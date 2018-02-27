假日排隊恐懼症：假期苦短，天倫之樂的時間不是用來排隊的

農曆年假期間，帶兒女參觀了幾間博物館，還有濕地公園。即使避開週末和公眾假期，但畢竟是學校長假，不少家庭都把握機會出去散心，所以各處都人潮洶湧。

訪客接踵摩肩，即是到處都要排隊。我覺得香港人已經被排隊馴化到無論什麼都盲目去排人龍的程度，幾乎可以說是被排隊奴化。

報學校、看醫生、辦理證件等，是無可奈何地要排隊等候；可是真金白銀去餐廳吃飯、買演唱會門票、玩機動遊戲、買手機…… 人們都竟然心甘情願去痴痴地等、貼錢買難受。

無論是哪個博物館，售票處都排人龍。我算是有備而來，一早在清閒的日子辦理了年票，跳過長長的人龍直接入場。

沙田文化博物館正展出Pixar動畫手稿，兒女喜歡可可夜總會和閃電麥坤，就去見識見識。展館門外排人龍，不是等入場，而是等跟大型怪獸大學公仔拍照。拍個照有那麼值得等嗎？戶外中庭的閃電麥坤車車不用排隊隨便任影，我們就退而求其次在那裡打個卡，省下時間還可以去樓上看李小龍展。

歷史博物館正展出絲綢之路文物，還有短片說明，饒有趣味。這種正經又沒有打卡亮點的東西不叫座，整個展館難得安安靜靜。

入口處有為小學生而設的小冊子提供取閱，裡面還有問題讓小朋友邊看展覽邊填充，我就讓兒女一人取一本跟著做。可是在場工作人員不讓小孩把小冊子放在展品玻璃櫃前、印有說明文字的類似桌面上寫字，謂怕會劃花展板云云。小冊子用優質厚光粉紙印製，即使孩子是王羲之再世，也不可能入木三分到劃花展板的地步吧？

好吧，兒女真的很想填好那頁問題，偌大的展館只有一處有少量座位，我就讓他們看到哪裡就席地而坐答問題。豈料工作人員馬上請他們起來，謂展館內不許坐在地上。（後來在禮品店，孩子為看貨架最底層的東西而屁股著地，也遭同樣勸籲。）設計這種邊看邊做的小冊子那位仁兄其實是自作多情。

我不禁崇洋媚外地想到，留學時去慕尼黑參觀德意志博物館，那裡東西多得三日三夜都看不完，大人小孩走累了，可以隨便到處坐。為什麼香港博物館對席地而坐的遊人那麼敏感？大家自己猜。

我唯有讓孩子光看展品算了，小冊子就收起等回家再慢慢研究。展品量多，種類也多，的確很值得看。博物館的規矩是很奇怪，不過工作人員也是按上頭指示打份工，跟他們理論是多餘。

相比清淨的絲路展，對面科學館就熱鬧得多，尤其是頂樓的兒童天地。之前受頭盔傳染頭蝨問題影響的模擬地盤已經重開，而且大排長龍。我既不會代子女排隊，也不會鼓勵他們為堆一會兒假磚頭而排長長的隊，他們就各自把握時間找其他東西玩，也是自得其樂。

隔天去了濕地公園，裡面有個室內遊樂場，有長長的滑梯，甚至比媒體大肆報導那條已重建的香港公園長滑梯更高更長更刺激。兒女兩者都玩過，都偏愛濕地公園的滑梯。不過看到人龍已超過那個「此處約需等候45分鐘」的指示牌時，我就怕怕了。45分鐘的時間可以用來看許多東西，要跟其他失控尖叫的小孩擠在那裡罰站虛度大半個小時，簡直是受罪。

兒女說想年假期間去海洋公園，我想到自由行加上本地家庭的雙倍人潮就搖手。我對排長龍是既怕且惡，如非必要絕對不會乖乖走到那不見底的隊尾。假期苦短，光陰寶貴，天倫之樂的時間不是用來排隊的。

本文獲授權轉載，題為編輯所擬，原題為「將人奴化的蛇餅」。作者Facebook。

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