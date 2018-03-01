德國剩食分享運動來台，兩年拯救一千公斤食物浪費

本報2018年2月21日台北訊，吳宗霈報導

近幾年「剩食」成為國際關注的環境問題之一，台灣食物浪費也非常嚴重。據聯合報報導，亞太資訊平台糧損資料庫（APIP-PHLOWS）2011年時曾公布台灣的廚餘數據，我們每天平均丟棄的食物竟然超過300萬噸，這個數量能夠堆成60棟101大樓！

來台灣學中文的德國人Stefan Simon發現台灣也有嚴重的剩食問題後，決定引進他在德國參與的拯救剩食運動，於是在2016年4月創立了享食台灣Foodsharing Taiwan。

「Foodsharing」是一個發源自德國的運動，致力於拯救不需要和被過度生產的食物。這個組織完全由社會大眾自發，沒有企業或政府的贊助。2012年從柏林開始，至今已經發展成為一個國際運動。德國、奧地利、瑞士和許多國家合計擁有超過20萬的會員在參與這場運動。

Foodsharing，誰分享給誰？

Foodsharing建構了一個開放的網路平台，讓有大量食物賣不出去的店家，可以將剩食的資訊分享到平台上；而想要搶救剩食而自願參與這場運動者，就能在平台上看到自己生活圈附近的剩食訊息，進而前往領取，不讓食物被浪費。這些領取剩食的志工是「惜食者」（foodsaver），「享食台灣」則以另一更接地氣名詞稱呼他們——「吃貨夥伴」。

Foodsharer分享賣不掉或快過期的食物給Foodsaver。圖片來源：享食台灣 Foodsharing Taiwan

Foodsharer分享賣不掉或快過期的食物給Foodsaver。圖片來源：享食台灣 Foodsharing Taiwan

台灣的店家首次聽聞此概念時，多會思索「如果有志工領的我分享的食物卻因為運送過程腐壞而吃壞肚子怎麼辦？會不會反倒來跟我求償？又或是志工把領到的食物拿去賣？...」這些都是重要的考量，而享食台灣則發展出一套突破困境的關鍵機制。

願意參與搶救剩食的志工，除了必須先通過享食台灣的審核，還要簽署一份免責聲明，表示自己願意承擔食用剩食後的所有風險，並且不會把領到的食物拿去兜售；之後，才能成為正牌的「吃貨夥伴」。克服了這些顧忌後，店家也才能放心地把剩食分享出來，讓食物進入廚餘桶前成功被攔截！

Foodsharing運作示意圖。圖片來源：享食台灣 Foodsharing Taiwan

拯救1000多公斤的食物浪費

享食台灣成立至今快兩年，已經成功和台北幾間烘培店建立合作關係。 根據平台的統計，在第一批志工的努力下，每日平均可以從烘培店取得剩食3公斤，每年避免了超過1000公斤的食物浪費。今年初也開始招募第二批吃貨夥伴，報名踴躍。2月3日，該機構在綠色和平台北辦公室舉辦了第二批正式的吃貨夥伴見面會，他們3月初也將投入搶救剩食的行列。

吃貨夥伴徵選說明會現場。圖片來源：享食台灣 Foodsharing Taiwan

需要更多店家響應

享食台灣成員Emma在吃貨夥伴說明會上提到，「將剩食分享給別人在台灣還是新概念，許多店家持保留態度。現在需要更多的關注剩食議題的店家加入合作。吃貨夥伴可以配合店家方便的時間前往領取，店家除了省去處理廚餘的麻煩，更能跟上國際關注剩食的潮流創造珍惜食物的品牌形象。」

願意一起來拯救剩食的店家，可循享食台灣Foodsharing Taiwan網站或臉書專頁認識或詢問。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航