朴槿惠正式遭檢方求刑30年，你不知道的「南韓總統事件簿」

新聞整理：汪新亞

遭彈劾下台的前韓國總統朴槿惠，在今（27）日被南韓檢方以貪腐、濫權罪嫌，求處30年有期徒刑，並被追並追徵1185億韓元（約新台幣32.33億元）罰款。

首爾中央地方法院今天開庭審理朴槿惠案，但朴槿惠缺席。檢方表示，朴槿惠涉嫌將「國民委任的總統權限私有化，壟斷國政並毀損了憲法價值」更聲明，這個結果導致導致被告人（朴槿惠）在憲政史上淪為「首位被彈劾的總統」，成了憲政史上無法抹除的污點。

現年66歲的朴槿惠在去（2017）年陷入貪腐醜聞後，南韓憲法法庭在三月宣布彈劾成立並裁定其停權總統職務。在被羈押317天後，今天檢方宣布求處刑期。

「閨蜜門」公訴罄竹難書 朴槿惠缺席抵制一切調查

朴槿惠在去年10月宣稱遭到假借法治之名的政治報復後，開始抵制一切審理和調查至今，今天也缺席審理。

《韓聯社》報導，朴槿惠沿襲權威主義政府時期的官商勾結，並讓崔順實多次被指干預國政，朴槿惠卻譴責說是「政治攻勢」，在法院延長其訴訟羈押期限後，朴槿惠主張遭到假借法治之名的政治報復，掩蓋干政案真相。法院更直稱，將治國理政交給幕後掌權人士，導致國家陷入危機。

在去年4月17日，檢方對朴槿惠提起公訴，指控「閨蜜門」朴槿惠涉嫌與崔順實共謀，強迫企業向崔順實掌控的Mir財團和K體育財團出資774億韓元。當時，公訴內容也指稱，朴槿惠涉嫌與崔順實共謀從三星電子副會長李在鎔處接受賄賂。並濫權下令炮製文藝界黑名單打壓異己、指示前青瓦臺秘書向崔順實泄漏青瓦臺和政府部門秘密文件。朴槿惠共涉嫌18則罪，其中15則崔順實等合謀者審理中被認定有罪。

反觀「閨蜜門」主角之一崔順實，在一審遭判處20年徒刑，罰款180億韓元，檢方視朴槿惠為「罪魁禍首」，求刑自然更重。朴槿惠案的一審判決，則預估會在3月底或4月初。

目前求處達最高刑期 加重能上加到50年

事實上，大眾好奇的，是究竟這回檢方求處是輕還重？若一審宣判後，朴槿惠要面對多久的刑期？

《風傳媒》報導，在開庭前，南韓法界人士就預測，鑒於朴槿惠為「親信干政」案的核心人物，再加上其為前總統的特殊身分，檢方求刑可能超過25年。據南韓法界人士分析，這次檢方向法院提出的30年有期徒刑，已達到現行刑法的最高刑期，考慮到犯案性質等要素，最高雖可加重至50年有期徒刑，但從朴槿惠的涉案性質及情形來看，最高僅能延長至45年。

南韓總統事件簿：（※僅依時間列出12任南韓總統，不包括代理總統）

李承晚：1960年選舉作票爆學運，辭職後流亡海外。1965年於夏威夷辭世。

尹潽善：1962年朴正熙軍事政變推翻。

朴正熙：1979年被情報部部長金載圭開槍刺殺身亡。

崔圭夏：1980年全斗煥軍事政變推翻。

全斗煥：1988年結束任期，1997年依貪汙、內亂等罪被處無期徒刑、追繳貪汙2,205億韓元。1997年被金泳三總統特赦。

盧泰愚：1993年結束任期，1996年依受賄、內亂等罪被判有期徒刑17年、追繳2,628億韓元。1997年被金泳三總統特赦。

金泳三：1998年結束任期，其子金賢哲曾收取企業獻金、逃漏稅，被判兩年有期徒刑。

金大中：2003年結束任期，2000年達成首次南北韓領導人會談，同年獲諾貝爾和平獎。

盧武鉉：2008年結束任期，其妻被查出收取企業賄款，家人亦涉不法，於2009年5月23日跳崖輕生。

李明博：2013年結束任期，2018年被檢方查出疑涉貪120億韓元，正被調查中。

朴槿惠：2017年被彈劾下台，2018年南韓檢察官以賄賂、濫權和洩漏國家機密為由，向法院求刑30年、1,185億韓元罰款。

文在寅：現任總統。

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核稿編輯：羊正鈺