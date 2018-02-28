芬蘭教育的啟示：上課時數多一點，真的沒有比較厲害

文：李政諭

前些日子，台灣社會在探討縮短上課時數的課題，剛好想起當時出國在外的一次經歷。

兩年多前，我出發前往芬蘭當交換學生。當時，因為抽不到學校的宿舍，在學弟的幫助之下，我與住在學校附近的芬蘭家庭搭上線，承租他們空出來的房間，開始與家庭家員們一起生活。家庭家員們熱情無私，那些日子受到他們的照顧甚多，能遇見他們確實是很幸運的一件事。

芬蘭家庭裡的小女兒，當時就讀家裡附近的小學，有天她向學弟提議去她們的班級介紹台灣，做文化交流的參訪。學弟談妥之後，便跑來邀請我一起前往，那時我的環歐生活即將啟程，正緊鑼密鼓地做行前準備，原本是有興起拒絕的念頭，但沒想到去了之後卻有了不一樣的反思。

在當天參訪結束以後，老師們相當好客地邀請我們到辦公室休息，準備茶水與我們一起聊聊。芬蘭的教育舉世聞名，這是相當難得地機會，能直接跟第一線的教育人員交流，我便藉此機會詢問他們：「什麼是芬蘭教育能成為世界最強的原因？」

老師們在會談中告訴我們，他們的教育，不會像很多國家的教育平常就給學生太多作業、考試，間接給他們太多壓力，他們甚至將大部份的期中、末考試，轉而用發想性的作業形式代替，讓學生們用思考的方式取代無意義地背誦。

學校的上課時數也不多，讓孩子們在課堂之外，有更多時間去從事其他活動、培養自己的興趣。就算是把時間用來玩樂，也能有足夠的時間休息，不會在生活之中累積太大壓力，他們認為如果每天來學校上課是開心的，孩子們會更有興趣學習任何事情。

事實上，芬蘭的小學生用過午餐後，再上一堂課的時間就可以準備回家，他們可以有不少課餘的時間，去從事其他有興趣的活動。他們也確實沒有什麼作業，更別說還需要像台灣的小孩，放學後就在前往補習班的路上，繼續跟死板的學科奮鬥。

我想也是因為這樣的緣故，他們能有更多時間認識自己，進而找到自己的興趣所在，發現屬於自己的天賦。

當時他們談到希望學生每天到學校上課是開心的，其實我很驚訝，因為以前的學生生涯，早已被升學壓力充斥，每天上學就像上戰場，在考卷上比較分數的高低，其實並不快樂。顯然地，上課時數多一點，真的沒有比較厲害。

找到自己的天賦、興趣其實是相當不容易的事情，能在學習階段發現固然很好，你可以在求學生涯中用心鑽研，強化自己的能力，不浪費學習的時間。可惜的是，也許不少人出社會後才能發覺，只好在已經鋪成的道路上急轉彎，順應自己內心的渴望。但也有些人可能一輩子都沒有察覺，在未來的職涯生活中不斷掙扎，反思自己的容身之處。

學生發展興趣、探索自己的課題，我認為這是台灣學生求學生涯中，相當重要但極度缺乏的一塊，當學生的時間都被學科填滿的時候，要怎麼發展興趣、怎麼認識自己，又怎麼去描繪未來對於自己的想像呢？我們是否都該反思，究竟希望我們的下一代，在什麼樣的教育環境長大？上課時數的多寡，又真能改變什麼呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航