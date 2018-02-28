「這是我人生中的第一場選舉」，侯友宜宣布參選新北市市長

有意參選下屆新北市長的新北市副市長侯友宜，今（28）天下午在自己臉書宣布辭職，證實將參加中國國民黨新北市長黨內初選，將於明天（3月1日）上午10點將舉行記者會，向外界說明。

「這是我人生中的第一場選舉」

《風傳媒》報導，新北市副市長侯友宜，在今天下午進入市府後脫口而出「我已經辭職了」，讓記者們相當驚訝。而侯友宜稍後也在臉書表示，「很多朋友都關心我是不是會參選新北市長。我今天要告訴所有關心我的朋友，是的，我決定參選新北市長。」正式向外界表達參選決心。



侯友宜在臉書上表示：「平靜的陪家人過了一個年，現在只有一個念頭責無旁貸。」他說已經已經向朱立倫市長請辭，準備參加國民黨黨內初選，正式參選新北市市長。

在短短的臉書貼文中，他說在擔任副市長7年中，學習到很多，希望能夠為這個城市做更多，能夠繼續為台灣這塊土地打拼。接下來會陸續提出建設新北市一些想法，聽取各方建議，在既有的基礎上，讓新北市成為一個不斷進步的城市，一個人民心中的好所在。

「這是我人生中的第一場選舉，我知道自己為何而戰，為了讓新北市民生活過得更好。我要告訴所有支持我的朋友，我會努力，全力以赴。」侯友宜說。

由警轉政，侯友宜曾是最年輕的警政署長

侯友宜現年61歲，嘉義人，中央警官學校第45期畢業，曾任內政部警政署署長、中央警察大學校長，也曾偵破多起重大刑案，包括圍捕白曉燕命案的陳進興等要犯。侯友宜也獲得前總統陳水扁賞識，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，是台灣警界最有影響力的代表人物之一，也參與國內包括復興空難、八仙塵爆等重大災難的救援。

2010年，侯友宜受新北市市長朱立倫之邀，擔任新北市副市長。朱立倫2015年底代表國民黨參選總統，侯友宜也短暫代理新北市長3個月。

《中央社》報導，侯友宜跟新北市長朱立倫交情匪淺，朱立倫在2001年當選桃園縣長，侯友宜擔任桃園縣警察局長，兩人交情日深，而朱立倫在2010轉戰新北市長勝選後，就邀侯友宜出任副手，這個任命在當時跌破不少專家眼鏡。

不過，針對參選新北市長一事，侯友宜遲遲不願表態，對於所有選舉的話題相當低調，公開受訪回答都是「市政最重要」，直到今日才鬆口，表態參選。

《ETtoday》報導，新北市選情國民黨競爭激烈，周錫瑋早在去（2017）年2月便浮出水面，並成立政策中心辦公室，走訪基層傾聽各方意見，參選意圖明顯，但直至1月28日才正式在永和國父紀念館召開參選說明會。

《NOWNEWS》報導，國民黨將在3月2日至6日公告黨內初選的流程、辦法及資格審查，之後會找符合資格的候選人進行協調，包括什麼時候舉行政見發表會、民調、政見發表會的形式等等。

2018年表態有意參選新北市市長、爭取政黨初選者：

羅致政（民進黨）：新北市立法委員，曾任新北市黨部主委。 吳秉叡（民進黨）：新北市立法委員，曾任第六、八、九屆立法委員。 陳景峻（民進黨）：台北市副市長，曾任三重市長。 金介壽（國民黨）：曾任新北市議員、台北縣議員。 周錫瑋（國民黨）：曾任台北縣縣長、台北縣立法委員。 侯友宜（國民黨）：新北市副市長，曾任內政部警政署長。

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核稿編輯：楊士範