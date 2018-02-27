花蓮地震雲翠8秒就倒、壓死14人，雲翠建商被檢方羈押禁見

新聞整理：汪新亞

2月6日花蓮強震發生，釀成17死的悲劇，經過近一個月，今（27）日花蓮檢方偵辦雲門翠堤管委會，查出營造商劉英麟涉嫌無照自行雇工施作並自行監造，且大樓鋼筋搭接長度從原本應有的2.4公尺，實際卻只有1公尺，找出是因偷工減料才導致建築物結構強度不足而坍塌。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，雲門翠堤大樓（簡稱：雲翠大樓）在地震發生8秒就潰散性破壞，讓「漂亮生活旅店」員工及投宿旅客14人毫無逃生機會，劉英麟建造過程有疏失，今天依涉嫌業務過失致死等罪嫌向法院聲押，法官裁定羈押禁見。

雲翠8秒應聲倒下：鋼筋搭接偷工減料

王怡仁表示，檢察官多次傳喚雲翠大樓營造商北歌建設負責人劉英麟、設計監造的建築師游德榮、結構計算的陳姓土木技師、室內設計師、供料廠商，反覆對質查出劉英麟違反建築成規，未將工程交付專業營造公司承造，自行雇工施作、監造、購料，以致建築物結構發生重大瑕疵。

王怡仁指出，雲翠大樓依重量等專業計算，鋼筋搭接長度應為2.4公尺，但從一樓倒塌處取證卻只有一公尺，長度明顯不足，握裹力不夠以致於地震受力後鋼筋分離。

檢察官昨（26）日再度傳喚被告劉英麟、建築師游德榮、陳姓土木技師、阿官火鍋及漂亮生活旅店負責人陳光印及王桂秀，及證人室內設計師、供料廠商等。訊後陳姓土木技師被請回，其於均涉嫌「業務過失致死罪」等，其中劉英麟對過失情節供述避重就輕，顯有勾串共犯、證人之虞，遭法院羈押禁見。

不具技師資格 建造商自行雇、監工

《聯合報》報導，經偵訊發現，雲翠大樓負責人劉英麟，不具相關專業技師資格，當時雲翠大樓發包施工時，卻沒交由專業人員負責，而是「自行雇工、監工」，使大樓的結構強度及耐震能力大幅下降。這也使「漂亮生活旅店」之旅客及旅店員工共14人毫無逃生之機會，直接遭倒塌的建物重壓而罹難。

經檢方調查，劉英麟在1991年開創建設公司，並在同年取得雲翠大樓的建照，先後蓋了雲門翠堤、雲門松苑，在1998年建造雲翠大樓時，曾因詐貸及詐購建材及施工近億元，被花蓮地方法院判刑6年，公司也在同年遭到停業。

此外，《新頭殼》報導，雲翠大樓在當年建照上寫明負責人是「劉健明」，但根據花蓮縣政府工務局提供的使用執照，雲翠大樓建照於1991年核發，起造人「北歌建設股份有限公司」負責人「劉健麟」，也被發現「借名」使用建照一事。

同樣「過失致死罪」起訴 台南維冠人員最終「僅被判5年」

兩年前的台南大地震，強達芮氏規模6.6的震度，使維冠大樓倒塌，並造成115人死亡，96人受傷。台南地檢署調查發現，維冠大樓並非由簽證建築師張魁寶設計，違反法規「借牌」給他人申請建照外，大樓樑柱接頭箍筋還偷工減料，對照結構預算書數量少了50%。

當時台南地檢署因此依「過失致死罪」嫌起訴建商林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴，及維冠公司設計部經理洪仙汗、大合鑽探技術顧問公司結構技師鄭東旭五人。

2016年11月25日：台南地方法院一審宣判結果，五人全都只判五年有期徒刑，併科罰金9萬元。

2017年7月28日：台灣高等法院台南分院二審，五人仍然只依業務過失致死罪被判五年有期徒刑，併科罰金9萬元，可易服勞役3個月。其中建商林明輝已放棄上訴，2017年9月21日已進入台南監獄服刑，其他四人上訴最高法院，目前仍審理中。

《關鍵評論網》整理報導，檢方雖曾以偷工減料、樑柱箍筋綁紮不確實為由，希望增加被告五人的刑期，但偷工減料造成傷亡在《刑法》193條「違背建築術成規罪」，最高只能處三年有期徒刑。又因維冠1992年11月核發建照，迄今已過10年追訴期，想追究建商刑責沒有那麼容易。

回到現在，這回花蓮強震後，檢方讓被告游德榮、陳光印及王桂秀分別經諭知新台幣30萬、50萬、30萬元「交保候傳」，並限制出境。

而檢方為配合拆除程序逐層進行的採樣鑑定，已送實驗室檢測，漂亮生活旅店及阿官火鍋內部牆面是否違法變更而有責任，仍需待實驗室檢測結果出爐，才能確定。

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核稿編輯：羊正鈺