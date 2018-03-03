《STEP高效能父母學》：到底是誰的問題？父母最常誤判的三大迷思

文：李顯文

關係親密的人因為互動頻繁，很多事情確實千絲萬縷，很難分辨哪些問題是你的、我的，或是我們的？也因此就更需要有客觀、明確的標準，來界定問題所有權的歸屬。只是，再客觀、明確的標準一旦放到親子關係裡來衡量，父母往往還是覺得難以判斷，只因父母常會——

教養應用題1

誤把被孩子問題引發的負面情緒，視為是自己受到了影響 每到孩子要考試時，林太太就覺得家裡氣壓驟降，一不小心就會擦槍走火、引爆衝突。仔細想想，狀況不外乎就是：林太太看著讀國一的兒子還在玩電腦、看電視，就忍不住叨念他怎麼都不讀書？惹得兒子叫她閉嘴、不要囉嗦。再不然就是讀小三的女兒責怪林太太不幫她複習，讓她考前準備不夠，或是把考不好的責任都推卸成是林太太沒幫她溫習到，讓林太太也不免自責難過……所以她真的很討厭孩子考試的這段期間，很不明白為何孩子不能自己好好面對考試？老是讓她也跟著日子難過、情緒受影響？！ 教養應用題2

覺得孩子能力不足、經驗不夠，父母有責任代行其職 從以前開始，每當小翔的媽媽帶兒子去速食店用餐時，只要小翔因為個頭小、力氣弱而被欺負，她就會衝到遊戲區去責罵別的小孩粗野、沒規矩……小翔年紀還小的時候，覺得有這樣的媽媽真不錯，反正一有事只要喊媽媽救命就行了；可是他越長大就越覺得，媽媽這種越俎代庖的習慣，只會帶給他更多的麻煩與不幸！就像今天，小翔的媽媽又衝到學校警告欺負兒子的同學，要是再敢當眾嘲笑小翔，她就要對他不客氣了！小翔放學回家，便對著媽媽崩潰哭喊：「媽媽！妳幹嘛又來學校罵人？！妳每次幫我去罵同學，同學只會更討厭我、更排斥我……現在我一個朋友也沒有了，沒有人欺負我、也沒有人要理我，這樣妳就高興了嗎！」 教養應用題3

基於教養職責，把孩子的問題都視為是父母要處理的領域 小威上了小一之後，功課比幼稚園時爆增了許多，這對好動又缺乏耐性的小威來說已經夠辛苦了，偏偏每天幾乎都會有生字功課，他不但要乖乖地把字正確寫進格子裡，媽媽還經常因為小威字寫得不夠漂亮，而擦掉要求他重寫……為此小威不知憤怒、哭喊著和媽媽起了多少次衝突，但媽媽始終認為不這樣堅持，小威的字就不會寫好，尤其還會讓孩子養成對自己分內的事都敷衍應付的心態。因此，小威的媽媽不惜扮演讓兒子憎惡的「橡皮擦媽媽」，也堅決要負起「為了孩子好」的教養責任。

其實，對上述三例中的父母來說，孩子的問題都並未剝奪父母實質的需求、或影響到他們本身的權益，他們純粹只是出於自己的焦慮、擔心，或者心疼孩子、想要解除孩子的負面情緒，而覺得自己有必要去做些什麼。再不然就是受到責任感的驅使，覺得孩子的能力、表現都是父母的責任，如果父母不要求、不出力、不處理就是失職，於是就責無旁貸地把原本應該是孩子要面對的事，都承攬為父母自己的問題了。然而，錯認問題所有權，很容易就會導致親子關係緊張、孩子也將學會推諉卸責。

從林太太的例子中，可以看到兒子對媽媽態度惡劣，女兒也養成了不負責和諉過的習慣。而小翔的媽媽總是習慣幫孩子出面處理問題，不但沒有替小翔解決麻煩，反而讓問題變得更嚴重、親子關係也更惡劣。

至於被逼著要把字寫端正、寫漂亮的小威，往後是否真能如媽媽所願，寫出一手好字、並且懂得認真負責還很難說，但絕對可以預見的是，小威寫作業的學習胃口很可能就被媽媽搞壞了，更糟糕的是讓小威產生了與媽媽對立的想法——如果我真照著媽媽的意思做，不就表示媽媽說的全都是對的了？！

高效能父母這樣做

該是孩子的責任，就還給孩子去承擔！

很多青春期孩子的叛逆行徑，都只是為了不想讓父母稱心如意，之所以會出現這種對立局面，很可能就是在孩子還小的時候，父母總覺得自己有責任，尤其還真的很有力量（因為孩子此時還需要依賴父母）去強制改變孩子，於是就在屬於孩子的問題上，強行加諸自己的意志，一旦孩子翅膀硬了、拳頭揮動起來比父母還有力時，不免就要來跟父母算算這筆帳了！

所以，父母千萬不要因為孩子還小、能力有限，就越俎代庖地扛起原本屬於孩子的責任。

父母的教養熱情與責任感，應該要放在明確地判斷「問題屬於誰」之上，並且要忍心把孩子的問題還給他自己來負責，而非包攬過來幫他做，或是逼著孩子要用父母覺得有效的方法，來處理這些父母「占為己有」的問題——這樣不僅是不尊重孩子有義務、也有權利用自己的方式來處理自己的問題，也等於讓孩子被迫要照著父母的指示和意願去做，而淪為父母用來解決自己（占為己有）問題的工具了。

什麼樣的問題，才屬於父母？

孩子的行為，造成父母實質的困擾、或是需求被剝奪

父母必須要真的受到孩子的行為或問題所影響，因而造成生活不便、需求被剝奪，才會被迫成為「問題擁有者」，問題所有權才屬於父母所有。例如：

孩子一直霸占浴室或電話，致使父母無法使用。

孩子擅自使用父母的電腦，還把裡面的重要資料刪除了。

孩子在客廳裡玩耍，不小心把媽媽心愛的花瓶打破了。

孩子在父母剛擦乾淨的地板上，踩出一個一個的黑腳印。

孩子不告而取父母的錢，並隨意亂花掉。

當父母受到孩子的行為影響而擁有問題時，自然可以為了解除自己的困擾、或是捍衛自己的需求、權益，有權利也有理由要求孩子約束行為、或是處理好他的問題，不要牽連到父母。

孩子的行為，造成他人的不便、或損及他人權益

此外，孩子的行為也許沒有影響到父母，卻實質影響到了其他人，這樣也是不可以的。此時負有教養之責的父母，就必須出面約束孩子的行為，要求孩子不能「只要我喜歡，有什麼不可以」，這類屬於「公德」的教導，問題所有權也屬於父母。例如：

接近午夜，孩子還把電視開得很大聲。

孩子和鄰居的友伴一起惡作劇，亂按其他人家的電鈴。

孩子到親戚家做客，隨意翻弄別人的東西。

孩子一直霸占著公園裡的鞦韆，無視其他等著想玩的孩子。

孩子直接插隊購物或結帳。

孩子的行為，影響本身健康或危及自己、其他人的安全

父母做為孩子的監護人，也有責任維護孩子健康並確保其遠離危險，所以當孩子的行為損及自己的健康、危及本身或其他人的安全，父母有責任與義務阻止這樣的事情發生，此時問題所有權也屬於父母。例如：

孩子放學後經常買高熱量的垃圾食物來吃。

孩子與友伴在靠近馬路的地方踢球。

孩子手拿尖尖的東西奔跑。

四歲的小姐姐拿整顆魚丸給一歲的妹妹吃。

孩子在沒有安全措施之下就爬到高處去取物。

孩子用力地抓、捏、耍弄小動物。

其實，身為社會的一分子，只要看到他人的行徑會引發危險、傷亡，任何人都有權利和義務出面干涉。譬如我們看到有人在易燃物旁引火，雖然導致火災未必會造成我們本身的財務損失，但做為有良知的好公民，我們都應該遏止這樣的行為，要是對方不聽勸阻，我們甚至可以訴諸公權力處理。更何況如果是自己的孩子有類似的行為，父母當然應該立即介入、干預。

兩項指標，快速判定這是誰的問題！

綜合以上說明，當父母面對孩子行為，要界定問題所有權屬於誰時，可以這樣問問自己：

（1）這個行為、問題，是否實質干擾或妨礙到我或其他人的生活和需要？

（2）這個行為、問題，是否讓孩子本身或其他人有健康、安危上的顧慮？

——如果答案是肯定的，問題所有權就是父母的。

——如果答案是否定的，那就是孩子的問題，應該由孩子本身去處理、解決及負責。

所以，當問題所有權屬於孩子時，父母或許會對孩子的這個行為或問題感到憂心、焦慮，但還是不應該承攬過來，把它變成是父母的問題，而剝奪了孩子學習解決問題的機會。

一旦父母能把問題所有權界定清楚，後續的處理方式才會正確，本身的立場、態度和運用的方法也不容易有誤，最終還能收到事半功倍的教養成效，並避免導致不良的結果產生。

此外，問題所有權的判斷，並沒有所謂的標準答案，往往在同樣的行為情境之下，每個家庭、每個父母、孩子都各有不同的狀況需要考量。

譬如天氣變冷了，孩子不穿外套就要出門，一般而言，這都是屬於孩子的問題；但如果這個孩子體弱多病或有氣喘病史，不穿外套很可能有健康上的顧慮，問題所有權就屬於父母。

此外，孩子在年齡及能力上的差異，也會影響問題所有權的判定。譬如把牛奶灑在地上，如果是一歲的孩子所為就是父母的問題；但如果是十一歲的孩子所為，當然就可以判定是孩子能夠去處理的個人問題了。

所以，問題所有權的界定並非一體適用，往往會因時、因地、因人而有所不同。接下來，我們將提出按部就班的執行方案，讓父母在面對孩子的問題、父母的問題，或是親子共同擁有的問題時，知道該如何拿捏分寸、擬定策略，成為高效能的問題解決高手！

相關書摘 ►《STEP高效能父母學》：小心！別讓孩子走上「改正歸邪」的道路

書籍介紹

本文摘錄自《STEP高效能父母學：整合阿德勒學派與P.E.T.親子雙贏溝通課程的輕鬆教養法（風靡全球50年、43國、造福400萬父母）〔暢銷修訂版〕》，野人出版

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作者：李顯文

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本書特色

本書以脈絡完整的心理學原理和情緒管理、問題解決策略為基礎，提出一套通用於各種問題的高效能教養策略，不同於目前市面上較偏向以單一教養問題解決法為訴求的教養書籍，呈現出更寬廣的思考格局、也更簡便直效的解決方案。 因為是以心理學的人際互動模式為基礎，特別提醒父母有時必須跳脫教導者的角色，來思考自己的心理機制在教養時會造成的盲點或偏頗，顯得更為人性化、也更易於被父母理解和接受。 全書分為七大課程，由理論到應用，以各種教養實例進行深入探討，並將問題的解決流程以清楚圖表呈現，以便讀者按表索驥，快速決定對應方案。

Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰