緒。

就算身邊有討厭鬼，問題也不一定出在對方身上。

不要想著讓別人懂你，

那就是情緒勒索

人們本來就不可能百分之百互相理解。

任性地要求對方察覺自己的心情，只是讓自己不愉快。

理解「對方沒有察覺是理所當然」會輕鬆許多。

別人真的能百分之百理解你嗎？

不必言語表達，對方就會察覺自己的心情——人家常說這是日本人的美德，但這是真的嗎？以下是一對長年一起生活的夫妻案例，辛苦工作了一天，晚上回到家的丈夫一臉凝重，他白天在公司被上司痛罵了一頓，明明沒有過失卻被冤枉，即使回家喝了啤酒，怨氣還是無法平復。然而，太太卻沒有察覺丈夫的表情不對，只是悠閒地看著綜藝節目並捧腹大笑，這時一肚子火的丈夫終於忍不住對太太發火：

「喂，妳要看這種無聊的節目看到什麼時候！」

莫名其妙挨罵的太太也情緒化地回應，最後演變成夫妻吵架。這種情況其實是丈夫的不對，「當我不高興時，做太太的應該要察覺我的心情啊，主動溫柔地關心我才對！」他抱著這樣的想法，期待太太有所回應，這就是丈夫單方面的任性。

拋棄「希望對方理解」的天真想法

人與人之間有著一道高牆，即使是親子、兄弟姊妹或感情很好的夫妻，也不可能百分之百理解對方的心情，無論關係多親密，每個人的想法還是不一樣。

人之所以有「希望對方察覺」的想法，是因為自己平時就會留意別人的想法，「我總是留心對方的想法，那為什麼對方沒有察覺我的心情呢？」因而心情不好。但是，人的心情本來就是不說出口便無法理解，要求別人主動理解這件事本身就沒道理。所以，打從一開始就不應該期待對方會主動察覺，抱著「對方不能理解是理所當然」的想法，並且放棄「希望對方了解」的任性要求，心情就會輕鬆許多。

情緒不說出口就無法被理解。

書籍介紹

本文摘錄自《不被情緒勒索的51個方法》，三采出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：和田秀樹

譯者：伊之文

看了《情緒勒索》後還是覺得被人勒索的人，就看這本！

漫畫＋圖解的51個方法，讓你不再被自己或他人的「情緒」綁架。

每個人都可能為了一點小事而變得情緒敏感，

而情緒的整理不在於消除它，而是不被影響。

「日本最懂情緒的精神科醫生」和田秀樹用簡單的51個方法，幫助我們先找出「容易情緒化的理由」，接著學會「整理情緒」，如果還是被情緒勒索時的「對應法」，最後是「如何每天開心地過生活」。情緒控管成為現代人最在職場、家庭、人際關係中最常碰到的困擾，學著理解才是前進的開始。

內容搶先看：

「情緒整理」後才能拒絕「情緒勒索」？ 是誰讓你不開心？一切都是「不想惹人討厭」？ 為什麼總是接到吃虧的工作？ 別人沒有義務要察覺你的心情 放過自己！人生的難度沒這麼高 你懂得說「不」嗎？ 社群媒體是情緒勒索的根源？ 你該擁有許多「心靈支柱」 早晨的黃金時間是一天好心情的開始 不要模仿優秀的人，而是「情緒好」的人 誇獎自己，對自己施魔法 透過轉換心情來「覆蓋」情緒

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰