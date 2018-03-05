吳若權：年輕人的錯誤，是大人們的責任

文：吳若權

大人的成熟指標——鼓勵比你年輕的人，善盡社會責任

年輕人的錯誤，是大人們的責任。

社會風氣好壞，是集體的共業！

我曾經應邀去一所大學的「迎新生活營」擔任講師，對新鮮人分享如何充實度過四年的生活。令我意外的是，這一梯次的營隊，辦得好像是軍事訓練般，學長姊對學弟妹嚴厲要求的程度，甚過於監獄的管理。

活動結束後，我問剛升上大二的主辦人：「為什麼要營造這種學習氣氛？」他說：「新世代的年輕人愈來愈皮了，必須要在他們進校門的第一天，就交代好所有規矩，以免將來很難帶。」

離開校園時，我的感觸很深啊！他們才大二，平均剛剛好快要二十歲的學生，究竟是經過怎樣的歷練，要對自己的學弟妹如此苛刻？

深思幾回，我發現：大部分的人在年紀漸長之後，似乎很難逃離「老氣橫秋」的宿命。用自己有限的經驗去評斷無限的範疇，針砭時勢，論人是非，不需要打草稿，都能講得頭頭是道。

尤其數落起比自己更年輕的一代，從應對進退、日常禮儀，隨手拈來，真實的個案與熱門的話題，彷彿取之不盡、用之不竭。問題是，一陣口沫橫飛之後，看不順眼的現象，有改善嗎？事情有解決嗎？沒有啊！徒留一逞口舌之能的快感，以及看似語重心長的喟嘆，除此之外，所有的狀況都維持如常，甚至變得愈來愈沉重。

若要說「人心不古、世態炎涼」，絕對不是這個時代特有的專利，罵人「一代不如一代」，其實這種酸言酸語，也是一代接著傳一代。任意指責比自己年輕的一代表現不好，多少流露出自己已然是長輩優越的心態，並非真正是完全的事實。如果每一個世代的年輕人真的有這麼差，整個人類應該早已經走向衰亡，而不是科技與生活的日益進步，心靈與精神的逐漸提升。

所以，問題出在「少部分」的年輕人，可能有表現不好的地方；以及「大部分」的熟年人，對表現不佳的年輕一代期許甚深。於是，這兩種意見經常呈現出針鋒相對的樣貌，看起來總像是世代對決。但是，整體而言，兩種極端意見若繼續對立，一定是雙輸；唯有超然和解，才會雙贏。

有位熟齡朋友將國外旅行特別買回來的珍貴禮物，小心翼翼地寄贈給同學，對方的秘書忙中有錯，以為是別的部門需要的貨樣，輾轉之間把禮物搞丟，怕被老闆責罵，謊稱說沒有收到。歷經三個月的調查，還原真相。那位秘書不但沒有承認錯誤，還把責任推給快遞公司與櫃檯總機。

寄出禮物與沒收到禮物的兩個大人，都覺得搞丟禮物不是什麼大事，倒是推諉責任比較需要關切，但又覺得若把話說得太重，萬一秘書承受不起這項忠告，突然離職，並非他們所樂見。後來只好輕描淡寫，巴望這位秘書可以自我改進，這已經是大人們自己以為的最大妥協了。

有一次清晨駕車陪母親去看診，路上好心的計程車司機提醒：輪胎有點洩氣。我順道把車開進原廠保養，擬請維修技師檢定。門口負責接待的業務人員，以為我是要去買車的，經過說明，他才知道我是去檢查輪胎，露出大失所望的表情，悻悻然轉介給維修部門。

基於母親門診時間的考量，我先詢問看看檢修輪胎需要多少時間，對方不但答非所問，還語帶威脅、橫眉豎目地說：「我無法保證你的車子哪時候會爆胎！」聽得我心頭一驚的，不是他講的後果，而是他講的態度。輪胎異常，有爆胎的風險。這是基本常識，我能理解。但「我無法保證你的車子哪時候會爆胎！」這句話若換成：「我建議立刻換輪胎，比較能保障您的行車安全。」雙方感覺都會好很多。

這兩個個案中的年輕人，能力都不算差，比較差的，其實是態度。我也曾經跟其他大人一樣，為他們的態度感到憂心。但後來深自反省這個問題：遇到年輕世代表現不佳時，大人們憂心的，究竟是：因為他們自我要求的品質過低，導致集體的退步，還是自己被他們的失禮所冒犯？

當我自問自答的次數愈多，無論答案是哪一個，都有共同的結論：年輕人的錯誤，是大人們的責任。社會風氣好壞，是集體的共業！大人沒有盡全力把孩子教好，才會導致他們失去對別人最基本的同理心。而將來大人們都變成老人，年輕世代很快變成大人，老人的境遇就會更慘。

若不想等到老了以後，被眼前這批後來已經長成為大人的年輕人虐待，就趁你還沒有完全變老的時候，把年輕人教導好，讓他們懂得體貼、學會尊重。從自家的年輕人開始教，再去影響別家的年輕人。而言教總是不如身教，與其擺出說教的嘴臉，不如先體貼年輕人面對當今經濟發展困頓的處境，理解他們從小被養尊處優帶大的環境，接納他們和上一個世代的差異性，別急著評論他們的是非對錯。

你不需要多麼有錢、多麼有能力，只要能夠對你眼中白目到不行的年輕世代，說一句好話，給一點鼓勵，就是大人們善盡社會責任最日常的方式，也能因此創造雙贏共好的未來。

大人們面對年輕人的失禮、或失態（失去良好態度）時，其實就是修養自己心性最好的時機。收拾起教化對方的企圖，以幫助自己改掉「老氣橫秋」的習氣為出發點，把一切的責任與承擔歸在自己身上，而不是推諉給對方。當對話的窗口能夠持續地打開，成長最多的，很可能不是年輕世代，而是即將變老的大人們。於是，跨世代的彼此，就能一起攜手邁向成熟。

再大的狂喜、再小的雀躍，

都化為心中一抹花朵的開落。

面對所有大成就、小成就，

愈來愈謙卑。

書籍介紹

本文摘錄自《人生，幾分熟？：成為理想中的自己，吳若權的大人學》，遠流出版

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作者：吳若權

一個人最好的時候，是與成熟的自己相遇

你成為，理想中的你自己了嗎？

想像一下，「叮咚！」當電梯門開啟時，如果一個樓層代表十年，你希望每一個樓層遇見怎樣的自己？每一個樓層，是否都能擁有面對挑戰的內在成熟度？

余秋雨曾對「成熟」下了如此註腳：「成熟是一種明亮而不刺眼的光輝，一種圓潤而不逆耳的音響，一種不再需要對別人察言觀色的從容，一種終於停止向周圍申訴求告的大器。」

此書，無疑是上述境界的探問、指引與實踐。讓你學會也懂得：長大或變老，其實並不等於成熟，真正的成熟在於看透人生本質，即使眼淚在眼裡打轉卻依然保持微笑。

七個主題，描繪出你的成熟座標：

你和「自己」幾分熟？——人我關係的和諧，是檢視成熟與否的第一個考驗。

你和「愛情」幾分熟？——無論單身、分手、或正努力經營感情，都需要更成熟的自己。

你和「創新」幾分熟？——學習做出改變，可以喊暫停，可以向後轉，突破現狀是通往成熟的契機。

你和「情緒」幾分熟？——學習處理挫折，翻轉負面情緒，強化自己的成熟基因。

你和「寂寞」幾分熟？——學習過好生活，一個人也能開心無懼，是成熟的最佳表現。

你的「價值觀」幾分熟？——學習放大生命廣度，重新權衡人生的重點，迎向真正的成熟。

你對「老後」幾分熟？——學習預習熟年，邁向內在成熟的圓滿頂層。

用更自在的態度，活出一個理想的自己吧。可以孤獨，但不孤僻；願意和好，卻不討好。人生，充滿大大小小的歧路與疑惑，試著翻轉心念，夯實你的生命厚度，就能更篤定從容地活在當下。

【開頁驚喜】

精心設計近50道【小劇場X內心戲】情境心理測驗題，探問你的「幾分熟」指數，書末並有分數解答與自我特質分析。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰