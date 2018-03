西西里島明日之星：如黑手黨般掠奪世界目光的星球酒莊

提到了西西里島,絕大多數人的第一印象肯定是西西里黑手黨的心狠手辣以及兄弟情懷,然而你知道,這裡盛產的除了角頭,同時還有享譽國際的葡萄酒嗎?

大家都說,西西里(Sicilia)葡萄酒有三寶:簡單、平淡、價格好,說白了,即是大量簡單平實的廉價餐酒。然而,作為義大利前五大葡萄酒產區之一,島上眾多釀酒師對於葡萄酒的熱情在近年總算開花結果,透過長年的鑽研,如今的西西里已非當年的吳下阿蒙.多樣的品種與風土,搭配精湛的工藝,從市場導向的廣域西西里,到媲美勃根地的Etna火山,如今西西里島已儼然成為南義大利最耀眼的明日之星。

然而,這樣一顆耀眼的明日之星,由於尚未成為國際經典,想要有系統性的認識並不容易,即便在稍具深度的WSET Level 3當中也著墨不多,課程中的品飲體驗更僅點到為止。

好加在!我在這酒海當中總算尋得了一顆地中海上的珍珠,其釀酒的足跡幾乎遍佈全島,我當年入門西西里島的進度也因為它而突飛猛進,而這顆珍珠,便是在島上與Donnafugata等名莊齊名的前五大酒莊之一:Planeta(星球酒莊)[1]。

今天我們就一起透過Planeta這間酒莊來探探西西里島這藏身於義大利葡萄酒板塊之中的瑰寶。

產區簡介——義大利西西里島

西西里島是一個位於義大利西南部的島嶼,雖說是個島,但面積卻不小:全島面積約為25,711 平方公里,大約為台灣的71%.但由於火山活動所造就的曲折地形,使得早年交通不易,島上各地的酒款風格也因此保留了各自相異的面貌(就像台灣南部粽和北部粽雖然都是粽子但吃起來各有特色是一樣的道理)。

這裡擁有著悠長的釀酒歷史,得天獨厚的葡萄種植環境也造就了許多現代風格的酒莊崛起,而傳統與現代這兩者間碰撞時所蹦出的火花,則讓無數葡萄酒愛好者與專家們趨之若鶩,紛紛來到這孕育葡萄酒多樣性的寶島一探究竟。

這裡屬於溫暖的地中海型氣候。溫暖乾燥的環境,不僅大幅度地降低病蟲害,與大多數的新世界產區[2]相同,這裡釀造的酒款大多果香奔放,成熟易飲,酒體飽滿,酸度柔和。

島嶼西北角是個圍繞海上貿易所興起的港口大城,同時也是經典的Marsala甜酒生產區,這些加烈甜酒除了做為日常飲用外,也經常做為原材料使用於許多料理與甜點當中;位於義大利東北角的地區,則是圍繞著Etna活火山所發展出的具有多樣面貌的葡萄酒聚落,其破碎多變的地質條件與不同面向的坡度使其被譽為義大利版的勃根地;位於南邊的Vittoria、Noto與Eloro則是以Nero d’Avola及Moscato這兩個經典品種,將西西里島推向世界舞台的最大功臣!

西西里經典葡萄品種

以往作為入門餐酒的大量生產地區,為了迎合市場需求,西西里島某種程度上更像是個新世界產區,島上滿布了如Chardonnay、Syrah甚至是Cabernet Sauvignon等各式國際品種。經過多年的努力,這些國際品種也累積出了足夠的實力在國際舞台上和其他世界佳釀一較雌雄。

然而,現代市場導向的發展並未使在地的酒農們放棄傳統的驕傲,正是這些傳統,使這幾年的西西里島,顯得特別光鮮燦爛!西西里島的葡萄品種眾多,這裡幫各位選了最重要的三雄來向各位介紹。

西西里黑金剛——Nero d’Avola

"Black of Avola",阿沃拉之闇,這個谷哥翻譯帶著些中二氣息的葡萄品種,其實在字裡行間便已透露了這個品種的特色,沒錯,那就是深不見底的黑。

得利於南國的艷陽與品種特色,以Nero d’Avola所釀造的酒款,多擁有深邃的顏色、厚實的單寧酒體,以及用以維繫整體平衡的酸度。其特有的黑胡椒與菸草氣息也經常被拿來與Syrah葡萄相比。但就我的經驗而言,Nero d’Avola比起法國的Syrah多了一些柔軟厚實,又較澳洲Shiraz來的收斂不張揚。

作為西西里島產量最高的紅葡萄品種,Nero d’Avola如今已是島上最出名的品種(沒有之一)。是個從入門好物到稀世佳釀,都能詮釋地收放自如的超強紅葡萄品種。

主要產區:Noto、Eloro、Vittoria

義大利版勃根地雙俠——Nerello Mascalese與Nerello Cappuccio

Photo Credit: farrelldistributing Etna火山活動所造就的破碎地質是孕育葡萄酒層次細節的最佳搖籃

若說Nero d’Avola是西西里島上最具名氣的葡萄,Nerello Mascalese所散發出的強力葡萄酒費洛蒙,就是近年吸引愛好者們紛至沓來的最大功臣!除了豐富的紅黑莓果香氣外,恰到好處的單寧與明亮的酸度,種種特色有如一面鏡子般忠實反映出了Etna產區的多樣風土,更在當地釀酒師的巧手下成為了一瓶瓶愛好者們追逐的佳釀。

Nerello Mascalese也經常與另一個品種-Nerello Cappuccio勾兌混釀。兩者間的關係就如同波爾多的Cabernet Sauvignon與Merlot。Nerello Mascalese給予了馥郁風味及結實架構,而Nerello Cappuccio則提供了柔軟的單寧酒體與熟美易飲的紅色莓果香。

主要產區:Etna

甜不甜都好喝——Muscat of Alexandria

喜歡甜白酒的朋友,Muscat(Moscato)這個名字對你們來說應該不陌生。然而Moscato並非單一品種,而是一類品種的總稱,這類品種的葡萄大多擁有直接且明確的芬芳香氣。當中最有名的兩個品種-Muscat a Petits Grains大多生長在法國與北義等緯度偏高的區域,而Muscat of Alexandria則多產自緯度較低的南義與西班牙。

與帶有明顯玫瑰、葡萄、荔枝的Muscat a Petits Grains相比,Muscat of Alexandria那以熱帶果香為主的香氣顯得相對保守。但正是這份內斂不張揚,讓其成為不甜白酒與麥稈酒甜(Passito)的最佳素材。

主要產區:Noto、Pantelleria

酒莊簡介——Planeta

莊主迪亞哥(Diego Planeta)曾說:「我們的家族酒莊,所建構起的是一趟絕無僅有的西西里環島之旅,由Menfi、Vittoria、諾托(Noto)、埃特納(Etna)至Capo Milazzo。這不是條隨意的路線,而是趟探索多重鄉村、多元風格、多樣民情,及他們各自酒款風味的旅程。」

星球酒莊源於西西里島西部的Menfi產區,該地的湖畔栽種著多樣的原生葡萄品種。在西西里島紮根了數百年,經歷了17代的傳承後,這舵交到了莊主迪亞哥(Diego Planeta)的手上。在他的帶領下,家族的製酒事業逐漸成形,從一間小形的家族酒莊,變成稍具規模的合作社,最終,迪亞哥在1985年正式成立了Planeta。

在酒莊成立後,Diego便開始將目光放到其他風土相異的產區。他們首站來到了島南的Cerasuolo di Vittoria,是西西里島唯一具備DOCG[3]地位的法定產區。Cerasuolo一詞源於西西里語的"ceresa",即「櫻桃」之意。這個產區擁有著2,000年以上的釀酒傳統,但過去一直未被發掘,直到近年才開始在國際市場上展露頭角。而後隨著時間的推演,又將步伐踏過了三個同樣經典的產區:Noto、Etna以及Capo Milazzo。

Photo Credit: winefornormalpeople Planeta的酒莊地圖就是一趟環島的美味之旅

Planeta擅長將島上較不為人知的原生種與國際品種混釀。創新的思維與對品質的堅持讓這間酒莊已儼然成為義大利茫茫酒海中的一方之霸,讓世界酒評家與愛好者們無不佩服Planeta的匠心獨具。

Planeta經典酒款介紹

Planeta目前在五個不同的西西里島產區都有葡萄園與酒莊,由於酒款眾多,難以盡墨,今天就針對幾個我私心想要推薦的酒款做說明。

SICILY廣域產區

不敗的入門酒款-La Segreta Bianco/Rosso/Rosé

La Segreta系列雖說是Planeta的入門酒款,但品質實高於許多入門餐酒。

白酒(Bianco):是混合了義大利本土品種 Grecanico 與國際巨星 Chardonnay 的結晶,並以少量的Viognier與Fiano點綴而成。清麗的洋柑橘香氣揉合著熟悉的檸檬、葡萄柚、橘子、水蜜桃,香氣在杯裡越搖越甜。柔軟的酒體在舌尖上輕輕跳躍,剛剛好的酸度,活潑可愛毫無距離感。

紅酒(Rosso):以Nero d’Avola作為基礎,加入了Merlot與Syrah及少量的Cabernet Franc。四種葡萄的混釀,彷如支撐著酒體架構的四柱,以極為平衡的姿態擦亮了Planeta這塊招牌,讓人很難想像這僅只是支入門酒款。

粉紅酒(Rosé):是混釀了Nero d’Avola與Merlot的結果。那帶著一抹嫣紅的酒液似乎在上桌時便預告著愉悅舒心的氣氛。香氣當中透著的是草莓、小紅莓等各式新鮮野莓氣息,些許玫瑰香氛點綴其中。入口時活潑、清新,自然精準而不做作。帶著蜜桃香氣的餘韻提醒著人們,勿忘了這段與親友一起度過的美妙時光。

NOTO產區

夏日水果市場-Moscato di Noto

這是我生命中的第一款Planeta,也是讓我愛上這間酒莊的原因。雖然口感不甜,但那撲鼻的香氣仿若走入夏日的水果市場:滿滿的芭樂、釋迦、荔枝、鳳梨、芒果等說不盡的熱帶水果香氣撲鼻而來,入口後卻是清瘦的礦石餘韻迴繞在鼻腔之間。不但沒有人工的矯揉造作,更有著充滿活力的台灣印象。

西西里甜蜜活力-Passito di Noto

是以Moscato採收後放置在麥稈製成的蓆上風乾後發酵製成。經過西西里島的艷陽烘烤,在麥稈上淬鍊而成的瓊漿玉液。陽光般金黃的酒色中所蘊含的,有檸檬的新鮮,也有鳳梨的甜蜜;有薑糖的的辛香,也有玫瑰的嬌豔。恰到好處的酸度使其在甜蜜中顯著優雅,馥郁中透著純淨。

Santa Sicilia di Noto

Planata的旗艦酒款,以家族姓氏 Santa Cecilia 命名,是西西里指標品種 Nero d’Avola 的極致演繹。熟透的果實散發著令人渾身酥麻的甜美香氣,黑莓、蜜李、佛手柑、椰棗……紮實的單寧在歲月中柔化,在舌尖帶來活靈活現的立體感。純飲耐人尋味,搭配起糖醋排骨、東坡肉等菜餚,更是餘韻綿長,令人口齒留香。

VITTORIA產區

西西里香氣黑手黨(紅圈圈)-Cerasuolo di Vittoria

"This is one of those relatively rare red wines that could be enjoyed enormously without food"-Jancis Robinson MW

這款酒的好,連我最崇敬的葡萄酒大師,Jancis Robinson都曾特別撰文介紹這款酒。它,是西西里島的香氣黑手黨。 Frappato 葡萄的清新野莓及紅石榴風味衝撞著 Nero d’Avloa 那強烈的煙燻黑楜椒及菸草氣息,兩者在香氣的國度巧取豪奪卻又維持著絕妙的勢力版圖,而你,總是心甘情願地被威脅著再開一瓶……

西西里香氣教父(黑圈圈)-Dorilli Cerasuolo di Vittoria

Dorilli是Planeta在Vttoria這裡擁有一塊最佳的葡萄園。

如果將 Planeta 酒莊旗下酒款譬喻為西西里的香氣黑手黨,那有如教父般君臨天下的就是這款 Dorilli 。酒色的透亮紫紅中透著深邃神秘的氣息,黑色莓果香氣在香草及肉桂等各式香料的襯托下,聞著有傲視天下的魄力與不容分說的威嚴。

MENFI產區

將Planeta推向世界舞台的最大推手-Chardonnay

雖說Planeta一向以西西里在地葡萄品種為傲,但一舉將其推上世界舞台的,卻是這再平常不過的國際品種-Chardonnay。

想像在艷陽下的白衣所捕捉到起的陽光味道,混和著檸檬、杏桃、黃色花朵的清香,更有一絲烘烤玉米的迷人氣息,最後再以溫暖甜美的奶油香氣包覆著這一切,然後融化在你的舌尖。Chardonnay 葡萄來到西西里,不但變得更加熟美,還保留了亮麗的酸度。十一個月的法國橡木桶浸泡,加上辛勤的攪桶,讓酒體變得飽滿又活潑、濃郁又爽脆。

身為酒莊聞名遐邇的旗艦酒款,剛開瓶的香氣帶有些新世界的直白濃郁,但入口後,其質地之細緻,即便與來自Chassagne Montrachet名莊的一級園一較高下,也有過之而無不及。

酒標上日月星辰及太陽臉龐是酒莊對其品質的最高保證,由於此酒長期處於供不應求的狀態,目前在台灣仍是限額,能不能遇見,僅能憑運氣了。

Planeta最新的限量瑰寶-Didacus

這款酒是Planeta家族的最新企劃,精選葡萄園中最佳的果實釀造而成,並以老莊主Diego Planeta小時候的小名-Didacus將其命名。於2017年首次亮相,年產量不足7,000瓶。據說風味類似於在極為高雅的Chassagne Montrachet特級園灑上南國艷陽後才有的絕妙組合。

這酒我還沒喝過,在台灣目前也買不到,很可惜無法跟大家分享品飲心得。但Wine Advocate主評義大利酒的酒評家-Monica Larner給了95分的高分,英國零售價格也超過75英鎊。至於有多好,目前只能腦補,等我喝過之後再來跟各位分享!

結語

如今的英國的葡萄酒界正處於百家爭鳴的「戰國時代」,少了壟斷市場的單一產區,異軍突起的西西里島如同一匹黑馬,憑藉著其悠久的歷史,優良的在地品種,以及過硬的酒款品質,在新舊世界的酒款夾擊當中脫穎而出,逐漸成為愛好者們下一個競逐探索的目標!

而愛酒如你,都願意落落長地一路聽我說到這裡,怎麼可以沒有跟上這股潮流呢!

註釋

[1] 義大利文中的Planeta=英文中的Planet,也就是「星球」之意。

[2] 新世界指的是那些在大航海時代之時,由歐陸國家殖民並開始種植葡萄酒的國家(如美國、澳洲、智利)。

[3] DOCG為義大利的法定產區認證的最高階,除此之外由高至低尚有DOC / IGT / VdT等3種認證標準,可作為產區歷史與酒款品質的粗略參考。

TNL溫馨提醒:「飲酒過量,有礙健康」

本文經英倫酒哥說說酒同意授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航