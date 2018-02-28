比「美麗灣」更大、500間客房「黃金海開發案」下周審查，環團：很有可能會通過

還記得美麗灣開發案嗎？台東最有名、爭議最大的「美麗灣渡假村」，動工至今爭議超過15年。雖然美麗灣開發案最後被擋了下來，不過附近的渡假村、遊樂區開發案，依然陸續通過審查、獲准開發。而在下周二（3月6日），又有一個「黃金海渡假村」即將被審查，而環團表示，根據過往經驗，這次的審查很有可能會通過。

關心原住民傳統領域的臉書粉絲專頁「一起陪原住民族劃出回家的路」昨（27）日在臉書上轉貼一篇地球公民基金會教育推廣兼任專員莊慕華的臉書貼文。轉貼的文章，開頭就說：「再見，東海岸。很抱歉我們在凱道370天了，卻還沒能爭取到回家的路。」

而莊慕華的貼文則指出，繼美麗灣飯店上面的「杉原棕櫚濱海渡假村」環評通過後，三仙台的「滿地富遊樂區」也通過了，下周二（3月6日）則輪到杉原棕櫚旁的「黃金海休閒渡假村」來闖評估。

地球公民研究專員詹壹雯則表示，這次是「黃金海渡假村」第8次的環差會議（編按：當開發案已通過環評、取得開發許可，因故超過3年還未動工，就會召開「環差會議」），依照過去參與的經驗來看，其實審到第4次就很多了（「杉原棕櫚」開發案，是在第7次的審查會議通過），因此評估下周的「黃金海渡假村」，很有可能也會通過。

不只美麗灣，東海岸還有哪些開發案？

東海岸觀光旅遊開發案中，最有名、爭議最大的是「美麗灣渡假村」。

2004年12月，台東縣政府以BOT方式，將卑南鄉杉原海水浴場出租給美麗灣渡假村公司，投資興建經營美麗灣渡假村飯店，但開發之初因迴避環境影響評估程序，遭到法院多次判決環境影響評估程序與建照發放皆屬違法，2013年，高雄行政法院判決美麗灣渡假村先行停工，2016年3月，高雄最高行政法院判決「撤銷環評結論」，閒置超過10年的工程，也讓美麗灣業者表明無意經營、將提仲裁，要台東縣府買回。

另外位於三仙台的「滿地富遊樂區」，占地10公頃、內含200間客房與各式遊憩設施，2002年通過環評審查後，進入環評差異分析，在今（2018）年2月12日通過。業者表示將去申請興辦事業計畫，「這次真的要動工了。」

而東海岸規模最大的觀光開發案，是26公頃、500間客房、30間度假別墅的「杉原棕櫚濱海渡假村」。「杉原棕櫚」早在2002年就通過環評，但因超過3年未開發，2010年補送「環境差異分析報告」報告，歷經7次專案小組審查，2016年也有條件通過。

《鏡周刊》報導，該案通過環評時，環團譁然，地球公民基金會強調「杉原棕櫚開發案」位於花東海岸二級保護區，場址距離杉原海灣僅約200公尺，該區為稀有的「貝氏耳紋珊瑚」重要棲地，且渡假村開發位置旁的台11線周邊道路，已納入「海岸管理法」之「重要海岸景觀區」預定地，不宜進行大規模開發。

由於環評已通過，唯一能「卡死」該案的只有「原住民基本法」21條相關規定：在原住民傳統領域重大經濟開發案，必需讓原住民「知悉」並「同意」才能進行開發，而這也讓都蘭灣附近的3個阿美族部落，在「開發」與「保育」之間意見分歧，出現紛爭。

《天下雜誌》2016年報導就指出，由於全台原住民部落對於傳統領域的界限也有不一致的意見，導致原民會遲遲無法公布傳統領域，讓許多牽涉原住民知情同意權的開發案，永遠處於開發者和部落各執一詞的情況。像是距離開發案預定地最近的莿桐部落，就有族人認為開發可以帶來人潮與工作機會，生活能夠改善，和另外兩個部落意見分歧，造成對立。

為什麼要關心「黃金海」？

「黃金海渡假村」開發案，與「美麗灣」、「杉原棕櫚」等著名開發案，同樣位在台東縣都蘭灣。「黃金海渡假村」1998年通過環評後，展開漫長的環差審查，至今尚未正式開發。

《環境資訊中心》2016年報導指出，都蘭灣擁有珊瑚資源，除了鄰近的都蘭、加路蘭、刺桐部落年年舉辦海祭，當地海岸也是當地部落採集食物的重要「冰箱」。另外，「黃金海渡假村」基地內有富山遺址、富山第二遺址，業者當時也被要求再釐清遺址範圍，補件再審。

不過根據報告書的補正說明，業者表示，釐清遺址一事，經台東縣文化處協助，專家學者及主管機關共同確認，規劃的建築物已避開現有遺址範圍，未來將留做開放空間或綠地。業者也強調，此案距海岸線上有一定距離，「排放汙水經土壤再次淨化後，對於珊瑚礁生長應不致影響」，也承諾未來開發行為會妥善做好水土保持之規劃，以低密度開發降低對原始環境之影響。

而開發案是否獲得附近原住民的知情同意，業者表示已於2015年5月2日，取得莿桐部落會議同意開發。不過當地加路蘭與都蘭部落表示，黃金海的位置是3個部落共同使用的傳統領域，質疑「黃金海」開發案和500公尺遠的棕梠渡假村開發案一樣，只向莿桐部落進行溝通。業者則表示，已向原民會發函，等待回覆此案是否位於三部落共同的傳統領域。

《環境資訊中心》報導，加路蘭部落洪叡珊洪叡珊強調，部落孩子想回家工作，但不是在開發主義的發展下求生，開發案屬於原住民傳統領域，為何不能參與決策？刺桐部落也有青年林淑玲也指出，此案的土地原本是傳統領域，卻因當年族人沒有登記，而遭國產署以國有地賣給私人，成為私人土地。

「黃金海」不像美麗灣、或是杉原棕梠等案，有部分「公有地」，可以依照《原基法》將開發案「卡關」，「黃金海」是100%私有地，而依照「傳統領域劃設辦法」排除私有地的規定，業者其實「依法」不需要取得部落同意。

而東管處在「都蘭地區觀光永續發展評估案」中，評估都蘭地區在2023年所需增加的房間數不過68間，但地球公民基金會花東辦公室主任蔡中岳2016年指出，要在都蘭灣開發的案子，加起來卻是要增加超過1500個房間（黃金海開發案就佔了500間），顯然大於實際住房需求，加上尚有垃圾、污水、交通等衝擊，都將造成加乘效應。

另外，黃金海岸的所在地、小小的杉原灣，陸續有高達60公頃的土地、6個開發案，目前開發進度如下：

而「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環境現況差異分析及對策檢討報告」專案小組第8次初審會議暨「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環境影響說明書變更內容對照表」專案小組第2次初審會議，將在3月6日下午2點，於環保署展開。

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核稿編輯：楊士範