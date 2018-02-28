【插畫】夾娃娃機新商機

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不到一天破1,700分享的分析好文

NCC啊，跟中華體協等盲腸組織一樣，什麼時候才能整個砍掉重組呢？

轉貼自「閱讀人」︰

衛生紙一包100抽的價錢大約落在8-15元之間，如果漲價15%，相當於一包漲價1.2元，一張衛生紙貴了0.012。

換算下來，如果每天使用六張衛生紙（女性朋友可能會再多一點點），一年等於0.012*6*365＝26.28元

所以，如果這波衛生紙漲價造成的影響，就是你一整年衛生紙需要多花26.28元。

這時候如果把你去排隊、塞車的時間成本，家裏囤積大量衛生紙所占的坪數去換算投資成本，你會發現，其實只要少喝半杯珍奶，你就足夠抵消一年26.28元的漲價影響了。

以上。這讓我想起過去八年，油電雙漲時，一個便當從漲5元，到漲10元。大家一天的餐費漲幅金額，就超過這次衛生紙亂象一年的差額了。

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航