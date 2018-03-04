男性專屬的癌症：攝護腺癌與可能的骨轉移

早期無症狀 攝護腺癌骨轉移新診斷高達三成

根據衛福部統計，攝護腺癌為台灣男性第五大癌症，發生率及死亡率有逐年攀升的趨勢。攝護腺癌早期沒有症狀，等到身體不適時就醫檢查，往往已經發生轉移，而新診斷的病患已發生骨轉移的機率就高達三成。台中童綜合醫院泌尿科歐宴泉醫師解釋，攝護腺與薦骨和恥骨的位置靠近，所以癌細胞容易沿著淋巴腺或血流跑到骨頭，形成骨轉移。

「成骨性」骨轉移會讓骨骼長出結構不良新骨頭；而「蝕骨性」骨轉移會侵蝕骨頭，破壞原有的骨頭結構。攝護腺癌骨轉移會產生兩者合併的混合病灶，容易導致疼痛及骨折，使患者行動不便，影響生活品質。歐宴泉醫師說，大部分病患因小便疼痛的症狀前來就醫，才意外發現罹患轉移性攝護腺癌。而骨頭、腰背疼痛等骨轉移所造成的兩腳無力或骨折情況出現的機率約五成，尚有一部分的骨轉移是無症狀的。

骨質流失 攝護腺癌致命原因

攝護腺癌的治療以荷爾蒙治療為主，但長期的治療會引發骨質流失，加上若有骨轉移，年長患者不小心受傷或跌倒，都可能造成骨折及其他併發症。歐宴泉醫師表示，骨頭的併發症是攝護腺癌病人致命的原因。病人出現骨頭疼痛、骨折等症狀，就會以打保骨針的方式減緩癌症對骨頭破壞的速度，減輕病患骨頭疼痛的情形，搭配其他藥物多管齊下治療，提高整體治療效益。

雖然診斷出骨轉移時，已是晚期攝護腺癌，但醫師呼籲病患積極治療，只要搭配荷爾蒙、開刀、化療等整合性的治療，再配合保骨針把骨轉移併發症降到最低，仍然可以和癌症和平共處，多曬太陽、活動筋骨，提升骨質密度，保持正向的生活狀態就不會有致命危險。

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