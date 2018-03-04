大家都用錯的方式做事，像是香蕉皮該從哪一端剝起

作者：安迪．安德魯斯

為什麼我們會以某種方式做某些事情？是什麼東西促使數百萬人以完全相同的方式完成某件工作？全世界這麼多人是如何得出一個相同的結論，某些事就是要這麼做呢？

這是不是世界上所有人的共同成果？這雖然聽起來不怎麼可能，其實卻並不罕見。為什麼會發生這種情況？簡單的答案就是邏輯。無論是單獨還是作為群體中一份子行事，你我的人生都以對我們來說似乎最合乎邏輯的方式，來做決定或進行每日例行事項。這樣的人數幾乎是佔壓倒性的多數。

所以，雖然我們相信自己真的很聰明，我們對某些事實的解讀也有壓倒性邏輯的支持，卻還是偶爾會出錯。乍聽之下，這是不是一件奇怪的事情呢？我們集體決定出最有成效的行動和方法，結果我們通通錯了？我們所認為的一些再明白不過的事情甚至不是真的！

要描述這個現象，最容易的方式，就是先說明究竟是什麼導致這個現象發生。答案很簡單，我們以不合邏輯的方式思考，所以得出了一個不正確的結論。

有個很奇怪但又很常見的例子，那就是我們大多數人剝香蕉的方式。世界各地的超市幾乎都有販售我們所熟悉的香蕉，在各大賣場中，香蕉可是銷量第一的商品。我還發現，大型連鎖店每年售出的香蕉多達十億磅。大多數情況下，香蕉會在完全成熟之前就銷售出去，所以香蕉皮通常呈淡黃色，帶有一點綠色。

眾所周知，每根香蕉都有大的一端和小的一端，只消一眼就能看出兩端之間的差異。看出差異後，我們所有人幾乎百分之百、毫無例外，會用一隻手抓住香蕉，用另一隻手把香蕉皮從較大的那一端剝開。

這看起來好像真是一件芝麻綠豆大的小事，但是—為什麼要從較大那一端剝開香蕉呢？因為邏輯主宰了我們必須這麼做！剝香蕉的正確方法從未引起爭議。畢竟，香蕉較大那一頭就是我們摘採它的地方，或者掛起來的地方。那裡就是把手！香蕉的莖通常是一英吋到兩英吋長，抓起來穩固、舒適，是非常容易找出的部位，所以非常適合人類的手抓握、提起和剝除。

「香蕉較大那一端本來就是為了這個目的而創造的，」你可能這麼說：「這不是非常明顯嗎？」

呃，這可能很明顯。但是，它不是為了這個目的而創造的，不是！

這並不是說這個思考過程不合邏輯。它是符合邏輯的。奇怪的是，就連一個小孩子事先沒有得到任何指示，第一次剝香蕉也會從較大那一端剝開來。所以，沒錯，這個想法是合乎邏輯的。然而，這結論是絕對錯誤的。

請仔細想一下。你有沒有因為香蕉皮不好剝而不小心捏爛過香蕉的前端？大力拉扯「把手」後，你是否還需要用刀或指甲割裂香蕉皮才能剝開？

讓我說清楚一點：香蕉較大的那一端，很久很久以前是為了一個目的而創造的。但這個目的並不是充當食用內部果肉的剝開點，它的目的是支撐香蕉。當香蕉樹結了果實並開始生長時，它是朝上生長的。沒錯，在你家廚房，香蕉可能有辦法從莖部掛起，但是在大自然中，它們可不會。香蕉會長大。

隨著香蕉變得越來越大、向上生長，莖部必須支撐整隻香蕉的重量。經過幾個月的風吹雨淋，莖部承受搖晃帶來的壓力和不斷增加的負重，所以它本身也在增長。在收成香蕉前，莖已經變得更大、更纖維化也更堅硬，直到收成時，這個細長的莖已成為整隻香蕉中最堅硬的部分了。

從本質上說，從莖部剝開香蕉，就相當於接近一座房子唯一的一扇門時，卻決定從另一邊進入，而且還是破牆而入。

下次，當你有機會到你所在城市的動物園時，請到猿猴區去，花點時間觀察我們世界上最熱情的香蕉食用者是怎麼吃香蕉的。請務必仔細觀察。你會驚奇地看到，雖然黑猩猩和紅毛猩猩缺乏和我們一樣強大的邏輯推演，但面對與你我一樣的剝皮選擇時，牠們卻會毫不猶豫地忽略對我們來說再明顯不過的那端，而選擇香蕉最脆弱的部分—較小那一端。

這個香蕉的故事除了是個很好的話題外，還能有什麼其他具體的價值呢？對於普通人來說，可能沒有了—除了能幫助我們更快剝開香蕉之外。但是，現在讓我們回想一下一個名叫安東尼奧的人。安東尼奧生活在一個第三世界的國家，以剝香蕉皮維生。

多年來，安東尼奧為一間擁有三十多名「剝皮工」的小型罐頭工廠作業，廠長以「每隻香蕉」為基準支付工人費用。每一週，廠長還會選出最有生產力的工人頒發獎金，也就是說這個工人一週剝的香蕉比其他人都多。每個員工的習慣都一樣，都是從較大那一端開始剝香蕉。

大約一個月前，安東尼奧突發奇想，用與長期以來的做法完全相反的方式展開工作。安東尼奧不顧傳統的智慧，從另一端剝香蕉皮，結果他的收入增加了三倍。連續四個星期，安東尼奧都獲得最高績效香蕉削皮工的獎金。

現在，重點來了：沒錯，安東尼奧是領錢來這裡剝香蕉皮的。但是，撇開安東尼奧的工資不看，獎金的收入實際上是由於他的智慧和精神而取得的。他動腦筋檢查現狀，體會到一件可能造成巨大差異的小事。他的精神提供他「膽量」來嘗試不同的東西，以微笑忍受「專家」的嘲笑，省去怒火中燒、感覺被冒犯的時間和精力。

在我們繼續看下去以前，請允許我指出一個悲傷的事實：大多數人根據自己所相信的真實情況過活，一生從未跳脫這個窠臼。如果有人有辦法把一種新的思維方式當作一個機會，那他就是非常有價值的人—無論他是執行細膩的外科手術，還是進行平凡的細瑣事務，都一樣。將光線照向已知思維那個佈滿灰塵的角落，你可以發現新的可能性，其產生的不同方法通常會帶來非凡、甚至令人驚訝的結果。

有邏輯地思考、卻得出錯誤的結論，這可能令人困惑或沮喪。偶爾這樣做的結果會很有趣，然而大多數情況下，當這種現象發生在一大群人身上時，他們卻完全不知道它早就發生了—過去不知道，以後可能也永遠不會知道。

當幾百人、幾千人或幾百萬人基本上都同意某件事就該怎麼做時，我們已經可以確定「標準程序」被建立起來了。這些標準決定了工作開始的時間和完成工作所需的時間。什麼東西應該花多久時間搗碎、應該供應多久、多久之後要傾倒、適合生產的最高溫度、升溫所需的時間，以及你可以預期最好的結果︙︙這一類的事情，答案都早已確定了。事實上，結果已經列在你的最佳做法手冊中。

因為「如何完成」這回事已是定案了，所有人都以最沒生產力的方式繼續「剝皮」，直到有人像安東尼奧（或者你）一樣，透過他的成果向我們展示，小事真的可以改變一切！

相關書摘 ►先別急著發怒，「感覺」是一個危險的謊言

書籍介紹

《小事人生學》，啟示出版

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作者：安迪．安德魯斯

譯者：郭騰傑

想要有成就與美好生活，你該做的是關注小事的力量。

在面對「人生的遠大願景」以及「生活的細微小事」時，很多人選擇了專注前者而忽略了後者。其實，事實正好相反，能夠改變一切的，是那些看似微不足道的小事。就如同歷史上最偉大的構圖「蒙娜麗莎像」，達文西在作畫時，選擇的筆刷是他此生用過最細小的一支！

以說故事見長的安迪，最擅長用趣味小故事帶來增益人心的成功原則。本書是他對待生命和工作的方針，也是他首次披露了他用來培訓和輔導世上最成功的公司、團隊和個人的獨家訣竅。

他在書中多次舉例證明，事情成功的訣竅就是專注於增加自身價值的小事上面。只要對周遭的小事敞開自己的心思與精神，每一件小事都將成為前往大局的跳板！

Photo Credit：啟示出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航