心理學「美就是好效應」：美麗是膚淺的，但醜陋卻銘心刻骨

圖片來源：作者提供 化妝到底重不重要？上妝後的影響力，我們來看看心理學的研究。

心理學有個「月暈效應（halo effect）」，也就是一個人的外貌，會影響個體的判斷，面容姣好的男人或女人，就會被認為比較有社交能力、有自信而且還比較成功。前陣子有個新聞，標題是「土豪砸4百萬看卸妝！直播主才卸半邊臉…70萬粉絲全跑光」。好像化妝這件事情，是一種美麗與魅力的展現，沒有化妝就感覺全身不自在，而且人總是會被美麗的事物吸引，認為美就是好的。如果想要被注意、被搭訕，那到底該用簡單妝容，還是清湯掛麵呢？

化妝的心理學研究：上妝後超吸睛

歐道明大學（Old Dominion University）心理學家Cash的研究團隊，找來美國女大生在實驗室拍攝臉部特寫照和全身照，但是照片有素顏和平常習慣使用的妝容，然後再請男生和女生來評估這些照片的魅力程度，對男生來說有化妝的女性比較有魅力，但是對女生來說另一個女生化妝後魅力比較低（嗯，是嫉妒其他女性化妝後的美麗樣貌嗎？）。

圖片來源：作者提供 化妝後，男生和自己都覺得照片吸睛程度比較高（滿分是七分）；但是女生看女生，就覺得別人素顏比較正。

好妝輕鬆招桃花

好吧，這是看起來的樣子，那如果想要被搭訕呢？法國南布列塔尼大學（Université de Bretagne-Sud）的Guéguen就想要知道在酒吧裡，女生化妝會不會比較引人注目。他讓二十出頭歲的妙齡少女來當受試者，然後一部分少女請專業造型師幫他們上妝（就稱她們為美豔組吧），另外一部分則由造型師幫他們卸妝後，僅上一些保濕乳液，以維持素顏的狀態（稱他們素顏組）。然後讓美艷組和素顏組出沒在浪漫法國的酒吧裡。接著實驗者在旁邊當秘密客做紀錄，看有多少男人來和他們搭訕，以及忍了多久才來搭訕。結果發現：有化妝的女生，比較受到男生的青睞，搭訕的人數也比較多。

圖片來源：作者提供 有化妝的女孩兒，每小時被搭訕的次數比較多，而且搭訕的人很快就找上門（真是迫不及待）

除了美，妝還得自然比較能拉近距離

既然有化妝比較迷人，但是妝又有分好幾種，基本上就有自然淡妝與豔麗濃妝，哪種的好感度比較吸引人呢？哈佛大學Etcoff研究團隊，透過數位技術將女模的照片進行後製，區分為素顏、自然妝和華麗濃妝三種，然後請受試者評選對這些照片的印象。結果發現妝越濃，魅力指數（attractiveness）越高，但是好感度（likeability）和信任度（trustworthiness）則略為降低；這就是妝越濃越吸引人，但是也會讓好感信任度打些折扣。如果是要行銷或者推薦產品，或許選擇自然妝，讓客戶產生清新的好感，是不錯的策略。

有句話是這樣說「美麗是膚淺的，但醜陋卻銘心刻骨。」其實，這不是說一定要以外貌取人，但從另外一個角度來看，如果今天是要和重要的人碰面，那麼出門前稍稍打扮一下，替自己的形象加分，曾經有一位經紀顧問就常提醒我：這些細節是開口前的專業。在開口說話之前，要先贏得好人緣，讓人家想要繼續聽下去。與其說是外表的重要性，倒不如說是形象的影響力。

參考資料

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

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