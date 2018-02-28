中國公布31項惠台措施—國台辦發言人：前所未見；陸委會：以利益換政治認同

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）今（28）日上午在例行記者會上宣布31條惠台措施，並表示這些 措施範圍之廣，可說是「前所未見」， 企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人才，前往中國發展。

國台辦發言人安峰山在記者會上，宣布即日起實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》。安峰山表示，這次提出一共有31條的惠台措施，其中12條措施涉及「加快給予台資企業與大陸企業同等待遇」，包括明確台資企業參與「中國製造2025」、享受稅收優惠、參與國家重點研發計劃項目、基礎建設、政府採購、國有企業混合所有制改革等「享有與大陸企業同等待遇」。

另外，有19條措施涉及「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」，包括向台灣民眾開放134項國家職業資格考試，提供從業資格取得和應聘便利。另外，這些措施也開放台灣民眾加入中國專業性社團組織、行業協會，「參與中國基層工作」；並放寬台灣影視、圖書等市場准入限制。

安峰山說，這31條措施有3項特點：一是圍繞「國家重大行動計劃」和「國家重點研發計劃項目」等，給台灣企業、台灣民眾和中國相同的待遇。二是「充分考慮到台資企業和台灣同胞的特殊情況和需求、回應台企台胞的普遍關切，提出針對性強的解決辦法」，可說是為台灣人量身訂做。最後也指出，這些措施開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，都是前所未見，將使台灣人受益廣泛。

《聯合報》報導，中國 國台辦官網今天發布文件，為深入貫徹中共「十九大」精神和中共總書記習近平關於深化兩岸經濟文化交流合作的重要想法，中國願意率先同台灣同胞 「 分享大陸發展的機遇」，並「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」，因此與相關部會推出31項具體措施。

這31項措施涵蓋了7大面向，分別如下：

提高台商待遇

支持台商到中國投資，設立高階製造、智能製造、綠色製造等企業，並設立區域總部和研發設計中心，相應享受稅收、投資等相關支持政策。

此外，台商可以特許經營方式參與能源、交通、水利、環保、市政公用工程等基礎設施建設，也可參與政府採購、更可通過合資合作、併購重組等方式，參與中國國有企業混合所有制改革。

農業政策

台商與中國享有相同的農業支持政策和優惠措施。

金融

允許台灣金融機構、商家與中國合作，提供便捷的小額支付服務，台資銀行也可與中國銀行協作，提供銀行貸款等金融服務。

學術研究

台灣研究機構、高等學校等，可帶頭或參與中國國家重點研發計劃項目申報，受聘於在中國註冊的獨立法人的台灣研究人員，可作為國家重點研發計劃項目負責人。

人才政策

開放台灣人報名參加中國53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試，台灣人才還可申報中國國家自然科學基金、國家社會科學基金、國家傑出青年科學基金、國家藝術基金等各類基金。

簡便就業申請

就讀中國碩班醫學生可申請中國醫師資格考，獲證書後可申請執業註冊；台灣醫師則可透過相關認定獲中國醫師資格，申請短期註冊行醫，期滿可再申請。

台灣證券、期貨、基金等專業人士，若在台灣已有相應資格，只需通過中國法律法規考試，無需參加專業知識考試。

台灣教師如欲赴中國任教，在台灣的學術成果，可納入評價體系。也將推動各樣人才網站，支持台灣人使用台胞證註冊登錄。

文化娛樂

台灣人士參與中國廣播電視節目和電影、電視劇製作，將不受數量限制。中國並不限額引進台灣生產的電影、電視劇。另外，也將放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、中國元素、投資比例等方面的限制；取消收取兩岸電影合拍立項申報費用；縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審批時限。

中國也將簡化進口台灣圖書業務的審查流程，中國將支持台灣文化藝術界團體和人士參與大陸在海外舉辦的感知中國、中國文化年（節）、歡樂春節等品牌活動。

中國遞橄欖枝，台灣各界買不買單？

《聯合報》報導，中國這次在醫師方面釋出3項利多，為此台灣醫學中心協會秘書長李偉強說，這次惠台措施對於已經在大陸念書的醫學生而言，確實有利。不過李偉強也表示，雖不少醫師想到對岸發展，但若兩岸關係出現問題，措施很容易就被收回，有意申請報名的醫師應注意。

《自由時報》報導，針對中國在文化產業釋出取消進口台灣影視數量限制、簡化台灣圖書進口流程等，文化部也表示，台灣與中國文化產業交流合作的核心問題，仍在「中國政府的審批制度」。

文化部表示，唯有尊重表意自由、創作自由，才能真正促進文化交流、相互了解與合作。並舉例2017年3月《中華人民共和國電影產業促進法》施行，明定中國企業組織人民不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合作拍攝電影，造成欲與中國合作者的莫大壓力。

而針對中國釋出一系列涉及台灣民眾赴中國求學、就業等相關優惠措施，行政院大陸委員會今日表示，這是以「利益換認同」。

《中央社》報導，陸委會認為，中國對台政策主張沒有改變，近期不斷對台灣緊縮施壓，並同步釋出所謂「惠台措施」拉攏台灣民眾。陸委會指出，中國長期推出多種類似措施，目的在提升單方獲益的經濟發展目標、吸納台灣的資源，並希望以利益換取台灣的政治認同。

陸委會說，中國提出的多項措施，都涉及中國各部委間的協調落實，對岸是否有具體配套到位或實際執行成效評估，都需再做仔細觀察。陸委會也提醒，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有所差異，企業及民眾在參與前應謹慎評估可能存在的成本風險與效應，以維護自身權益及安全。

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核稿編輯：楊士範