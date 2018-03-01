「剩下的孩子」音樂會：在維也納奪冠，回台辦音樂會卻只有「回音」

你還記得2017年7月，一群來自南投仁愛鄉的偏鄉原民孩子在維也納國際青少年音樂節中得到優勝嗎？當時評審甚至以「非常突出的勝利贏得第一名」形容他們的表現。但是回到台灣後，辦了音樂會卻在南部「門票滯銷」，讓老師和孩子都很無奈。

去年在歐洲，親愛愛樂弦樂團在維也納愛樂廳演奏莫札特KV136（嬉遊曲）、泰雅序曲以及馬卡道狂想曲，而率隊的陳珮文和王子建，都是在南投仁愛鄉親愛國小任教的老師，他們在學校教導原住民小朋友拉小提琴，在山區推廣弦樂。

那是這群小孩首次到維也納，不僅參加音樂節活動，也在街頭演奏。陳珮文說，演奏結束當被問到「你來自哪裡時」，孩子們都勇敢的回答，「我來自台灣！」讓全世界都認識台灣。

當時，親親愛樂的孩子們在臉書上寫下赴歐洲比賽的心情：

我們是一群山裡的孩子，每天看到的是被群山圈出來的一個小小的天，好久以前，我們根本不知道什麼是小提琴。

走出山井，我們發現，原來這世界好大。在山井裡，我們一起拉琴是快樂的，透過音樂，大家的心團結在一起。

聽說，有個地方，到處都有人在演奏音樂，每個人都會樂器，一直很想看看那是一個什麼樣的地方，不知道自己能不能在那玩音樂。

老師說，我們要去比賽，但又說目的不在比賽。

到了維也納，像是到了另一個世界，所有的事物都好新奇，而且真的像傳聞中一樣，到處都有音樂，到處都有人在演奏音樂。

今天的音樂活動開幕式中，看到了來自全世界的各個團隊，共有兩千多人參加，比我們部落的總人數還多，所有的人齊聚聖史蒂芬斯大教堂，雖然大家說著不同的語言，但相同的是，大家都喜歡音樂。

好像有點懂老師的意思了，在這裡，匯集了所有愛音樂的人，在這裡到處都有音樂，音樂是用來交流不是拿來競賽的！

很開心有機會在世界最高的音樂殿堂演奏音樂，這是以前遙不可及的夢，在這裡，很開心、很幸福！

不過，為了籌措學費和生活費，「親愛愛樂」樂團原定3月在高雄、台南、屏東舉辦音樂會，至今仍有許多張門票滯銷，在南部鄉親的贊助下高雄在兩日內完售，但目前台南還有300張沒賣出、屏東場次則「真的很～空～曠，回音很大喔～」

11年前，從平地到部落教書的老師陳珮文，不忍見孩子受困現實放棄逐夢權利，毅然決定和老公王子建一起出錢、貸款資助原民小朋友學音樂，夫妻倆每星期開車接送、尋找老師教學，至今累計已負債千萬，包括去年維也納之行的旅費、開支共4百萬，有一半都是他們夫妻自己張羅或樂團靠表演籌措的，一直到去年終於在維也納開花結果，被台灣人看見。（總統蔡英文也在臉書推薦）

身為親愛愛樂樂團指導老師之一的陳珮文說，目前全團共有34位成員，是群平均年齡約16歲的國高中生，最小的才國小二年級，雖然曾經歷被棄養、無人照顧的童年，在老師主動收留照顧，入團即展現驚人的音樂天賦，今年第一次參加全國學生音樂比賽南投縣賽即打敗眾多高年級生，拿下第7名的好成績。

王子建也坦承，很多企業得知親愛愛樂的困境後，都曾表示願意包下音樂會全數門票，但最後都被他婉拒了。王子建強調，偏鄉孩子必須學習靠自己的力量站起來，不能凡事都想依賴外界援助，這樣樂團才能永續經營。

王子建表示，上星期，趁著高中大學還沒開學，利用國小、國中放學後，孩子們聚在一起在沒有照明的山下團練，愛樂的孩子從小樂譜都是背起來的，

有人說「南部是文化沙漠」？王子建不這麼認為，他說台南、高雄、屏東的鄉親都很熱情，只是覺得「進到音樂廳聽音樂不是他們的生活習慣」，但王子建指出，愛樂孩子們的父母親其實也跟鄉親是一樣的，靠務農、打臨工、做臨時工長大的，所以愛樂的音樂不是「高貴的音樂」，而都是從生命出發的音樂，

「如果南部的朋友你願意走進音樂廳聽一次，你就會知道這些孩子的音樂並不是在音樂廳裡，只是我們必須要藉由音樂廳這樣的場地，來告訴大家，有一群孩子正在改變他們的生命，也正在為台灣而努力！」

本次音樂會主題《盛夏的孩子》取自「剩下的孩子」諧音，就是在講述多數樂團成員的成長背景，十年來的努力，希望大家都能給這些孩子一個機會，動動手指買票走進音樂廳，一起欣賞這群克服萬難、勇敢前進的原民小朋友所帶來的天籟之音。

這群孩子大多來自被棄養、功能不全的家庭，有的人在幼兒期才剛有意識時即經歷父母去世，甚至不乏無家可歸的孩童，這些從小面臨生離死別的孩子們，曾以為脫離不了「困苦」的宿命，卻透過音樂的啟發，讓他們找到生命的意義：

107/03/25（日）19:30

台南文化中心演藝廳（台南市中華東路三段332號）

107/06/09（六）19:30、107/06/10（日）14:30

屏東演藝廳音樂廳（屏東縣屏東市民生路4-17號）

更多售票資訊：https://chinai.shoplineapp.com/pages/ticket-system

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核稿編輯：楊之瑜