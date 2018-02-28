後雨傘香港劇受村上春樹影響：取材《1Q84》《燒倉房》《襲擊麵包店》

繼《挪威的森林》和《東尼瀧谷》後，韓國名導李滄東改編村上春樹作品，較冷門的短篇小說《燒倉房》成了他新作的範本。這消息一傳出後，筆者首先想起的是：其實香港編導也曾受村上春樹的小說影響，取材了《燒倉房》的小量情節，再揉合了《1Q84》和《襲擊麵包店》的意象和橋段，融入後雨傘的時代背景。

是誰家導演的作品？原來是香港電台（RTHK）《獅子山下》實況劇系列的其中一集：《兩個月亮》，由謝國信編劇、李麗珊編導。你或會認為，才52分鐘的電視劇不是大製作，但世界上不少獨立導演曾翻拍村上作品，都是10多分鐘的短片——香港這部一小時之作，算是較完整的詮釋，更一連取材了3部小說，值得關注。

《兩個月亮》截圖 劇集一開幕，尖沙咀鐘樓的四個鐘就消失了，但媒體大肆報道、網上一輪嘩然後，港人又再投入日常生活。

《兩個月亮》截圖 Maya的母親是精神病人，在家中織起繩網，是香港失常的象徵。

《1Q84》的兩個月亮：混亂、瘋癲、荒誕的時代



《兩個月亮》不如政治味濃的同期作品《明月扁舟》、《一場飯局》般引發熱話，但村上迷看到片名「兩個月亮」必定知道這指向了長篇小說《1Q84》中的核心意象。

在小說中，女主角青豆在公路上跳車，從旁邊的逃生梯往下走後，便進入1Q84的神秘世界，駭然發現天空高掛著兩個月亮。但漸漸地，她發現活在1Q84的人，全都沒有留意天空上多了一個月亮，也沒有人公然談論過夜空上的事。

港台劇亦有一樣設定，香港的天空多了一個月亮，首先察覺的人卻是精神病人、女主角Maya的母親。Maya看見兩個月亮後，卻堅持沒有這回事，說是母親「眼花」所致，一下子拉過窗簾布，採取「視而不見、見而不信」的態度。

《兩個月亮》截圖

《兩個月亮》截圖 兩個月亮是整套劇的核心意象。

如同《1Q84》中「神童少女」深繪里所指，月亮代表了混亂、瘋狂，兩個月亮令這種失衡加倍幅度出現；19世紀的英國，lunatic／瘋子也就是被luna（月亮）剝奪了理智的人。港台劇中，天空出現了兩個月亮後，香港出現一連串荒誕事件：

尖沙咀鐘樓的四個圓鐘一夜間消失；女主角母親跳樓，跳下一刻肉體消失了，剩下衣服在空中盤旋，卻尋不著屍體；男女主角打算放火燒金鐘前佔領區一帶，因膽怯而沒成事，遠處政府總部卻神祕地起火……

《兩個月亮》首播於2015年11月底，是傘運後的一年，運動失敗後香港沒有轉型正義，反而惹來政權更大力度的打壓。年輕人政治覺醒後，政局看似有新氣象，不少傘兵和政黨空降，但荒謬的事亦接踵而來。這包括了高鐵大幅超支至800多億、七警被揭在暗角毆打曾健超、中聯辦張曉明的「特首超然論」等；劇集播出街後不久，人間蒸發的橋段亦成真——銅鑼灣書店五子接連「被消失」。

當然，劇集落幕後2年，香港社會只有更荒謬：高鐵工程進入尾聲，一地兩檢方案已通過；泛民與自決派議員被DQ，10多萬張選票形同作廢；本土派勢力逐一被瓦解，昔日領袖梁天琦面對最高10年刑期；選舉主任作出政治審查，青年政黨香港眾志失去了議會抗爭的可能。

然而，港人看著這些亂象發生，卻無力改變局勢，就如Maya阻止不了身邊一件接一件離奇事件不斷發生。另一廂，這也暗指了部分香港人為口奔馳，無暇理會或捍衛重要的事物，最終醒覺香港已變質，一切無可挽回。





《兩個月亮》截圖 吳綺莉飾演Maya母親，是第一個發現香港上空有兩個月亮的人。

兩個月亮：廢青和靚模，無性、無愛、無錢的關係

在《1Q84》中，青豆看到的兩個月亮是這樣的：圓潤清澈的黃色大月亮，以及晦暗微綠的小月亮。兩個月亮是世界失常的象徵外，也是天吾和青豆兩個靈魂的化身。一天他們對彼此的愛尚存在，1Q84世界中的兩個月亮就不會消失。

天吾從小就討人喜歡，是數學高材生，體能和運動了得，雖與青豆一樣內向寡言，卻很易吸引女生和老師歡心，像那輪完美的滿月。青豆就如泛綠的小月亮一樣，有著小小缺陷，長相普通，稱不上漂亮但也不醜，胸部長得不大。她沒什麼朋友，在班中是沉默的邊緣人，唯一能與她接通的人就是天吾。

很明顯地，港台劇《兩個月亮》是指男主角阿全和女主角Maya，兩個皆是沒學歷、沒家勢的人，指向普通年輕人能否向上流j動的問題。

阿全是廢青，揸貨櫃車但賺不到錢，勉強只能租劏房住，女友為了有錢佬拋棄了他。走到街上，警察誤以為他是古惑仔，吊銷了他的行車執照。阿全滿腔怨氣，一直想投擲汽油彈，以洩對社會的憤怒。

Maya則是相反，雖無財無勢，但靠販賣女性的身材和臉孔維生，不惜入行做嫩模，拋頭露面以供養自己和患躁鬱症的母親。如果阿全是制度下的失敗者，Maya就是懂得適應生存法則的倖存者。

《兩個月亮》截圖 阿全常被警察找麻煩，下一幕盯著警察身後的手槍，卻不敢偷拿。

《兩個月亮》截圖 攝於中環地下隧道，深夜中暴走的兩人很有叛逆感。

有趣的是，互不相識的兩人因一次意外——Maya弄掉了藏有性感床照的電話，被險些撞到她的司機阿全拾獲。有別於《1Q84》中天吾和青豆的強烈愛慕，阿全和Maya發展出一段無愛、無性，連金錢瓜葛也沒有的關係。阿全以照片作威脅，戲弄他看不順眼、單靠身體發大財的Maya，同時假借Maya之手向社會作出反擊，恫嚇在街上巡邏的警員，威迫她對垃圾筒投擲汽油彈。

戲中最好看是阿全和Maya在凌晨街道上的追逐戰。阿全單憑一幅相片就能如扯線玩偶般玩弄另一人於掌心上，操縱她上小巴、入隧道、下斜坡，是廢青從未有過的權力感，亦排解了他單身的孤獨。當Maya被耍累了，提出以性和錢交換照片時，阿全卻一口拒絕：「用錢來踐踏我啊？！」反映這廢青極度厭惡社會主流價值，難怪想做出反社會行為如放火、玩警察等，背後是對社會及公權力不滿的宣洩。當兩人在深夜的空曠街道上追逐，遇到在金鐘唱社運歌的青年，也令人聯想起雨傘運動時佔領的景象。

《麵包店再襲擊》：在虛無中創造意義

《襲擊麵包店》和《麵包店再襲擊》，是村上春樹的早期短篇名作，是兩篇相連的小說，前篇的主角「我」年輕時是無業遊民，聯同另一名廢青朋友搶劫麵包店；後篇則是主角成了事務律師、結了婚後，因一次深夜的空腹感，再度走上襲擊麵包店之路，但這次的共犯是妻子。

當Maya和阿全發現彼此弱點，站在同一陣線時，他們展開了真正「襲擊」行動。Maya發現阿全只是想放火但無膽實行的懦夫，阿全則發現Maya身世坎坷，阿爸早逝、阿媽患精神病，被天台屋業權纏身，要一力承擔貴租。

本來Maya拒絕縱火，但命運逆轉使她改變初衷。母親因天台屋被政府收樓，情緒激動下跳樓自殺，經理人又取消了Maya的工作，找另一女孩代替——她一直擁抱的價值於瞬間瓦解，墮入了如廢青阿全般的虛無，於是提出「做件大事」，是對社會的反擊，也是一無所有後豁出去的姿態。

網民不解為何兩人共處一室，卻什麼都沒發生，因為這段關係偏離主流價值和常理，連繫兩人的是對制度的痛恨。

《麵包店》的兩次襲擊，皆始於存在的虛無。年輕的「我」經常缺課、不願工作，因強烈的空腹感搶劫麵包店，飢餓象徵找不到意義的虛空。「我」寧可打劫也不做兼職，亦是對勞動換取薪酬制度的抗議。29歲的「我」則擁有高薪工作及娶到好老婆，卻因生活太穩定和平淡，反而生起極大空洞感，急欲破壞現有跌序，通過犯罪燃起與妻子久違了的激情。

《兩個月亮》揉合了兩次襲擊，是絕境下嘗試創造意義，也是對金錢掛帥的香港之反擊。Maya的形象像《再襲擊》的妻子，從未試過縱火的她，反而比阿全更「勇武」。當阿全如「我」般找藉口放棄襲擊時，Maya果斷地要求下車及投擲汽油彈——只不過汽油彈沒有一個成功著火，對岸的政總卻神秘地起火。

《兩個月亮》截圖 凌晨時份，兩人坐貨櫃車物色放火地點，這段和《麵包店再襲擊》很像。好笑的是「我」找藉口的樣子與阿全一樣，村上小說中女人的行動力總較強（青豆也是），說要襲擊就做到盡。

《燒倉房》：預言了示威者縱火？道德是多重的？

關鍵位來了，為何角色要縱火？我想起旺角騷亂，當夜一群怨憤青年縱火示威，燒起垃圾筒和路障來。但詭異地，這個劇本播於2015年，正值和平佔中後期，2016年大年初一的旺角衝突根本未發生，難道編劇有預知能力？

當然不是，我覺得這是取材另一部小說《燒倉房》，講述坐擁財富的神秘男以燒掉無用、無人居住的荒廢柴房為業，但當他宣稱要燒掉主角附近的柴房時，主角10多日後仍然找不到柴房被燒的痕跡，大惑不解。

事實上，燒柴房只是隱喻，神秘男的事業是要殺掉沒有生存意義、內心空洞無物的人，目標是主角身邊的外遇對象「她」。「她」是行事隨心的人，沒有正當職業，只靠男人的金錢維生，但對任何一人都未曾交心，本質上亦沒有心靈需求。神秘男的縱火之行看似不道德，但他認為自己是做正確的事，類似是替天行道，虛無的「她」本質上等於不存在，幹掉她是另一種意義的「道德」。

《兩個月亮》截圖 遠處政總起火，兩人呆了。

《兩個月亮》截圖 最後一幕，阿全飲起「汽油彈」來，才知道他懦夫得連燃料都是假的，原來只是「水」，難怪Maya起不到火。

在警方和法官角度，Maya和阿全的縱火之行必然錯誤，破壞法治又擾民。但他們自覺做合理的事，承受各種不公義後，只想做出對應的反擊，若怒氣不發洩出來，他們的聲音被封殺，存在亦歸於虛無。《燒倉房》提出道德是「同時存在的均衡」：「我在這裡，又在這裡」，套用於香港傘運背景，就是佔領本質上是有違法治，但公民不服從背後的崇高理念，卻是反過來控訴政權，或是惡法本身的不義。

旺角騷亂一晚，大批青年真的掟磚和縱火。記得事件發生後，黃絲立刻分裂為暴力和非暴力，但更多人的感受是曖昧難辨，對示威者的憤怒和動機同情，卻顯然沒法接受傷人行為，不少討論在混亂中失焦。就有如《1Q84》的善惡觀：「沒有絕對的善，也沒有絕對的惡」「善惡不是靜止不動的東西，而是經常隨場所和立場而持續改變的東西。」——但在價值判斷外，村上亦重申立場：「無論高牆多麼正確，雞蛋多麼錯誤，我永遠站在雞蛋一方。」

別忘了，村上春樹支持香港的佔領運動！

村上春樹和香港，兩者看似不大關聯，其實有微妙淵緣。2014年傘運，村上春樹挺身而出，支持香港年輕人追求民主、打破高牆，又欣賞他們發起新示威形態。於佔領進入第43天，他寄語香港年輕人：

「只要是平靜、堅定地繼續歌唱，去傳頌故事，一個更美好、更自由的世界將會來臨的故事，不要失去信心，我們將能夠親眼看到，甚至能夠親手觸摸到，沒有高牆的世界。」

只是，傘運於第81日以清場告終，此前與政府的談判亦沒結果，政改方案原地踏步。許多人標示運動「失敗」，好比Maya未能順利縱火，責怪阿全太怯懦，玻璃樽裝著的原來是清水，而非化學燃料。劇終，Maya和阿全返回家中，但一切重要事物已溜走了，窗外的獅子山被灰霧遮蔽。

《兩個月亮》截圖 襲擊行動失敗，Maya家窗外的獅子山陷入五里霧中。

對比《再襲擊》的夫婦成功打劫麥當勞、取得30個漢堡，「香港版」結局悲觀得多。但同時編導留白：政總為何無故起火？這可能是小小的暗示，香港前景雖迷惘，但示威者已暗地撼動了整個特區政權。

巧合地，若編導真有此看法，也與村上春樹對傘運失敗的看法一致：

「很多事情未能盡如人意，讓我感到可惜。但我認為你們為民主而走的路，最終絕不會白費。現在乍看像是「甚麼都沒發生過」，但在看不到的地方，確實起了絲毫變化。你們走過的路，已化作事實留下來，沒有人可以無視這些事實。世界亦會根據這些事實而改變。」

核稿編輯：周雪君