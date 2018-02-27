隨機的規律︰六合彩結果有玄機？

有線的《新聞刺針》訪問了《新報六合彩玄機》副總編輯林沖，這是一份提供六合彩「訣竅」的報紙，據節目表示，坊間有七份這類彩報。

萬一馬會在六合彩攪珠做任何手腳，這類彩報自然沒有用 — — 你應該去打探內幕消息，而非花幾元買一份彩報。因此以下先假設馬會沒有做手腳，亦有監察防止他人做手腳（這亦符合馬會利益，否則一但被揭發就會令投注額大減）。

節目提及以生肖、神仙以至卡巴拉去推測的方式，副總編指「哪個專欄看得最入神，就可能跟你有緣」，我當然認為這是大包圍的技巧。如果我是神仙應該不想理會六合彩結果，以下亦假設神仙之類的東西（假如存在）不會影響結果。

現實中的攪珠不會是嚴格意義下的隨機事件，只要知道攪珠內的所有初始條件，理論上可以計算出攪珠結果，但除了計算本身複雜外，要得悉所有數據相信不太可能。

我們不妨再假設結果接近隨機攪出，這些彩報正是企圖透過結果歸納出一些規律或「玄機」。節目拍攝時，某次開彩結果中有三個數字跟上次結果相同，副總編就問︰「下一期又會不會出現很多重開的數字？」

人類是擅長尋找規律的動物，這項技能對我們的祖先生存有幫助，故在演化上有優勢。不過其「副作用」是我們有時會被誤導，在雜亂無章的訊息中看出意義和規律。

另一個類似例子是，人類辨認臉孔的能力，讓我們在一些痕跡中找到人臉，這類痕跡有時被認為是妖魔鬼怪作祟，有時被認為是神明聖人顯靈。

容我扯遠一點，數學中有個範疇叫做「拉姆西理論」（Ramsey theory），以數學家、哲學家及經濟學家拉姆西（Frank Ramsey）命名。

僅26歲就英年早逝的拉姆西，在1928年一篇邏輯論文中證明了後世稱為「拉姆西定理」的結果，這亦是拉姆西理論的奠基石。在該論文中，拉姆西定理只是一條小引理，他要解決的是一階邏輯判定問題（decision problem）的某個特例。

粗略來說，拉姆西理論研究各種規律出現的條件。一個非常簡單、常用來介紹這理論的問題是︰最少要找多少人，才可以確保最少有三人互相認識或互不認識？（答案是六個人，證明詳見此文開首。）

拉姆西理論通常以顏色去提出問題，例如︰若把一個（由頂點和邊組成的）圖形的邊隨意填上藍色和紅色，這個圖形要有多複雜才可以確保有一個淨色（純紅色或純藍色）的三角形？（這個問題就跟上一段的問題有關。）

Image Credit: Richtom80 , CC BY-SA 3.0 在這個圖中並沒有淨色的三角形，可見由五點形成的完全圖（complete graph）未能滿足有關要求。

說回像六合彩攪珠般的隨機事件，如果你不斷擲骰，總有機會在某些時刻擲出一些連續而有規律的結果，例如多次出現相同數字或者「123456」等（前提當然是骰子可以擲出1至6每個數字），只是你無法確定下一次會擲出甚麼結果、會否延續先前的機率。

數學家猜想圓周率π是「正規數」，即其小數位數字分佈中，任何有限數字串出現的頻率都跟其他相同長度的數字串一樣。這是個未經證明的猜想，不過多項統計測試均顯示π符合要求。即使如此，單看局部的話，我們仍然會看到感覺上較特別的數字串，例如在小數點後第762個位開始出現的「999999」，或者在第17387594880個位出現的「0123456789」。

我們的大腦很容易被迷惑，誤把巧合當成規律。倘若下一次開彩的結果出現其他現象，比方說有兩三個數字是上次開彩的數字加一，或者只有單數，那些彩報又會指出新的規律給讀者參考，然後忘掉上一期的發現。

相關文章︰

原文見作者Medium。

核稿編輯︰王陽翎