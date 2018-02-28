《沙中房間》：VR 突破了空間，然後呢？

文：龔郁雯

美國音樂家蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）和台灣新媒體藝術家黃心健跨國合作的《沙中房間》（La Camera Insabbiata），利用VR使觀賞者在「飛行」中喪失了對身體的絕對控制，似乎超越了物理限制、創造出一個可供感知的無限空間。但是，《沙中房間》僅止於一個藝術家建構出來、使人目眩神迷的虛擬實境嗎？

「你在走路。然後，雖然你沒有發覺，但你也一直差點跌倒。每走一步，你都稍微向前傾斜，然後你站穩腳步。一次又一次，你就要跌倒，然後站穩腳步。這就是你如何能同時走路與跌倒。」這是安德森為此展錄製的一段口白，恰恰就是參與者在體驗《沙中房間》時的狀態。在台北市立美術館前廣場、近似一個貨櫃大小的空間裡，每人僅能用短短的15分鐘飛行在此虛擬實境中。

戴上頭套後，你的視野裡只剩下影像化的手持裝置，看不到剛剛才坐著的椅子、更看不到自己的身體。隨著頭套裡傳來的指示將雙手往前，你會突然發覺自己懸在半空中，往上看是灰黑色的天空、俯視則是如無底洞的深淵，身旁是一座座高低不一的建築；還來不及適應，就被莫名地牽著往前飛行，前方一顆顆像星辰般的小白點向你撞來，習慣性地歪著身子閃躲，卻發現星星穿過了你的身體向後離去。

Photo Credit：游千慧攝影／HTC

這種身體消失的暈眩感，是在《沙中房間》裡最奇異、也或許是最令人印象深刻的噱頭。一如安德森與黃心健的創作發想，參與者們也在《沙中房間》裡都中了陰身，雖然可以選擇要進入哪個房間：一共有八個房間：粉塵之房、字謎之房、犬之房、水之房、聲之房、舞蹈之房、寫作之房、樹之房，但不論在哪個房間裡，參與者都得面對「沒有身體、卻有感官」的自己。

「中陰身」（Bardo）是佛教中描述人死後、投胎前的狀態，此時的亡者還不是鬼，有感覺、能行動但沒有身體，《沙中房間》裡的人們便暫時成了這樣的存在。

身體消失、感知依舊，似乎隱喻著新科技介入後，感官不再必然依附於身體。但這只是藝術創作的主題而已嗎？虛擬實境放大的，其實也就是我們賽博格（cyborg）的日常：電子產品鍵盤是手指的延伸、耳朵連接上耳機、眼球在不同的螢幕之間切換⋯⋯；當《沙中房間》挑戰的身體疆界早已在生活中泯滅於無形，那麼這項VR 藝術創作到底還突破了什麼？

比起空間，筆者認為「時間」雖然被呈現得更隱晦，但更迷人。藝術家透過音效與虛擬實境本身的敘事方式，讓時間從抽象概念變成具象化的影像，也不只是單一線性的推進。在「聲之房」裡，參與者對著手上裝置發聲，就能看見自己的聲音變成團塊，形狀、大小和連結方式也會隨著聲音不同而改變。

用裝置敲打音柱後，能聽到自己的聲音，也能聽見前人的留音。視覺化「發出的聲響」不僅是以空間影像記錄當下分秒的流逝，讓我們看見平常隱形、不可見的時間軌跡，也能在重複撥放的過程中，讓過去不斷重返當下。

除了「聲之房」直接處理聲音之外，不管是在房間外的飛行或其他房間裡，幾乎不間斷的背景音樂，與安德森層層疊疊的口白，也間接地反映了此作品對時間性的另一詮釋。參與者身體在現實當中，但他們的感官則在VR 創造出來的《沙中房間》裡，體現了時間的多軸並陳。

在訪談中，黃心健認為「VR的敘事方式完全跟電影不一樣」，因為電影「必須把當下時間『摧毀』，觀眾本人是沒辦法停留在任何一個moment裡，必須一直跟電影時間往下走。但 VR 所謂虛擬實境，它提供了另一個現實」。

一方面，參與者被吸納在虛擬實境中，能隨心所欲地在房間和虛空之間跳躍，並因為放眼所及皆昏暗不明、沒有任何可供判斷時間差別的依據，看似時間是停止的；但另一方面，參與者也心知肚明：自己還是「腳踏實地」地在展場中，被給予體驗的時間一到、一切就會結束。看似無垠的時間尺度，其實只有15分鐘。

在《沙中房間》中，時間不只多重並置，不同時間軸的刻幅也不能完全相對應。安德森與黃心健利用了超脫物理空間的虛擬實境，創造出超脫身體仍存在的感官知覺。以視覺挑戰我們對空間的固有判斷，這固然有趣，但或許更具啟發性的是此作品如何以聽覺再現與疊置時間，讓我們在此時此地，同時也身處在彼時彼地。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航