二二八假日遇上「快閃型」鋒面，各地注意大雨報到、周末高溫飆30度

（中央社）今天是二二八和平紀念日，中央氣象局預報員程川芳表示，今天鋒面通過，全台都容易有較大雨勢發生，預計晚間雨勢才會趨緩。



程川芳說，今天白天鋒面通過，各地水氣增多，全台都有降雨的機率，尤其中午前後至下午若對流發展旺盛，可能會帶來局部較大雨勢，預計晚上鋒面遠離，各地降雨趨緩。適逢假日，提醒民眾外出活動請攜帶雨具備用。



溫度方面，他說鋒面後並沒有明顯的冷空氣南下，但因降雨所致，溫度略微下降，白天高溫除了南部及台東仍有攝氏26、27度外，其他地方約22至25度，早晚各地天氣仍有涼意，低溫約15至19度。



他補充，明天起到4日全台天氣晴朗穩定，5日又有一道鋒面伴隨東北季風南下，天氣將再度轉為有雨的型態。

氣象達人彭啟明也在臉書上表示，今天是二二八紀念日的假期，但是很可惜天公不做美，有一波鋒面系統將在今天下午快速通過台灣附近，中午過後到傍晚之間各地都有下雨的機會，中、北部局部地區雨勢會比較大，甚至不排除有短暫雷雨出現。

彭啟明表示，所幸鋒面通過的很快，降雨時間並不會很長，入夜後鋒面就會遠離，乾燥空氣跟著移入，天氣恢復穩定。這波鋒面後並沒有明顯的冷空氣，因此溫度變化不大，今晚到明晨間各地低溫約15-18度間，中北部仍覺得相對較涼。

天氣即時預報指出，新一波春雨鋒面在二二八假期當天將影響台灣，但因為鋒面掠過台灣的速度快，台灣也處在鋒面尾端，鋒面結構較弱處，影響相對「時間短、較輕微」。

2月28日的天氣改變是：

早上：鋒面接近中，漸轉陰。

近中午：鋒面更接近，開始有雨勢。

下午 — 傍晚：鋒面直接影響，雨勢最明顯。

入夜 — 晚上：剛入夜仍有雨，但鋒面快速離開，愈晚天氣愈好。

假期下雨雖然掃興，但慶幸的是這波鋒面屬於「快閃型」，這波鋒面過後，一直到週末假日（3月4日）都「沒有明顯水氣、沒有明顯冷空氣」，各地持續回暖，尤其週末假日吹南風，高溫可逼近30°C，春意濃厚。

台灣颱風論壇｜天氣特急預估，今日鋒面通過，中部以北、宜蘭將轉為有陣雨的天氣，南部及花東也有短暫雨，近中午到晚上是雨是最明顯的時刻，「可能有打雷的機會」。不過今天深夜到明日（3月1日）凌晨就會停止、緩和下來。

連續好天氣明天跟著「上工」，下一波鋒面下周報到

明天復工，乾空氣也跟著接手，周五（3月2日）至周日（3月4日）各地晴朗，只剩東半部可能有零星飄雨。

周五開始吹起南風，氣溫逐步升高，周末南風盛，氣溫將會更高，中南部有超過30度以上的機會，北台灣高溫也將來到28 - 29度，春暖花開的感覺預估將十分明顯。要一直到下週二（3月6日）東北季風報到，溫度將再次下降。

中央氣象局也提醒，下周（7日至9日）仍以東北風影響為主，天氣偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨；時序進入春季，天氣變化會越來越快速，預報變動的可能性將跟著提高。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，天氣穩定，加上南來潮濕空氣比較顯著，夜晚、清晨溫度較低的時候就容易有霧氣出現，特別是西半部及外島地區，接下來幾天可能都容易起霧，不排除影響到飛機航班的起降。

而根據環保署空氣品質監測網顯示，今天西半部地區空氣品質普遍不佳，超過40個測站空氣品質拉警報，北部、竹苗及中部地區測站多達對敏感族群不健康的橘色等級；雲嘉南及高屏甚至多達對所有族群不健康的「紅色等級」，台電已安排台中火力發電廠、基隆協和及高雄興達電廠自主降載減排。也提醒要往從事戶外活動的民眾注意。

Photo credit: 環保署空氣品質監測網

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核稿編輯：楊士範