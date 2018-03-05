鍛鍊自學力的「SQUARE法則」＆應考當天的三「不」原則

文：鬼頭政人

應考當天，金榜題名者的三「不」原則

又不是遠足前晚卻睡不著、看著電視卻心神不寧。應考當天，往往處於這樣的精神狀態……大考之日，一早便顯得忐忑不安的人比比皆是，因此你並非特例。

從事證照考試相關工作的我為了當面關切考生，每逢考季，總是週週到考場報到，為大家加油打氣。想當然耳，我也會順便發一下自家公司的傳單。

話說回來，究竟該如何應付考試當天的忐忑不安呢？坦白說，應考當天無論念什麼書，結果都不會改變。基於此故，原則上這天做什麼事都行。

話雖如此，我認為考試當天有三件「不該做的事」，接著就來介紹這三不吧。

一、不要做異於平常的事

這是鐵則。讓腦袋保持冷靜直到臨考之前，為十分重要的事，因此不能刻意去做異於平常的事。舉例而言，如果平常有晨跑的習慣，當天早上也該晨跑；如果平常早餐吃麵包的話，當天最好也一樣吃麵包。

這種規律的作息，可望得到讓腦袋維持常態的效果。運動選手當中，也有不少人在準備一決勝負之前，一定會做出固定的動作。例如鈴木一朗選手（職棒選手）一站上打擊區時，或是突然爆紅的五郎丸步選手（日本橄欖球運動員）等，具體實例不勝枚舉。

換句話說，就是藉由慣例化保持腦袋的冷靜，進而讓自己處於得以發揮實力的狀態。

以我個人為例，考前我總是聽同一首歌。每當我準備聯考時，我通常會聽SPITZ（日本搖滾樂團）的《RECYCLE》專輯（三十多歲的人應該相當熟悉，不過對於二十多歲的人來說，應該屬於懷舊老歌吧）。

透過聽歌，對腦袋下達「狀態如常」的指令，讓腦袋處於完全放鬆的狀態。採用這種方式的人應該不少吧。

二、即使黑貓從眼前經過也不要放在心上

我並非呼籲大家「別迷信預兆」。我想表達的是，就算出現被視為「不祥」的現象，也無須放在心上。

舉凡在路上看到黑貓從眼前經過、筷子或悠遊卡從手中滑落……這些都是家常便飯之事，要是每件事都耿耿於懷，那還真是沒完沒了。

如果那麼在意預兆，請做正向思考就好。舉例而言，我在正式上場考試前，必定會吃巧克力，因為巧克力連結著我的成功經驗，對我而言，巧克力能為我「帶來好運」。

我生平頭一次的入學考，就是開成中學的入學考，應考當天，家母為了忐忑不安的我帶來了巧克力。她告訴我：「吃了巧克力，腦袋就能變靈活。」現在回想起來，這簡直是莫名其妙的理由，但我這個天真無邪的小學生非常聽話，深信腦袋將變得十分靈活並就此赴考，結果順利金榜題名。

人類真是不可思議，只要認定「這會帶來好運」，無論是神明、佛像、巧克力，一律虔誠膜拜。自從中學入學考以來，巧克力便成為我的考試必備物品。

如果是類似這樣的預兆，那麼相信也無妨。雖然我本身也如前所述，屬於迷信預兆的人，但換一種說法，這麼做只是求一時的心安。基本上不僅無須在意預兆好壞，更不該盡往負面去想。

三、考試結束前不和他人聊天

最重要的就是這第三不。應考當天，原則上別和其他考生聊天。一旦考試時間較長，有時上下午之間會安排午休時間，甚至可能連考兩天。

結果，各節考試之間的休息空檔，常聽到有人互聊：「那科好難喔！」、「那題你怎麼作答？」

雖然想要互相對答案是人之常情，不過和你討論的對方並非負責改考卷的老師，即使「互相對答案」也毫無意義。

就算為了略求心安，而稍微互相對答案，也未必代表答對這題便能錄取上榜，而且要是發現自己答錯，反而讓自己的心情嚴重受創，簡直是有百害而無一利。

總是被應考同伴團團包圍的你，唯獨考試當天，請務必擺張臭臉。或許這一天會少了幾個朋友，不過請不要在意（笑）。

只要遵守這三不，應該就能以「不疾不徐」的精神狀態應考。並未發揮自己平常實力的感覺，其實大家都有。儘管如此，也要相信自己到最後一刻。

鍛鍊自學力的「SQUARE法則」

如前文所述，無論是大學入學考，還是證照考試，為了以最短捷徑達成目標，自學為最佳選擇。然而，如果沒頭沒腦地展開自學，成果也十分有限。基於此故，如何能既有效率，又堅持到底地進行自學，將是一大問題。

我的工作團隊開發出一套任何人都能有效率地一邊維持動力，一邊進行自學的「SQUARE法則」。只要依照這套法則的步驟進行自學，無論是誰都可以輕易地達成目標。基本概念同前文所述，在此針對重點，再次說明如下。

「SQUARE法則」由四個階段架構而成，組合各階段的字首「Ｓ・Qu・Ａ・Re」。

S 步驟一：自習（Self-learning）

頭一個步驟是「S」的Self-learning，沒錯，正是自學（自學自習）。這個階段的學習，原則以講義為主。雖然一到補習班上課，就有念到書的感覺，不過光是聽課，未必屬於有效率的學習。

靠自己讀講義，雖然相當乏味，但已經理解的部分可直接跳過，而且還不放心的部分也能反覆複習。換句話說，就是能配合自己的理解度進行學習。

反觀補習班的授課方式，無論懂或不懂，一律以同樣的進度趕課。基於此故，就算同樣是兩小時的學習，到補習班上課與自己讀講義，彼此的效率截然不同。

只不過光靠自己讀講義，難免遇到怎麼也搞不懂的部分。事先安排好可於這種時候提出疑問，或是只針對這個部分去補習班聽課的環境，其實十分重要。就這層意涵來說，補習班等也有存在的意義。

Qu 步驟二：熟記（Question）

這是把得自於講義的知識釋出，然後熟記腦中的步驟。光讀講義的話，記憶的固著率總是偏低。可透過練習答題等，將學到的知識釋放出來，如此一來，記憶的固著率將大幅提升。

關於這點，腦科學也已提出「測驗效果」加以證實。在這個步驟階段，針對無法理解的部分，也一樣需要得以提問或上課的環境。

Ａ 步驟三：克服（Advice）

這個步驟，是針對自己不懂之處或棘手部分，有效率地加以克服的階段。如果能接受個別指導或上研討課，將比較理想。步驟一和步驟二原則上以在家裡學習為主，但這個步驟則以實際到教室去，當面接受建議的效果最佳。

這個階段也要進行測驗，以確實掌握自己的程度達到整體的哪個水平，這不僅十分重要，透過強制要求到教室報到，也有助於維持動力。此外，還能結交同伴，產生競爭意識，並且打造出受老師監視的環境。

Re 步驟四：反覆（Repeat）

一旦進行到步驟三，完成一個循環後，便再回到步驟一，重複同樣的循環，透過這種方式，讓記憶的固著率更加提升。愈早展開複習效果愈好，因此盡早進入循環為重點所在。

關於上述法則，雖然也能靠自己打造環境加以實踐，但卻相當費工與費時。為了能有效率地落實「SQUARE法則」，我以「資格SQUARE實體班」的司法特考個案為例加以說明吧。

書籍介紹

本文摘錄自《比上補習班更有效率的自學讀書法：腦科學實證，司法特考一次過關菁英的自學自習讀書術》，商周出版

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作者：鬼頭政人

譯者：簡琪婷

日本開成名校→東大→在學期間一次考上司法特考律師的超強自學術

作者親證！不論大學考、資格考或取得MBA學位等，所有考試皆適用，任何人都能運用自如

地才也能靠有效率的自學讀書法拚上榜

日本亞馬遜暢銷書榜讀書法TOP1

累積分析大量學生數據＋腦科學佐證

念書這件事，一成靠補習，九成仰賴自學自習。

東大菁英且在學通過司法特考律師，傳授展現最大成果的「自學力」。

念書無法持續；

考試當前，卻還沒念完全部的考試範圍；

曾經答對的題目，再試一次卻答不出來；

一遇上不懂的部分，便停滯不前；

雖然認真念書，成績卻沒進步；

雖然讀了教科書，實際答題時，卻依然答不出來；

應已牢牢記住，卻還是忘記。

只要加以鍛鍊自學力，這些煩惱全都能迎刃而解。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰