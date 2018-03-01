公股銀行弊案累累，金融改革能否在新年度見到曙光？

文：林宇廷

過去幾年台灣的金融改革一直窒礙難行，佔據最大市佔的公股銀行不停爆出弊案，2017年更是以慶富聯貸弊案收尾，2018年1月隨即發生彰銀回扣弊案。種種負面新聞細看下來，政府金融監理部門的消極，甚至與公股銀行管理層的互相勾結正是問題的核心。

適逢春節連假剛結束、立法院新會期也開始了，媒體報導新會期中民進黨將繼續主打「改革牌」。民進黨政府的施政方向向來著重於內政整理上，但在去年爆發慶富聯貸弊案，央行總裁彭淮南也卸任交接之後，政府下一階段的金融改革也是市場關注的焦點，關係到政府能不能扭轉產業的失落感。

從金融產業角度來看中央行政、立法部門的施政，就會感覺到難關重重。立法院民進黨團推出的優先法案表明財政改革幅度加大的心跡，畢竟年金改革、司法改革與組織再造都有助改善財務與提升效率，但是在監督行政部門的力道上顯然貧弱，尤其金融監理部門怠惰的問題罕有立委大力介入。行政部門更是難以期待它們有何建樹，畢竟公股銀行的主要股東正是財政部，就算金管會已經由改革派寄與厚望的顧立雄主掌，財政部內部「財金幫」小圈子私相授受的情況，在兩次政黨輪替至今都幾無改變。

「財金幫」的危害從本文開頭提到的慶富聯貸弊案、彰銀回扣弊案中可見一斑。第一銀行在慶富聯貸弊案中首當其衝，不僅罰金最多獲利也重創，然而情節較輕的銀行卻只受到政府輕罰。例如彰銀在慶富案中只被「糾正」，事後再透過提列較少呆帳保持百億元高獲利，年終獎金也令人稱羨。但彰銀高層真的值得這些獎金嗎？在慶富案懲處後不久，彰銀東莞分行就爆出回扣弊案，彰銀董事長張明道居然知情不報事後也未受懲處。往慶富案之前回溯，更可發現張明道任內弊案連連，並且在2014－2017年連續四年都爆出虧損十億元以上的負面事件。

這還僅是彰銀一例，公股銀行中規模較大的第一銀行、華南銀行、兆豐銀行甚至在過去兩年中都發生過五十億以上的巨額虧損。然而因為財金幫在政府與業界彼此照應，這些管理高層幾無懲處，即便調職也形同玩「大風吹」，彼此調換位置而已。

光以筆者羅列的這些公股銀行弊案，就能看出公股銀行主事者如何推諉卸責又坐擁高薪。配合放水的政府官員，財金幫無論發生天大的虧損也能吃著火鍋唱著歌，爽爽過日子。公股銀行管理層在詐貸、盜領、逾放賠錢的時候，永遠不敢提這些錯誤最後都是「全民買單」，但是在爭奪經營權的時候，卻能毫不害臊地聲稱自己在「守護全民資產」。這些荒腔走板的行徑，不僅時常博得新聞版面受到大眾恥笑，從產業界管理專業眼光看來，更是一齣掏空台灣競爭力的悲劇。

若想改善公股銀行的弊病，就必須遏止財政部在金融改革打假球。因為公股銀行弊病的解方就是民營化，想要實踐民營化必須阻止財金幫的共謀。從去年宣判的台新彰銀案為例，即使法院判決台新金取得彰銀經營權，彰銀仍在財政部（公股主要股東）的撐腰下對判決不予理會。由此可知，政府金融監理部門的態度始終是金融改革的關鍵。

倘若行政院、立法院無法有效改善，讓財政部持續由財金幫把持的話，台灣金融改革就會持續空轉打假球。持續放縱市占最高的公股銀行發生金融弊案而且不被重懲，不僅是納稅錢的浪費，台灣的金融人才也會越發不願意加入本土銀行，年輕人對本土銀行求職意願會降低，高階的管理人才也會流失，這對於台灣金融業將會是大災難。新的一年，內閣將會有所調整、立法院也展開新會期，然而公股銀行弊案累累，金融改革能否在新年度看到曙光？

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航