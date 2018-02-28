數據分析告訴你，為什麼槍枝管制是女性議題？

這幾天震撼全球的美國佛羅里達州瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）情人節槍擊案，兇手總共屠殺了17名師生，並造成多人受傷。為此，再度引發美國社會對槍枝管制的關注，身為女性主義者必須指出：槍枝管制是女性議題，本篇文章將會論者兩者之間的關聯。

即使不分性別都可能擁槍，但擁槍的理由、脈絡、用途、形式可能會有性別差異。然而性別差異跟槍枝暴力是否有直接關聯，這是女性主義者相當關心的問題，我們可以先從分析擁槍者的性別差異開始。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center），針對1269名擁槍者的調查結果：

在美國，擁槍者中62％是男性，女性則僅有22%擁有槍枝；女性平均擁槍年齡為27歲，男性平均擁槍年齡卻只有相當年輕的19歲；當中大部分的女性是為了人身安全而購槍，男性則更多是為了炫富或虛榮感。

根據皮尤研究中心的另一份研究報告更凸顯出：

74％的男性擁槍者不只擁有一把槍，這比例遠高於女性；69％的男性擁槍者更持有步槍，霰彈槍與獵槍等高殺傷力槍枝持有者更幾乎都是男性，女性擁槍者多半只是持有手槍。

既然擁槍有明顯的性別差異，那促成男性如此癡迷於擁槍，這是否基於社會及家庭教育的影響？我們也可以探討，槍枝文化中的性別社會化因素。

根據美國心理學協會（American Psychological Association）的研究報告：

在美國，約略90%的殺人兇手是男性，受害者也約略78%是男性；使用槍枝自殺的比例男性是女性的四到六倍；槍殺受害者當中，男性多半是在公共場合被熟人槍殺，女性則多半是在家中被（前）親密伴侶槍殺，且女性遭受（前）親密伴侶槍殺的比例是男性四到五倍。

該文作者Eric Mankowski博士認為，槍枝暴力與男子氣概密切相關，包含侵略性、冒險與壓抑情緒（尤其是脆弱與悲傷，除了憤怒）。美國槍枝文化建構在男子氣概的焦慮、競爭與侵略之上，白人父親更鼓勵男孩玩槍枝玩具，青春期之後的男性越來越偏好以展示槍枝來展現男性魅力。

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根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的調查報告顯示：

在408起自殺式殺人案中，91％的兇手是男性，88％的案例涉及槍支；12個城市的調查，其中70％兇手曾為親密暴力的施暴者，卻只有25％有家庭暴力逮捕的記錄；最常見的殺手類型是屬於嫉妒類型，嫉妒類型、物質濫用、持槍是最容易產生凶殺案的男性，占了兇手中的40%。

既然槍枝暴力與男性的暴力傾向密切相關，我們也應該探討槍枝暴力與對女性施暴的關聯，探討女性遭受槍枝暴力威脅究竟有多嚴重。

在美國，四分之一的女性遭受過家庭暴力，每天都有三名女性死於她們的（前）男性伴侶。

根據康乃狄克反對家庭暴力聯盟（CT Coalition Against Domestic Violence）表示：

在美國，2010年遭受槍殺的女性中，三分之二都是被親密伴侶所殺；在2012年康乃狄克州的受家暴死者中，80%是遭受槍殺而死的。

根據美國反對非法槍支市長協會（Everytown for Gun Safety）所做出的報告：

在美國，過去25年之間，親密關係謀殺最常出現的就是槍殺；美國2011年遭受槍殺的女性中，至少有53％是由親密伴侶或家人殺害的；2009年1月至2014年6月期間，57％的大規模槍擊事件中，兇手殺害了親密伴侶或家人；與其他高收入國家的女性相比，女性被槍殺的可能性高出11倍；當親密或家庭暴力中，如果施暴者使用槍枝，受害者死亡率則直接增加五倍。

根據美國反對非法槍支市長協會（Everytown for Gun Safety）的另一份報告：

美國2009年到2016年之間，所發生的大規模槍擊案中，有54%與家庭暴力有關；當中25%的槍殺死者是兒童，涉及家庭暴力時，則有高達40%的槍殺死者是兒童；大約有450萬美國女性通報，遭到親密伴侶使用槍枝威脅；在限制遭通報家暴者持有槍枝的城市，遭親密伴侶槍殺死亡人數減少25％；對購槍者進行背景調查的州，女性遭受親密伴侶槍殺的比例降低了47%；不過值得注意的是，34％的大規模槍擊事件中，兇手犯案時早已被禁止擁有槍支。

Photo Credit: Reuters/達志影像 哀悼情人節槍擊案的群眾

也許會有人質疑，那為什麼不讓女性擁有槍枝來反擊？因為這並不是現實，控制槍枝的權力依舊在男性身上，槍枝暴力是男性暴力的一環，槍枝文化與「有害的男子氣概」（toxic masculinity）建構密不可分。

即使是像成立於2000年的LGBT擁槍權利組織：「粉紅手槍」（Pink Pistols），其成員仍舊高達60%為男性，且多數為白人。

依照民意的部分進行分析，我們可以發現女性多半傾向於支持槍枝管制。

根據蓋洛普（GALLUP）於2006年做的一份民意調查顯示：

在美國，有56％的男性認為家中有槍枝更安全，卻有49%的女性認為家中有槍枝使她們更危險，並且66%的女性支持更嚴格的槍枝管制。

再回到本文中皮尤中心的第一份報告：

即使是傾向於支持共和黨的女性，當中也有高達60%支持禁止攻擊式武器；僅有46％共和黨傾向女性支持縮短合法槍支銷售的等待期，低於共和黨傾向男性的68％；更只有24％的共和黨傾向女性，認同政府開放人們在沒有許可證的情況下攜帶隱蔽槍支，遠遠低於共和黨傾向男性的52％。

我相信槍枝管制是保護女性、兒童、多元性別與少數族裔，以及減緩男性暴力造成毀滅性傷害的好方法，雖然這終究可能只是治標不治本，但就像佛州校園槍殺害倖存者所講得「如果他持有的是刀，根本傷害不了這麼多人！」可見「治標」目前依舊相當重要。

不過，最終我們要處理的，還是這背後最大的問題來源——父權。那個如此世俗的，把男性非人化成施暴兵器，將男性的價值建構在優越感、過度地競爭與暴力行為之上，同時將男性脆弱情感閹割，讓他們認為其他性別、族群與兒童是可以生殺予奪的物品、財產與商品，過度崇拜力量與武器的殘酷男性文化。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航