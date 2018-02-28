如果大家有細心留意《哈利波特》系列的話，就會發現系列中處處佈滿天文學的名稱。我想作者J.K.羅琳大概對天文學很有興趣，而且很有心思地把天文學用語隱藏在她的小說中。

其中最為人所知的當然是哈利波特的教父天狼星．布萊克（Sirius Black）。他是哈利波特父親的好兄弟，卻被人陷害，結果在阿茲卡班監獄坐了十多年冤獄。

《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照

天狼星（Sirius）是夜空中最亮的星星，亮度達-1.6等。在天文學中，我們用視星等去量度星星的亮度，視星等越少，星星就越亮，每級之間亮度則相差2.5倍。大名鼎鼎的織女星非常亮麗，但視星等只有0等，所以天狼星差不多比它亮4倍。

天狼星在冬季出現，大家在這段時間只需找一個晴朗的夜空，抬起頭望，最亮的一顆星星就是天狼星了。如果大家一時間搞不清那顆星星最亮的話，可以試試先找獵戶座（史丹福在之後會介紹找尋獵戶座的方法），然後往左下方向看，就會見到亮麗的天狼星。

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天狼星屬於大犬座（Canis Major），大家可以把它想像成獵犬頸上的閃亮的銅鈴（也有另一個說法，覺得它像是獵犬的鼻子）。

天狼星在古代已經非常有名氣，例如古埃及人發現當天狼星與太陽同時升起時，尼羅河就會泛濫，農地變得肥沃。古埃及人更利用天狼星的位置來製定曆法，天狼星與太陽同時升起的日子就是古埃及的元旦，是新一年的開始。

既然說起天狼星．布萊克，就不得不提他的堂姐兼死敵，把他殺死的食死人貝拉．雷斯壯（Bellatrix Lestrange）。

《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照

Bellatrix即參宿五，是獵戶座（Orion）中第三光的星，它像是獵人的左肩。獵戶座是冬季星座之王，七粒星星都非常明亮，而且形狀獨特，非常易認。它應該是大部分觀星者（包括史丹福）初學時第一個認到的星座。

獵戶座的標記是三粒相連成一直線的星。在西方天文學中，它們是獵人的腰帶，被名為參宿一、二、三；而在中國古代的天文學中，這三粒星是福祿壽三星。另外獵人的右肩、左肩、右腳、左腳位置各有一顆容易辨認的星星，分別名為參宿四、五、六、七。獵戶座的形狀真的蠻像一個獵人的，不似其他一些星座很「硬柪」。

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獵戶座的「左腳」是星座中第亮的參宿七（Rigel）。在「腰帶」的左上方星獵戶座第二光的星──參宿四（Betelgeuse），它是獵人的右肩。雖然它不如參宿七明亮，但卻比它更有特色，因為它看起來是紅色的。它是顆就快死亡的超紅巨星，由於它的體積漲到很大，所以發出的光很耀眼。

由於獵戶座形狀獨特，容易辨別，所以是冬天星空中的導航工具。大家只要找到獵戶座的「腰帶」，或者火紅色的參宿四，就很容易認得出整個獵戶座。只要找到獵戶座，就可以憑著它認出其他重要的星座。順著參宿七順時針地觀察，我們會分別見到大犬座的天狼星、小犬座（Canis minor）的南河二（Procyon）、雙子座（Gemini）的北河三（Pollux）（旁邊還有另一顆北河二（Castor），它們是雙子座兩兄弟的頭）、御夫座（Auriga）的五車二（Capella）與金牛座（Taurus）的畢宿五（Aldebaran）等六粒非常光的星，我們稱這個圖案為「冬季六邊形」。另外，參宿四、天狼星與南河二也會形成一個等邊三角形，我們稱之為「冬季大三角」。

大犬座在夜空中永遠追著獵戶座，就像是獵犬追著獵人想咬他，所以Sirius（天狼星）也一直追著Bellatrix（貝拉），原來他們二人的仇恨，一直「延續到天上」。

現在是二月，大家在晚上約八時至十時抬起頭就會看到壯觀的「冬季六邊形」。大家可以試試捉緊冬季的尾巴，欣賞一下令人驚嘆的冬季星空。

大家還記得鄧不利多教授冒死在水下洞穴的偷走佛地魔的分靈體──史萊哲林的小金匣，最後卻發現它早已被一位署名R.A.B.的人掉包了的情節嗎？

R.A.B.原來是天狼星．布萊克的弟弟，他叫做獅子．阿爾發．布萊克，英文名叫Regulus Arcturus Black。這個名稱實在是帥呆了，它包含了春季星空兩顆最耀眼的明星──大角與軒轅十四。

大角（Arcturus）是夜空中第三光的星，視星等-0.04，僅次於天狼星及船底座的老人星。

要找尋大角星，首先要尋找北斗七星。如果說獵戶座是冬季星空的導航工具，那麼北斗七星就是春季星空的導航工具。

北斗七星在西方的天文學來說其實是大熊座的尾巴，中國古人則覺得這七粒星像一個斗。這七顆星分別名叫天樞、天璇、天機、天權、玉衡、開陽、瑤光。如果大家有看過金庸的《射鵰英雄傳》，就應該很熟悉這七顆星了。

沿著北斗七星「柄」的3顆星（玉衡、開陽及搖光）彎彎地伸延，就會見到其他重要的春季星星，包括牧夫座（Bootes）的大角、處女座（Virgo）的角宿一（Spica），最後到烏鴉座（Corvus）。這條線就是大名鼎鼎的「春季大弧線」。

Photo Credit: Depositphotos 北斗七星與大角，相片中包含了「春季大弧線」的一部分。

大角、角宿一與獅子座（Leo）的五帝座一（Denebola）形成一個等邊三角形，被稱為「春季大三角」。其中五帝座一是獅子座的尾巴，獅子座的心臟就是軒轅十四（Regulus）了。如果大家細心留意軒轅十四附近的星星，就會見到一個「倒轉的問號」，而軒轅十四就是問號裡的一點。

天文軟件Stallarium中的獅子座

《哈利波特》系列中隱藏著的天文學名詞還有很多，例如雷木思．路平（Remus Lupin）是哈利波特三年級時的黑魔法防禦術老師，是哈利波特父親的好朋友，他名字中Lupin沿自lupus，是天狼座的意思（醫學中也有這個字的出現，紅斑狼瘡症的英文就是systemic lupus erythematosus），而事實上路平教授其實是一隻狼人，所以這個名稱改得甚有心思。小仙女．東施（Nymphadora Tonks）是鳳凰會的成員，也是一名正氣師，她的媽媽叫美黛．東施（Andromeda Tonks）。她名字中的Andromeda指仙女座。仙女座是秋季的「皇族星座」之一，這個星座方向上更可找到著名的M31仙女座星系。就連經常跟哈利波特作對的壞學生跩哥．馬份（Draco Malfoy）名字中的Draco也意指天龍座。

不過，雖然羅琳明顯地對天文名詞情有獨鍾，她的作品偶爾還是會出現錯誤的天文學內容。

例如在《鳳凰會的密令》這一段中，哈利波特在進行普等巫測（Ordinary Wizarding Level）的天文學術科考試，考試在夏季的晚上11時進行，考生需要把觀察到的天體記錄在星圖表上。書中提及到哈利波特觀察到獵戶座及金星。聰明的讀者應該記得之前介紹過獵戶座是冬季星座，根本不會再夏天出現。而金星由於位於地球軌道之內，所以大家只會在日出及日落時間左右觀察到金星，在晚上11時應該就見不到了。

照片由作者提供

當然，這些都只是吹毛求疵，雞蛋裡挑骨頭，史丹福只不過想借這個有趣的冷知識來加深大家的印象。這是小瑕疵絕不影響《哈利波特》成為史上最精彩及最偉大的小說系列之一。

資料來源︰

Wikipedia

Starrix 星匯點

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎