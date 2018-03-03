沒喝完的葡萄酒別急著丟，還有這三種用途能夠重複再利用

開瓶後的葡萄酒還能放多久？

開瓶後的葡萄酒，風味會漸漸淡去，口感也會有所不同。若以軟木塞封住瓶口，存放在冰箱，平均的壽命大約為1-5天不等，且隨著酒種的不同，開瓶後的保質期也不盡相同。以下為各位整理了常見酒種的保鮮期：

氣泡酒：約1-3天。開瓶後的氣泡酒，碳酸成分流失得相當快，大概3天左右泡泡就會幾乎完全消失。

白酒：約3-5天。其中要特別留意的是，一些濃郁型的白酒，如：夏多內、維歐尼耶，氧化速度較快，所以賞味期限也相對較短。

紅酒：約3-5天。紅酒的單寧成份，有助於對抗氧化，所以如果你偏好單寧口感較不明顯的品種，如：黑皮諾，那麼還是儘早喝光較好。

從上面的介紹，我們可以知道若想嚐葡萄酒的最佳狀態，趁早喝掉是不二法門。如果真的想要分次享受，那麼建議大家可以去買「抽真空瓶蓋」，將氧化作用降到最低。

紅酒沒喝完的三種用途

前面和大家分享了葡萄酒的最佳賞味期限。那麼，超過期限的葡萄酒是不是就只有被丟掉的命運呢？以下就告訴各位三個讓葡萄酒起死回生再利用的小功能！

1. 烹調：美味料理風味再加分

在國外，有不少料理都需要以紅酒、白酒調味，而只要你的葡萄酒還沒有氧化成醋，都能夠拿來烹煮美食！除了用紅白酒為義大利麵調味，也可以利用他們醃漬肉類，達到去腥、軟化肉質，以及增添香氣的功能。

2. 調酒：享受滿滿果香的微醺滋味

葡萄酒在開瓶一段時間後，會逐漸失去原有的香氣和口感，如果不想浪費的話，不妨試著做成水果酒。在國外，非常火紅的調酒 Sangria「桑格尼亞」，便是以紅酒」加入蘋果、柳橙、柳橙汁與蘇打水調和而成。

除了調成清爽止渴的 Sangria「桑格尼亞」，如果想來杯熱飲，也可以將紅酒加入橙皮、肉桂棒、八角、黑糖煮成熱紅酒，溫暖的滋味喝起來絕對超療癒！

3. 泡澡：身體美容的小秘訣

前面提到的兩個用途都和吃 / 喝有關，但其實喝不完的紅酒還可以變成美容好幫手！把紅酒倒入水中用以泡澡，除了可以促進血液循環，還可以讓皮膚變得柔嫩光滑喔。這麼厲害的功能當然要來試試看！

身邊也有喝不完的葡萄酒嗎？這回先別急著丟，一起來幫葡萄酒們找到第二春吧！

TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」

進入品酒世界，歡迎來WINE&TASTE品迷網，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航