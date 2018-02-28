立委發起「新台幣設計」活動票選出爐：「福爾摩沙-美麗之島」獲首獎，網友最愛台灣藍鵲

民進黨立委高志鵬去（2017）年提出新台幣改版主張，從6月開始徵件、初選，經過專業評審和網友票選後，結果今天出爐，專業組首獎頒給了結合台灣黑熊、美麗藍鵲與台北101的「福爾摩沙-美麗之島」。而網友票選結果，最受台灣民眾青睞的「新台幣代表」，是美麗的台灣藍鵲。

高志鵬提出中央銀行法修法提案設置「國幣設計委員會」，並舉辦「新。台幣設計競賽」，邀請各領域的專業人士、學生、民眾一同響應，一起創造台灣新圖騰，希望透過設計力，讓民眾自行選擇國幣的價值。最後總投票數超過3萬票，高志鵬也在透過臉書，分享最受歡迎的作品。

由Yujun Lin設計的「福爾摩沙-美麗之島」，以13248票奪下新台幣大賞專業組首獎，可獲得獎金10萬元。

Photo credit: 設計新台幣·設計新台灣

這5張不同幣值的鈔票，分別印著台灣野生動物帝雉、台灣黑熊、梅花鹿、雲豹，也有知名地標台北101。值得注意的是，這幾張紙鈔邊緣刻意留白，拼湊起來，剛好是一個台灣的圖案。

Yujun Lin認為，台灣的原生、國寶動物是台灣人一直重視的一部分，代表著台灣源源的生命體的存在，而台北101，又有如新世代的存在。而這新與舊的傳承及交流，體現出台灣人緊密而不可分的關係。

而陳潔儀設計的「台灣藍鵲-發現台灣之美」，運用藍色原子筆的質感與手繪技術，將「國鳥選拔」中出類拔萃的台灣藍鵲，搬上了台灣紙鈔，獲得了網路人氣獎創意組。

不過可能是手誤，這款紙鈔的正面設計，卻在國號上犯了錯誤，將「中華民國」寫成「中華明國」。

Photo credit: 設計新台幣·設計新台灣

另外，以原住民圖騰為設計的紙鈔，也獲得了專業組佳作。創作者蘇美惠表示，原住民族曾是台灣的主體民族，但受外來移民數量的擴張，傳統領域逐漸縮小，原住民也外流到大都會，在各地形成部落。

Photo credit: 設計新台幣·設計新台灣

《蘋果日報》報導，高志鵬強調，自己辦比賽不是去中國化、去蔣化，也沒有意識型態，而是徵選代表台灣旺盛的生命力與美學，「不應該老是看到幾張老面孔，看到都煩了。」

雖然新版的新台幣設計，獲得網友歡迎，不過紙鈔改版，需要花多少時間和經費呢？根據《蘋果日報》2017年報導，當時的央行總裁彭淮南說，改版鈔券要斥資113億元，硬幣則要372億元，加起來成本接近500億元。

彭淮南也說，目前的新台幣圖案包含了「教育、體育、科技、環保、生態」，背面還有大霸尖山、南湖大山等圖案，把台灣特殊性都放進去了，目前「沒有改版的急迫性」。

央行上次新台幣大改版是17年前，在2000年7月，主要是為提高鈔券防偽技術，後陸續發行新版1000元、500元、100元、200元以及2000元鈔券。2005年7月將500元鈔券改版，並將1000元鈔券新增光影箔膜防偽功能。

而仔細比對新台幣和這次的參賽作品，其實台灣特有的動物與山巒，已出現在既有的紙鈔中：梅花鹿、大霸尖山（500元）；帝雉、玉山（1000元），漏掉的只有台灣藍鵲和台灣黑熊。

Photo credit: 維基百科

而過去也有台灣樹德科技大學的學生，為了傳達保護環境的精神，將台灣10種蕨類植物與紙鈔結合，設計出一系列的鈔票，這組作品也獲得德國2017紅點設計的最佳設計獎。

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核稿編輯：楊士範