從波蘭回到台北，我花了一點時間重新適應這座城市的「擠」

文：林蔚昀

擠 Ciasnota

台北是一座很擠的城市。

這裡的擠，不只是地狹人稠造成的空間擁擠，也包括擠帶來的各種心境。因為擠，所以人與人之間的距離很小，別人的事就是我的事，我的事也成了別人的事，隱私無所遁形。因為擠，人與人之間的互動變多了，氣氛親密得像是一家人，但摩擦衝突也不少。

在擁擠的台北，我常常覺得自己一不小心就踩過了線，踩進別人的空間，也踩進別人的人生。在別人的空間上有車、摩托車和腳踏車，有他們急急忙忙趕往目的地的不耐。而在別人的人生中則有他們的公事、家務事、病痛、憂愁、煩惱、憤怒、不滿和欲望。

我曾在銀行櫃檯看到一位太太向行員大聲抱怨他們銀行辦事沒效率，我在麵包店看過老闆教訓員工，在街上看過先生罵太太，在牙醫診所看過醫生罵護士，在公園看過爸媽罵小孩。奇怪的是，雖然我在看到這些事時會覺得尷尬，懷疑我是否看到什麼不該看的東西，但身邊的人似乎不覺得有什麼不妥，罵人的人盛氣凌人，被罵的人默默承受，旁觀的人視若無睹。這一切似乎如此稀鬆平常，就像在某些醫院，一個病人還沒看完另一個病人就被叫進去，或是在郵局、便利商店排隊辦事或結帳，人與人之間距離非常近一樣的稀鬆平常。

以前還沒離開台北的時候，我對這樣的「擠」應該也是很習慣的吧，習慣到不會注意到它的存在。然而，在英國住久了，我已習慣那邊人們的相敬如賓（冰）以及人與人之間不過問私事的作風。即使在人情味濃厚的波蘭（這邊的人情味指的是波蘭人很好客，會把剛認識的人拖回家吃飯，或對陌生人抱怨生活中大小不如意），人們還是會尊重基本隱私。

回到台北，我花了一點時間才能習慣空間的擠。我學會如何在捷運公車上下車、進出電梯時保護自己和小孩，才不會被爭先恐後的人撞到，但我也學會迅速，免得擋到人造成阻塞。走在馬路、人行道或巷弄，我會提醒小孩：「這裡人很多，車也很多，都走得很快。有時候別人看不到你，也不會讓你，你要自己注意安全。」擠與快，通常都是同時出現的，就像七爺八爺。因為擠，所以要快，不然人一多會更擠。

和空間上的擠比起來，心理上的擠就比較難適應了。每次去提款機提款或是去郵局窗口辦事，知道身後不遠處站著一個人，我都很不自在，即使那個人根本沒在看我，只是專心滑手機。我不習慣別人問我家住哪、在哪生產、為何回台灣，不習慣別人問我的波蘭老公是否適應台灣（很奇怪，很多人會當著他的面問我他是否適應，即使他們會說英文），不習慣別人因為看到外國人或混血兒好奇，就隨便向我們搭訕。我知道，如果我把這些問話當成一般的、沒話找話說的寒暄，像是英國人的「你好嗎？」或台灣人的「呷飽未？」，不要太認真，心情就會輕鬆一點，但是我每次都會忘記。

我很難去拿捏人際之間適當的分寸。台北雖然擠，但人與人之間卻是疏離的，許多人孤獨地躲在自己的世界裡，在捷運公車上，隨時可看到人們在滑手機、看影片、抓寶可夢、上臉書。如果只是疏離，那還好應付，因為英國的人際關係也很疏離。在英國時，我大可像許多英國人一樣躲在報紙或自己的殼後面，反正別人也不會管我在做什麼、想什麼。

但是台北的人際特色又不只有疏離，還有高度的親密。適度的話是親切隨興方便，過度就變成管太多、問太多、方便當隨便。很多時候，過度親密的舉動會對他人造成侵犯和威脅，甚至引起衝突。糟糕的是，疏離和親密經常交替出現而且說來就來，沒有常規可循，就像台灣極端又多變的氣候，讓我來不及切換頻道。

波蘭的人際互動也很親密，但這親密還是有它固定的模式。比如說，波蘭人對問路的人提供大方的幫助，這叫友善。波蘭人對他認為是好友的人熱情，這叫好客。波蘭人會為自己的家人赴湯蹈火，因為家庭（或者該說家族）是波蘭至高無上的價值（當然，這家庭或家族之愛也不乏愛到卡慘死的案例）。面對陌生人、不熟的人、同事、老師和學生，波蘭人說話則會用敬語（Pan：先生，Pani：小姐，類似中文的「您」，但不像「您」有那麼強烈的尊稱意味）。

敬語的存在確保了人與人之間安全的距離和禮貌，讓人們可以在清楚規劃的範圍內進行互動。除了敬語，波蘭人還有一些固有的互動模式，比如說他們會在走進密閉空間（商店、電梯、車廂）時對空間裡的其他人說「你好」，在走出空間時對其他人說「再見」，在食堂吃完飯後，也會對同桌的客人說「再見」或「謝謝」（感謝這一段共度的時光）。就像有邏輯的文法，在波蘭照著這些規則去做大部分不會出錯。雖然有例外，但例外也有自己的一套邏輯和因應措施。

我曾經不太習慣波蘭的敬語和要對每個人打招呼的禮貌規則，但是回到了台灣，反而會懷念這些習俗，有時候去餐廳吃飯，吃完了不跟別人說再見，還會覺得怪怪的。這些約定俗成讓空間裡的人意識到彼此的存在、建立起某種關係，避免共處一室卻老死不相往來的尷尬（或者，只有我會覺得尷尬？因為其他人早已習慣？），同時也保障了人與人之間的界線，讓大家不會侵犯到別人的空間和隱私。

我想，台北人應該也有自己一套適應「擠」的應對進退模式。或許疏離就是一種面對擠所產生的、保護自己的方式，無所不在的禮貌提醒（「腳踏車請禮讓行人」「捷運內請輕聲細語」）和規範（「請讓座」、「請靠邊」）也是。但是這疏離中有時會天外飛來一筆過度的親密，禮貌和規範又太過注重形式，所以會讓人無所適從、綁手綁腳。

空間的擠可以透過逃到靜謐的角落和有綠樹的巷弄來獲得喘息。而心理上的擠以及它造成的疲累狹隘，我還在努力尋找逃脫的辦法。

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書籍介紹

本文摘錄自《回家好難：寫給故鄉的33個字詞》，木馬文化出版

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作者：林蔚昀

我好不容易到了家門前，發現這趟回家的旅程才剛開始。

《我媽媽的寄生蟲》作者林蔚昀最新作品，從旅居波蘭到回歸台灣。

家，成了她需要重新定義的地方。

離開台灣、在國外生活16年後，林蔚昀重返出生地台北定居，然而發現時光停滯在離開前一刻，熟悉的故鄉生出陌生感，自己像是個「偽外國人」，懷著種種不安與困惑的心情，重新適應故鄉的一切。她以書寫進行返鄉之旅，透過33個字詞重新定義「家」與「故鄉」，也重新認識自己。

林蔚昀：「年紀一把回到故鄉生活，我像小孩一樣重新學習故鄉的語言（不管是日常溝通語言還是社交語言）、字詞、概念，才能和同鄉的人相處，不會顯得格格不入。記得剛到國外生活的時候，我會把不認識的、想要記下來的、覺得新鮮有趣的詞彙抄在一本小小的單字本上，隨時溫習，提醒自己記得。現在回到故鄉，變得有點像外國人，於是也開始把不認識的、想要記下來的、覺得新鮮有趣的詞彙化為文章，好讓自己慢慢習慣、認識故鄉，也重新去詮釋、定義它 ── 這是《回家好難》的寫作契機。」

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航