土耳其式甜蜜：路人是「我的生命」，不對情人甜到牙軟絕對不行

文：土女時代

去年年底，美國總統川普公開承認耶路撒冷為以色列的首都，各界紛紛表達對這項聲明的不支持。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）更多次講出強硬的話語，包含將與以色列斷交，直指以色列是個恐怖國家。

然而幾週過去，除了持續地口水互噴外，土耳其並沒有真正與以色列斷交；曾誓言不計一切打擊恐怖主義的埃爾多安，也並未對這個他稱為的「恐怖國家」做出任何實際的制裁，一切似乎就在大放厥詞中悄悄被放空。

土人習慣把話說滿

在土耳其工作一陣子後發現，若向對口的服務人員詢問操作細節，往往會收到簡單、直接的正面回覆，例如：「我們會處理，不會有問題的！」、「已經知會負責人，他們知道該怎麼做。」或者是「XX時候我們將可以完工使用」、「沒問題，這些我們都可以安排。」這些聽起來真讓人放心，但事實可不是想像中的那樣。

跟土耳其人混久了，藉著一次又一次的溝通，練就解析他們說話「滿溢程度」的能力。若把土耳其人說出口的話用百分比來分解，只有三成才是正確計畫，五成是對自己的信心與民族意識（覺得沒有什麼是土耳其人完成不了的），剩下的二成是用來取悅人的輔助。

從語言窺探浮誇性格土耳其人浮誇的個性與話術，其實可以從土耳其語中找到應證。例如，土耳其人很常稱呼人「canım」，意思是「親愛的」，詞意是「我的生命」。對於東方人來說，除了寫電子郵件會無意識地模仿使用「dear」外，會稱呼人為「親愛的／我的命」的大概得有一定的熟識程度，但是「canım」卻是土耳其人常掛在嘴邊的稱謂，有時看女孩子可愛，認識不到一時半刻也可以使用這個稱呼。

既然一般路人都可以得到「我的生命」，不對情人甜到牙軟絕對不行，而情人的一百種稱呼方式中「herşeyim（我的全部）」絕對是榮登雞皮疙瘩掉滿地的冠軍，不過對嗜甜如命的土耳其人來說，只是小菜一碟罷了。

量身打造的文法

此外，在土耳其文法中，有種叫文法叫做「寬廣式」。寬廣式不像現在進行式、過去式、未來式有明確的時間性，簡直替他們的說話方式量身打造。當你對土耳其人提出邀請時，對方表達「我要去」的回覆方式有三種：第一「gidiyorum」我正在去──我（短暫的未來）會去；第二「gideceğim」我將要去──我一定會去；第三寬廣式「giderim」我會去。

這時就可從文法中看出端倪，前兩種用語都表示「會去」，但第三種僅僅表示「意願是要去的」，但是不能預防有任何突發事件讓人去不了。因此要得知土耳其人的跳票機率，可以從他們所用的文法中得到提示。

太樂觀才誇下海口

土耳其人說話的滿溢程度，不只有私人企業會這樣發下豪語，公家單位更為明顯。這個現象可以輕而易舉地從一些公告中驗證，簡單舉個例子：黑海地區必看景點蘇美拉修道院（Sumela Monastery）自2015年9月開始進行修復工程，官方宣布的修復期為一年，照理來說應於2016年9月重新開放。如今已是2018年，修道院依舊關閉中，即使詢問相關單位，也只會得到「表定是XX時，但大約還要再花費幾個月」的回答。

土耳其擁有悠久又豐富的歷史文化，也陸續為許多名勝古蹟進行修復工程，但是，在約定時間重新開放的機率卻十分低。雖然早早制定了計劃，中間也並無偷懶情事，但因為樂觀誇下海口，反讓自己成了放羊的孩子。

土耳其人的說話藝術

在許多事情，土耳其人總是往好的方向看，往往忘記將風險估算進去，事到臨頭才驚覺事態不妙。雖然諾言未如期兌現，對我們的文化來說就算是欺騙或是說謊，不過千萬別以這個標準看待土耳其人，因為他們往往是「真心不騙」，通常已有一定的基礎與計畫，只是容易幻想美好的成果，然後再補一劑發自內心想取悅你的強心針而已。

因此，再了解他們獨特的性格與思維之後，若在土耳其碰見類似的狀況時，記得聽他們的話先打五折，再好好欣賞土耳其人可愛又可氣的說話方式。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航