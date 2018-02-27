還在排隊搶衛生紙？用時間換金錢，小心窮一輩子

文：Mr. Market市場先生

衛生紙漲價會多花你多少錢？算給你看： 假設一人用量2包／周，一年用量104包

一包算9元，合計是936元。 漲價三成每年才多花你280元／年......相當於每天多花0.8元。這數字「每月」少喝一杯飲料就有了。就算乘以10都不值得去囤貨和排隊，你認同嗎？

前陣子看到網路上一篇文章，提到一句話很有意思：「窮人思維對我們的第一個影響，就是喜歡用時間換錢。」

常見的例子有：

買東西花了數個小時貨比三家，省下的卻只有幾十塊錢

為了免費得到價值沒多少錢的東西徹夜排隊

願意花數十小時在沒有成長性的工作上，假日卻不願多花一小時充實自己

到底這種「用時間換錢」的想法是怎麼造成的？該如何改變這種思維方式？

窮人「量入為出」，富人「目標導向」

一位窮人遇到了上帝，他向上帝抱怨他自己一無所有、富人卻能不勞而獲。於是上帝找來了鎮上一位富人，並拿走了他們富人所有的財富，對他們說：「你們兩人現在都是一無所有，我給你們一人一座礦山，半年後看看誰比較有錢。」說完上帝就離開了。

窮人和富人帶著工具，開始上山挖擴。

窮人因為多年貧困鍛鍊出強壯的身體，於是第一天就挖了許多的礦，帶到鎮上去賣，而富人體能稍差，挖的礦只有窮人的一半。不出一個月，窮人生活已經得到大幅的改善，開始貸款買車、買房，生活品質有了很大的改善。

但三個月過後他發現，鎮上的礦石價格開始不斷下跌，他開始增加每天工作的時間，但即使一天工作12小時，他採的礦卻仍是不足以支付自己的貸款。

當窮人再也付不出自己的龐大的貸款利息時，他決定去找富人，想一探究竟到底發生什麼事。

再次遇到富人時他非常的訝異，因為富人早已經恢復了過往的財富，甚至賺的更多。於是窮人向他請教是如何辦到的。

富人用錢買時間，窮人用時間換錢

「我的目標是如何在半年內，創造最大的價值。」富人緩緩說道，原來，富人從第一天，就已開始熟悉礦山的情況、礦脈的含量和品質，找來專家鑑定，很快的他就找了專業挖礦公司合作，並開始進行大規模的開採，也靠著將礦山所有權狀抵押給銀行，取得資金，買下附近的礦石精煉廠的所有權，讓他的礦產有機會進一步加值，而新成立的事業體，也準備讓股票上市。

「我過去並不熟悉礦業，這半年來也遭遇各種困難，但每天我都在擴展這產業的人脈，以及設法取得資金和資源。也曾經有好一陣子資金一直軋不過來，但現在終於穩定了。」

Photo Credit：Mr. Market 市場先生

「為什麼他有礦山的所有權狀，我卻沒有？」窮人懊惱的質問上帝。

「因為他有問我，但你沒問啊。」上帝回答他。其實窮人也有一半礦山的所有權，但他從來沒有開口詢問。

同樣的一座礦山，窮人只想到用自己的雙手去挖，沒有思考其他任何的可能性，當碰到困難時，他唯一的解法就是工作更長的時間。

但富人思考的卻是如何達成獲利最大的成效，他並不是只靠自己的力量，而是尋找各種可能性，包括專業的挖礦團隊、靠礦石精煉廠、靠銀行團，甚至靠上帝。

每個人都擁有最平等的資源，就是時間。時間可以換到金錢，但如果沒有更進一步為自己的時間加值，那就永遠只能停留在窮人的思維上。不只是金錢，量入為出問題，即使到了創業和職場上也是一樣。

創業或職場上遇到問題時，你是「量入為出」還是「目標導向」？

方法1.【量入為出】先想自己的能力範圍，再思考該怎麼做最好

方法2.【目標導向】先想怎麼做最好，才去找自己需要的資源

職場上大多數人屬於前者，但原本100分的事情，因為自己的能力只有20分，所以即使拚了命也只有20分的成果。原因通常不出這幾種：

「不好意思麻煩別人……」

「我不知道可以問。」

「我以為不能這樣做……」

最後就只能一個口令一個動作，然後抱怨自己做的事沒價值。在創業上通常也是：

「沒錢。」

「沒人。」

「麻煩。」

但哪個創業剛開始不是沒錢＋沒人＋麻煩？

Photo Credit：Mr. Market 市場先生

如何避開量入為出陷阱？方法有2個。要避開這種量入為出陷阱，不單是只有目標導向，我覺得要理解2件事：

一、不是資源不對等，而是價值不對等

很多人認為這世界不公平，因為他們認為別人有滿手黃金和滿手好牌，自己手上只有垃圾爛牌和壓力。

事實上，你手上的垃圾，可能是別人的黃金，可以換給別人；你認為的黃金，對別人來說也可能是垃圾，可以很輕易地換給你。這也是為什麼，有些人（尤其經濟學家）假設這世界資源有限，有些人則認為這世界有無限的可能性。

二、不是時間很值錢，而是你沒交換

任何交易會成交，一定是雙方都覺得賺到，而不是有一方是傻瓜。即使對方覺得你是傻瓜，但也許你仍是賺到。那為什麼有人還是覺得沒錢沒時間？

90％的原因是你根本沒去做正確的交換。每個人都同樣只有24小時，金錢買不到時間，這並不代表時間無價，這樣想其實太抬高自己了。其實，如果沒有做交換，你的時間就一文不值，這樣而已。

快速結論：

如果只會用時間換錢，你很難脫離窮困 無論是創業還是職場，解決問題的方法，不要侷限在自己的能力範圍 你的垃圾可能是別人的黃金，時間也要花在尋找機會與做出交換

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本文經Mr. Market市場先生授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航