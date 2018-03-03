21個知識性教學資源網站，提供老師學生免費下載

因為我的時間管理、Evernote、Google應用等主題，常常受邀到各學校舉辦講座，於是和老師們接觸多了，讓我也對老師教學可用的數位工具、數位資源很有興趣。除了這些跟生產力有關的一般方法、工具的研究，透過老師們的介紹、推薦，過去幾年我也研究了許多數位教學相關的免費資源。

而且最近重新整理自己這些文章時，發現涵蓋了歷史、地理、語文、自然科學、音樂藝術等各式各樣的免費資源網站，而且內容形式從圖片、文字到影音檔案都有。

於是便想到可以來做一次階段性的總整理，提供學校各科老師、學生們參考，方便尋找適合自己的免費教學資源。也希望拋磚引玉，如果老師與學生們願意推薦我更多這類特殊的知識性資源，我也會很樂於研究和介紹。

這是有一次我忽然想看看自己家鄉：基隆地區的老照片，找著找著，就研究了好幾個台灣有在收集老照片的資源網站，發現其實還不少，於是就整理成這樣一篇文章。

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這則是有一次我在找花的圖片素材時，找到了這類手繪的動植物圖片，於是就想說研究看看有沒有專門收集這類手繪插圖的資源，結果還真的找到了這樣一個龐大的收集網頁。

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我自己很關注博物館數位典藏的發展，所以看到台灣故宮終於更進一步的開放更多圖片資源的新聞，便也寫成一篇文章跟大家介紹。

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我認識不少老師喜歡研究3D列印，甚至也當成一種教學方式，而其中就有老師跟我推薦了這樣一個歷史文物3D模型的免費資源網站。

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我應該是在國外文章上，看到這樣一個免費老地圖資料庫的消息，而進一步研究後，發現裡面還收藏了不少台灣的老地圖，於是就特別撰文跟大家介紹。

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這個網站是有次我聽到老師們說，做教學簡報時可能要使用到一些各國地圖，而他們就會到這個網站找向量圖檔，各種格式可以做很多地圖相關的設計變化。

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這是在社群上一位地理老師跟我分享的網站，她說在做台灣地理教學時，她會搭配這樣的聲音資源，提供學生更有趣的想像與討論。

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有一次我知道基隆有許多學生團體會做在地的歷史導覽，覺得很感動，於是我也進一步去研究，有沒有什麼數位資源可以幫我們更了解自己家鄉的歷史呢？便找到了這樣一款App，現在我也依然非常喜歡她。

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從Google的博物館館內街景開始，還有高解析的世界名畫，以及各種藝文主題的策展，這是我一直關注的，非常值得一用的藝文App。

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而如果是能夠下載世界名畫的資源網站，我應該也介紹過很多，最近的一個就是這個美國大都會藝術博物館的數位收藏。

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因為我爸爸喜歡用相機拍鳥類，所以有一次我也興致一來，研究一下有沒有什麼這類愛好者相關的數位資源，結果就找到了這樣幾個鳥類聲音的辨識資料庫，或許自然老師們也會需要這樣的資源。

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這也是很久之前一位致力於科學教育的老師，跟我推薦的資源網站，那時候許多志願老師還在幫這個網站做更多的中文化，這裡有許多線上的科學實驗、數學模型教材，透過互動的方式，讓老師可以跟學生更好的解釋與教學。

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這是一個我覺得很有趣的數位計算網站，上面有許多設定好的數學公式，涵蓋理財、生活、物理化學等各式各樣的計算工具，一方面幫我們快速計算問題，另一方面也可以學習公式的運用。

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我自己是念中文系出身，對於文字學一向非常的有興趣，所以在幾番研究下，發現這個非常好用的文字學資源網站，可以提供國文老師更豐富的文字教學資源。

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透過前面一篇文章，我又進一步研究，到底還有哪些網站可以提供中文文字更科學的知識研究呢？於是就整理成了這篇文章。

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除了中文文字，我也好奇有沒有台灣閩南語的相關教學資源，於是進一步研究後，就整理了這三個查詢台灣閩南語的相關網站。

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我常常介紹許多背單字、英語學習工具，但我也想知道有沒有在教學上更專業的英語資源呢？於是就找到了這樣一個「美國當代英語語料庫」，可以幫我們從小說、報章中尋找更專業正式的英語用法。

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而許多新的外文詞彙，隨著網路、科技、新事物的誕生而誕生，這些新詞彙應該怎麼發音，或許可以參考一下這個由真人上船的發音資料庫。

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我自己學生時代有參加過幾年的管弦樂團，所以有一次，想要找找看有沒有什麼比較完整的古典音樂資料庫，便找到了這個選擇，不僅有古典音樂mp3，還提供大量的樂曲樂譜可以下載。

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也因為介紹了前一個網站，便有音樂老師跟我推薦了另外一個資源，我也就寫成文章補充介紹。

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「Internet Archive（網路檔案館）」是一個線上收藏許多「骨董」數位資源的網站，有骨董遊戲、舊網站頁面，也有像是這樣的老唱片數位典藏檔案。或許歷史老師、音樂老師都可以在這裡找到一些可用的上課素材。

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以上，就是我自己重新整理過的「知識性」免費資源網站，涵蓋歷史、地理、語言、音樂、科學、數學等等資源，提供各位老師與學生們參考，也歡迎大家提供我更多值得介紹的知識性免費資源喔！

有興趣的老師，還可參考我之前整理過的其他類型清單：「1000+教學及學習免費資源網站，老師學生必備清單」、「13個免費特殊教學工具，給老師的數位教學資源推薦」。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航