讀英文報紙的老太太，眷戀著被外省人掌握、再也回不去的老上海

文：呂友友（北一女中畢業，目前座標上海，身分是正在進行gap year的學生）

嘗試當個「上海人」

這個寒假，為了讓這一年不同於以往，成為真正具意義的gap year，我選擇過年留在上海生活。小年夜到初一期間，地鐵空蕩蕩，大街清冷得很，走在馬路上，聽見外國語言的頻率，一下子多了很多，尤其是在浦東，會有種上海沒有中國人的錯覺。然後走進舊租界區，此起彼落的傳統上海話，好像終於讓道地上海人迎回本該屬於自己的城市。

這段日子，為了更深刻體會上海，公車，是我最常使用的交通工具。似懂非懂地聽著老人家和司機用上海話聊天，再走進那些不足以成為地鐵站名，卻深入居民日常的街區，偶遇的形形色色上海人，更是讓我見習不少道地上海生活，和他們對外地來上海打拼的其他人的一些想法。

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深夜麥當勞，一個讀英文報紙的上海老太太

一月底，某個晚上近十一點，在上海打浦橋天橋旁的麥當勞，靠牆角座位區，一個看起來已經有點年紀的太太，專心的出聲唸著她眼前的『CHINA DAILY』，口語流利而有精神，完全沉浸在報紙上的英文。

這個畫面的存在並不平常。在互聯網快速發展下，在公眾場合，多數人不是滑手機，就是抱著平板筆電，報紙在生活裡幾乎很難見到，何況是認真讀報紙的人，讀的又是英文報紙。

這個讀英文報的李老太太，是1940年代出生的老上海人，雙眼炯炯有神，說話聲音輕柔，喝咖啡的動作優雅，完全不似一般中國大媽，會讓人不自覺想起那些以民國為背景的電影和小說裡，舉止從容、教養良好的上海閨秀。

好奇下，問起老太太以前的工作性質，她倒是回答得自信。

「我是走學術的，學的是化學，做科學研究的。」老太太是一名退休的高級工程師，研究領域是化工材料開發 。

老太太確實出身於資產階級家庭，從小是個課業成績突出的孩子，小學到中學都是唸第一流學校，高考時成績更是優異，英文滿分，數學、物理都接近滿分。

一切聽起來是那樣自然，像是耳熟的人生勝利組方程式。如果要說其中有甚麼不同，應該是時間點排列出來的方塊，讓這個天之驕子還是免不了跌倒了。儘管錯的人並不是她。

李老太太剛好在文化大革命的時間點要進入大學。那是個資產階級備受壓抑的時代，無產階級專政的理想，使得資產階級家庭出身的孩子發展受到種種限制。接近滿分的高考成績，照理說能進入上海的第一流大學就讀，卻因資產階級家庭背景遭到阻撓，母親帶著她拜託懇求，也只能無奈地進入上海的二流大學就讀。

文化大革命，資產階級的噩夢

那個年代，年輕人都要深入偏遠地區進行「上山下鄉」的勞動服務，老太太也不例外。但是才剛到鄉下，老太太因為本身體弱，第一天就發燒到39度8，只能被送回上海，還因此被扣上逃避勞動的帽子。

祖父開的是化工廠，父親在大學裡學的也是化工，天資聰穎，再加上厚實的家庭背景，回到學校上課的她，成績當然把同系同學拋在腦後。雖然已經七十多歲，現在的她五官依然清麗，當年想當然是順理成章的校花。畢業後他進入化學廠工作。年輕的她穿著破舊工作服，偌大的化工廠，只有她一個女人，但她並沒有因此比其他工人工作輕鬆，一樣需要拖笨重的化學廢料袋，一樣需要成日與有毒物質為伍。

「工廠的工作服材質不好，只要碰到有毒物質，馬上就會破一個洞。有次一個同學來工廠找我，看到我身上工作服破舊成那樣，都嚇了一跳。」

同學眼中的校花，變成在工廠裡辛苦工作的工人，可是老太太沒有因此被打倒。在工廠裡，她從基層工人一步步做到材料開發層級，為學術研究生涯奠定基礎。1970年代，在中國與西方國家交流相對較少的時候，她偶然得到一個可以外派進修的機會，到北京『進京趕考』，和數百個個中人才爭取機會，最後終於取得公派機會，前往英國進修。

在英國近一年時間，她幸運的跟在英國知名化學教授旁邊研究學習。每個月中國政府發給研究人員400鎊生活費，但實際拿到手上的只有100鎊。雖然生活依舊辛苦，但談起那段時光，老太太的語氣全是幸福的緬懷。

回國後的她，成了專業研究人員，開始有機會進行高層級的研究。尤其是獨特的外語天份，更成為她事業上的最大助力，她一躍成為國家專業外交場合上，不可或缺的代表翻譯官。

Photo Credit: Mstyslav Chernov @ Wiki CC BY SA 3.0

老太太言談裡，確實流露出身為原生上海人的驕傲

老太太的確幸運。在她出生的年代，上海是中國境內外來文化資源最為豐富的城市，因此兒時的她，經常和家人去看文化表演，定期去電影院欣賞電影。她說，小時候她還加入上海廣播電台的合唱團，享受唱歌的樂趣。

「以前在國外，因為我歌唱得好，常常被拱上台去唱歌給大家聽。」想起最喜歡的美國鄉村歌曲，老太太不自覺地又哼起兩句。

然而這一串命運交織的精采情節，如果不是在上海，不是老太太堅強的意志力串連，是不是就不會發生呢？

常聽到別人說，上海人瞧不起外地人，總覺得自己了不起

在中國還被看作落後國家的年代，上海是少數文化與經濟活動發達的城市，如今中國以經濟實力重新成為國際舞台上不容忽視的力量，上海更是拉著這個國家快速前進的火車頭。

現在的上海更富有了，越來越多人移動到這座城市尋找富有的機會，成為「新上海人」。

然而對老太太這類的老上海人而言，改革開放後，這些外地人即便落了戶、買了房，成為法律意義上的「上海人」，卻缺乏上海人那種混合西方與民國文化的獨特氣息。在他們心中，所謂的上海人，還是兩千多萬人口裡面，不到半數的那一千萬原生居民。

成為落戶的上海人，是多麼令人興奮的一件事

曾經在上海火車站，我無意間聽見兩個清潔阿姨的對話。其中一個談起自己最近在上海買了房子，兒子也剛在上海的大學畢業，找到了工作。對於即將成為真正「上海人」，口氣是如此感到興奮。當時一起聊天的夥伴表情更是充滿崇拜，彷彿那就是在這裏打拼所追求的最終夢想。

這一年，我是個在上海讀書的學生，在這座城市擁有了生活的身分。

相較於旅行，學生的在地身分，使我必須花時間了解與適應這座城市的日常步調。認識了許多年紀相近的原生上海人，以及更多未來想要想盡辦法成為「上海人」的同學。黃浦江兩岸的璀璨前景和未來，吸引他們選擇來到上海，以一個在上海讀書的大學生身分站定位。

高度競爭，使這些「外來上海人」必須花絕大部分的力氣在學業和工作上，所以，不見得有時間和願意花心力理解他們生活的這座城市。而這些滲入和改變，在上海老太太這種原生上海人眼中，卻已經讓他們的上海，不是原來的上海了。

屬於舊弄堂、舊租界、舊電車的舊上海駁落了

有陣子我常去浦東陸家嘴地鐵站旁的咖啡店，花上一整天工作、讀書。店裡的顧客通常是外派到上海工作的外國人、在附近經貿大樓上班的金融白領，和來參觀東方明珠塔或其他知名地標的遊客。無可諱言的，這中間大多是不同於老太太的新上海人，但是，他們的每一天都可能掌握著上海前進的速度，也決定著全中國前進的某一種步伐。也就是說，他們形塑出當今上海的某種全新面貌。

或許老太太記憶裡，那如同城隍廟口賣的雪花膏鐵盒上的上海，已然回不來了。屬於舊弄堂、舊租界、舊電車的舊上海，在追求新建設的政令與法規施壓下，也終將一一駁落。如果要說，也只能夠說，這是任何一座蓬勃發展中的城市，為了容納更多新來的居民，無可避免的宿命。

大年初二之後，過新年的人們開始出遊。上海的街頭街角，轉眼之間又成了人山人海的畫面，數不清的旅遊團和觀光客擠滿外灘和南京路，從人群中拼命掙扎尋找角度，想要留下和東方明珠合照的照片。

「上海真的很進步啊！」在可預見的未來裏，想必只會有更多更多的人，想要成為這座城市的一份子，在此生根落地，真正成為上海人。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航