【圖表】2018最新行情，婚禮紅包怎麼包報給你知

2018春天剛到來，新的一年身邊親朋好友喜事，是否也讓你一邊感到歡欣、一邊感嘆荷包又要失血呢？參加婚禮這種重要場合，不管親人是你不熟的遠房親戚、還是隔壁鄰居，相信我，你不會想看到自己出現在爆料版，成為被朋友抱怨的那個人。

對於「紅包」這檔事，摯友和身邊至親更是不能輕忽，一旦包錯金額，從此不相往來也不是不可能。近期新聞才有女網友上網發文，朋友在婚禮上包了「1500元」，包單數、觸霉頭，要不要「直接翻臉」或「絕交」，以下這些包紅包的學問，我們一次整理給你，考量「交情」、「幾人參加」、「婚宴地點」以及「傳統禁忌」這四點就對了！

一、包紅包，看交情

點頭之交：不熟鄰居、親戚、前同事、朋友、同學、客戶、學生等。

普通親友：普通親戚或常往來的鄰居、朋友、同學、客戶、同事或老師。

有交情親友：世交及常往來的親戚，有私交的好友、同學、同事、主管或重要客戶。

摯友近親：兄弟姊妹、摯友、長期客戶、有恩對象。

二、打算有幾人參加婚宴

禮到

一人到

兩人到

三、婚宴地點選在哪

五星級或四星級飯店

婚宴會館／海鮮餐廳

一般餐廳或在自家門口搭棚辦桌

四、「傳統禁忌」不可不知

1.「喜雙喪單」，紅包金額不可單數：傳統上，有「喜雙喪單」的說法，紅包金額尾數也應該避免單數，多以2、6為主，有些人也會有「3000」的禁忌，最好事先確認。

2.紅包金額尾數避開4和8：在婚禮場合，別觸霉頭，台灣習俗是避開「死」和「別」的諧音。所以紅包一般有1200、1600、2000、2200、2600、3200、3600、6000、6600等金額，但重點還是「量力而為」。

3.注意「沖喜」：婚禮雖然是喜事，但是傳統上有所謂「沖喜」的說法，根據各地習俗略有不同（短至三個月，長則有達一年，時間長短請以新人說法為準），假如家中遇喜喪，就不能包紅白包給對方，如果有不得不包的情形，可以先請其他朋友代墊，間接處理。

4.紅包回禮要比收禮大包：習俗而言，紅包回禮應比收禮時大包。若當初新郎、新娘分開包紅包，可將兩個人的紅包金額加起來作為回禮，所以許多人會準備禮金簿記錄賓客的禮金數額，不過感情好的話，建議先溝通和探聽一下更好。

西方國家結婚也包紅包嗎？

依照西方國家例如美國、法國、德國的婚禮傳統習俗，是由結婚的新人預先挑出自己新婚希望添購的禮物清單（Wish List），賓客再依照禮物清單來挑選購買新人需要的物品。近年像是德國也越來越多人用禮金代替禮物來傳達對新人祝福的心意。

參考來源：

核稿編輯：楊之瑜