《STEP高效能父母學》：小心！別讓孩子走上「改正歸邪」的道路

文：李顯文

了解孩子（嬰兒自我）的行為目的有哪些，以及它會朝向何種不利的方向發展，再考量之前所提及父母的錯誤態度將如何導致孩子的偏差行為，我們就可以更具體地描繪出「孩子不當行為的發展途徑」（如下表），讓父母對比、參考並防患於未然：

Photo Credit: 野人出版

如同之前所言，無論是孩子或大人都需要滿足內心的歸屬感，所以任何人都會努力在生存環境裡，找出讓自己安身立命、甚至可以發光發熱的位置，孩子也是如此，一開始都會盡量做出討好外界的正面行為，以期被注意和接納。

又因為個別孩子天生氣質的不同，所採取的正面行為也不太一樣。一般來說，主動外向的孩子會表現在高成就之上——我很會唱歌跳舞、我打球運動很厲害；而被動內向的孩子，就會用乖巧可愛的表現——我很柔順聽話、我很服從負責，來達到想獲得注意的目的。

然而也誠如之前所說，父母或其他大人往往會把孩子的正面行為視為當然而予以忽略，當孩子發現用正面行為無法滿足自己被注意的需求後，沮喪、失落及不安全感就會引發出他的嬰兒自我，並轉而以負面行為來達到他想被看見的目的。

而根據上表，我們可以歸結出三種孩子可能「改正歸邪、由好轉壞」的途徑——

途徑A：主動的孩子——成就→騷擾→反叛→偏差行為

途徑B：被動的孩子——乖巧可愛→懶惰→固執→抗拒→無助

途徑C：被動的孩子——乖巧可愛→無助

途徑A主動的孩子——成就→騷擾→反叛→偏差行為

當主動外向的孩子不再用高成就，而是改以騷擾來突顯自己——不停製造小小的問題，讓父母必須放下手邊的事前來解決，如果父母也因此被弄得很煩而斥責、糾正孩子，這就等於向孩子的嬰兒自我下了戰帖——看看誰才是控制局面的人！而把戰火升高到權力之爭了。

於是，孩子成了父母忠貞的反對黨，凡事都要跟父母唱反調，把父母氣個半死就達到了孩子的目的——我才是掌控自己行動權力的人！而氣急敗壞的父母，當然更急於要調整孩子自以為是的作風，試圖以更強大的權威來強迫孩子改變，於是又把這場對立推展到更激烈的狀況，讓孩子開始以報復來反擊父母的權威壓制！

接下來，孩子不僅是不聽話、或者做些父母反對的事，而是會以更嚴重的偏差行為——偷竊、作弊、打架、頂撞……讓父母感到難過傷心——「我的孩子怎麼會做出這種事？」來報復父母總是打壓他、不順他意的傷害。

逐漸地，父母對孩子的劣行既痛心又束手無策，而產生絕望、想要放棄的念頭：「這個孩子應該是沒救了！」、「我真的不會教這個孩子了！」孩子的嬰兒自我則反而感到勝利在望：「哈哈！再也沒有人想改變我了吧？」、「就讓你死了這條心，不必再指望我了！」……

於是，一個孩子就這樣又被父母、其他大人和他自己，一起合謀放棄掉了！

教養應用題1

什麼都可以讓媽媽管，但內衣褲我就是要穿得髒兮兮！ 喬恩是個十五歲的女孩，乖巧安靜，雖然外表不是太出色、穿著打扮也不講究，不過見到人總是禮貌周到，讓人感覺不出她會有什麼令人擔憂的行為問題。唯獨有一件事情，卻讓喬恩的媽媽傷透腦筋，簡直快要抓狂了，因為女兒幾乎不換洗內衣褲！ 雖然，內衣多穿幾天還勉強可以接受，但喬恩卻可以連穿一個月也不換！而內褲不每天換洗怎麼行？ 她卻也能同一條穿上一星期……喬恩的媽媽想方設法要催逼女兒改掉這個古怪的習慣，但喬恩還是每天穿著髒兮兮的內衣褲，完全不以為意。 這讓媽媽不得不在喬恩洗澡時，守在浴室門外等著拿走她換下的內衣褲，但喬恩甚至會拿乾淨的內衣褲來搪塞媽媽，似乎就是非要繼續這麼做不可。為了這件事，媽媽不知罵了喬恩多少回，連最難聽的話都撂下了，但還是很難確保女兒至少每天都能換條乾淨的內褲。 媽媽表示，喬恩從小就很不會打理內務和自己，這讓個性有點小潔癖、又相當注重穿著打扮的她完全無法接受。媽媽認為女孩子功課好不好，她並不太在意，但至少要把自己弄得乾乾淨淨、漂漂亮亮的，然而這個女兒不但從小功課一塌糊塗，整個人由裡到外、從頭到腳也都是亂糟糟的，現在更是連內衣褲都不願意換洗，真是讓媽媽失望透了！

途徑B被動的孩子——乖巧可愛→懶惰→固執→抗拒→無助

被動內向的孩子走的則是另一條路，或許過程不那麼激烈衝突，但結果一樣會讓父母深感挫折而痛心。當聽話乖巧的孩子發現，自己這樣的優點被父母視為當然且漸漸忽視，就會改用不好的行為試圖讓自己被看到。

個性沉默內斂的他們，會變得像牛一樣顢頇，要父母催促、驅策才會稍微動一動，於是懶惰、慢吞吞就成了他們吸引父母注意的最佳武器。而父母在頭疼之餘，不免會加重驅趕的力道，想讓他們動得更快一點，卻也因此觸怒了這頭牛，展現更堅強、不為所動的意志力。

於是，他們從只是懶惰、慢吞吞變成固執而堅持己見，雖然不會激烈地與父母對立，但是在「什麼我想做、什麼我不想做」這方面，父母很難改變他們的決定。而在這場權力鬥爭中，父母扮演的往往是急躁跳腳的那個，老神在在、胸有成竹的反而是孩子了。

面對這樣一個難以撼動、無法朝著父母期待方向前進的孩子，父母想到的經常只是：「一個孩子能有多大的能耐、力氣與大人抗衡？！」而一味地想以力服人，讓孩子在日漸承受不住身心的驅迫和壓制之後，產生了報復的心理。

被動內向孩子的報復方式，不同於主動外向的孩子，他們不會去做一些以往沒做過的激烈、偏差的行為，而是把原有的不當行為執行得更加徹底，變成一種近乎偏執的舉動，讓父母開始感到事態嚴重而憂心忡忡。

就如上述例子中的喬恩，從小被媽媽耳提面命房間要整齊、打扮要乾淨的女孩，最終極的反抗就是在外人看不到的「內在美」上，堅持要自主決定——「我就是要穿得髒兮兮！」

走到這一步的孩子，常常在很早以前就被貼上了「邋遢鬼」、「慢烏龜」、「遲到大王」、「白日夢小姐」……的標籤；而要報復得徹底，就是讓這些標籤更加深刻地烙印在身上，然後告訴自己和別人：「對！我就是無能！我就是沒用！我天生如此！你們又能拿我怎麼辦？所以就不必再期待我改變了！」

最後，這個曾經乖巧可愛的孩子也走進了自我放棄的死胡同，堅持自己就是如此而無法改變，而這一路讓他死硬堅持的態勢，又是誰造成的呢？當然是父母！父母拚命想要改變孩子的力道，只會把孩子推得更遠，到最後連父母自己也不得不筋疲力盡地放棄了！

教養應用題2

原來只要做個生病的孩子，爸媽就會對我這麼好啊！ 廷耀今早又不舒服了！看他躺在床上緊鎖眉頭、蒼白著臉、抱著肚子的瘦小身形，爸爸連忙打電話向學校請假，同時也打給熟識的家庭醫生詢問，是否可以早點開門看診？媽媽則擔憂地守在他身旁直問：「還是很不舒服嗎？乖乖，再忍忍！等下就帶你去看醫生喔……」 十歲的廷耀原本就不是運動健將型的孩子，但從小身體狀況也不算太差，只是從他五歲那年妹妹出生後，可能是感覺父母的關注驟然被奪走了，他開始變得心事重重、退縮膽怯，而爸媽對兒子的敏感、多慮很看不過去，總是叫他要像個男孩子，不要動不動就嘔氣、哭泣。 只不過，這些勸誡、刺激的話語對廷耀似乎毫無效果，反而讓他更覺得不被接納和理解。直到有一次，可能是他生悶氣生太久了，竟導致胸悶、胃痛而狂吐不止，這可把爸媽給嚇壞了。一連串噓寒問暖的照拂，讓廷耀下意識感覺到：「啊！ 做個生病的孩子原來這麼好啊！」他的嬰兒自我於是就找到了一項吸引關注的最佳武器！ 從此，廷耀心甘情願為自己戴上「體弱多病」的冠冕，並充分享受著生病寶寶所獲得的特殊照顧與關愛！

途徑C被動的孩子——乖巧可愛→無助

這種「變成藥罐子」的快速道路，也是乖巧可愛的孩子可能會誤打誤撞走上的歧途，而其成因當然也是來自於被父母忽略的不安全感。

面對經常這裡不舒服、那裡很難受的孩子，父母總是不遺餘力地給予照顧，希望把孩子的健康調理到良好狀態，殊不知反倒讓親子合作無間地創造出一個總是在生病的孩子……許多心因性健康欠佳的孩子，往往就是這樣造成的。

父母一定會疑惑：「難道就為了怕孩子感受到生病的美好，連他病了都不要理他嗎？」當然不是！但是，父母必須要更敏銳地去察覺孩子的行為目的（獲取注意），在問題還沒惡化到孩子會用生病甚或自殘、自虐來達到目的之前，就先阻斷孩子走向這條途徑的可能性！

相關書摘 ►《STEP高效能父母學》：到底是誰的問題？父母最常誤判的三大迷思

書籍介紹

本文摘錄自《STEP高效能父母學：整合阿德勒學派與P.E.T.親子雙贏溝通課程的輕鬆教養法（風靡全球50年、43國、造福400萬父母）〔暢銷修訂版〕》，野人出版

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作者：李顯文

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰