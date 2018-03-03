回顧史上最強性格大叔：「最稱職綠葉」大杉漣

只要曾經看過日本電影電視戲劇的觀眾，應該都對這位戴著眼鏡的性格大叔大杉漣有著深刻印象。戲劇生涯超過40年的大杉漣，參與演出的影視作品高達數百部，曾在《阪上之雲》、《JOKER私法正義》、《王牌女行員》、《緊急偵查室》等人氣日劇中飾演重要角色，也是綜藝節目《美食冤大頭》的班底，並參與過北野武、三池崇史、黒澤清等知名導演的多部電影作品。

能夠完美消化各種角色，大杉漣被譽為「變色龍」，更被日本媒體讚美是位擁有「300張臉孔的男人」。

由大杉漣、遠藤憲一等最佳綠葉主役（主演）的《Byplayers》第二季《Byplayers～如果知名配角拍攝東京電視台晨間劇過無人島生活～》還在進行拍攝，2月20日收工回飯店休息時，大杉漣突然感到身體不適，在《Byplayers》的LINE群組中請求協助後，合作演員松重豐緊急陪他到飯店附近的醫院就診，遠藤憲一、田口智朗、光石研等人都在病床旁守候大杉漣，但沒多久後大杉漣便停止呼吸，於21日凌晨3點53分（日本時間）因心臟衰竭猝死，《Byplayers》也在開播前30分鐘發表訃聞，消息傳出震驚日本演藝圈。

Photo Credit：TV TOKYO 《Byplayers 2：如果名配角在東京晨間劇挑戰無人島生活》（ バイプレイヤーズ～もしも名脇役がテレ東朝ドラで無人島生活したら～）劇照

1951年9月27日出生的大杉漣，因為對舞台劇有興趣，年僅22歲就從大學休學參與劇團演出，以舞台劇《門》開啟演員生涯，1980年正式進軍電影圈，可惜成績並不出色，大多演出浪漫異色電影，或是不起眼的中下階層角色，仍以舞台劇為主要作品，直到42歲才在北野武執導的《奏鳴曲》轉型成功， 打開知名度，演技實力獲得肯定，在許多電影與電視劇中都出現過他的身影。

其實大杉漣與松重豊私交甚篤，松重豐受訪時曾說：「因為有大杉漣在的關係，現場的氣氛很融洽，拍攝也進行的很順利，但重要的事情他也會嚴格地說，所以我會喜歡電影，真的是因為現場有大杉在整頓的關係。真的是很讓人尊敬的前輩。」

大杉漣也表示和松重豐雖然是朋友，但又是能夠互相刺激的好對手。「像是喝酒啊什麼的，他也都是會陪我陪到最後，總覺得他是在人生最後要道別時的那個瞬間，都會確實的陪在我身邊的人。」松重豐也確實陪伴著大杉漣人生中的最後一段路程。

大杉漣生前參與演出的最後一部日劇《Byplayers》，乃是由「支撐起日本演藝圈」的六位重要配角主演，大夥彼此之間的絕佳默契與即興演出，更到達職人等級。66歲的大杉漣為當中最年長的，外表看起來嚴肅正派，充滿老大哥的氣勢，善於掌控群體氣氛，是凝聚大家向心力的領導者，其實大杉漣是個性情中人，他還喜歡自虧 「到了這個歲數，很少有去案發現場的角色了。」

「好不容易演《正宗哥吉拉》的總理，結果被哥吉拉弄死了。」by大杉漣

第一季的《Byplayers》是由大杉漣主導，他以參與導演張藝謀與日本男星役所廣司合作翻拍的《七武士》為藉口，找了五個20年前合作過的配角一起同住，再看著別墅偷裝的監控，滿臉詭異地表示：「這幾個人裡有叛徒。」雖然事後證明其實是他自己喝醉酒搞出來的烏龍案件，整部劇集在真假虛實中帶出資深演員的人生哲理，與常年配角的幽默辛酸，也讓這部類紀錄片大受歡迎，於是才有了第二季的誕生。

大杉漣在近期才播映的《Byplayers》第二季第3集中，先是以大哥姿態要求編導演出時，五位島叔「一個都不能少」，最後又開玩笑說要退出《Byplayers》，沒想到一語成讖～這次是真正永久的退出了。

這幾位支撐起日本演藝圈的配角大叔，「鱷魚臉」遠藤憲一因為《民王》、《不便的便利屋》、《派遣女醫》的演出，從以往黑道、警察的角色跳到「賣萌」的新領域。松重豐在《孤獨的美食家》、《Hero》、《深夜食堂》、《重版出來》、《UNNATURAL》也展現不同演技，而寺島進、光石研、田口智朗更是正邪角色都能輕鬆駕馭。

其實大杉漣的特色與小日向文世、光石研頗為接近，天生自帶的正氣感，就算演出奸角也不至於讓人恨得牙癢癢的，像他在《相棒》的警視廳副總監，雖然處處找特命係的碴，但使壞也有限度，最多算是小奸小惡。

而憑著個人獨特的特質與精湛的演技表現，大杉漣既能扛起主演，也可以當個稱職配角，就算總是擔任配角，正因為存在感強，被稱為「最稱職的綠葉」。大杉漣近來也再度翻紅，熱賣的《正宗哥吉拉》、《Byplayers》極受歡迎，去年主演的《最終幻想14：光之父親》大紅，還特別與劇中兒子千葉雄大一起拍攝廣告。

提到大杉漣，許多人也會聯想到草彅剛，他們連續在《SPECIALIST 特別篇》、《俠義看護》、《錢的戰爭》、《謊言戰爭》等片合作，劇中大杉漣的長輩角色大都亦父亦師，也象徵著兩人的好交情。而《警視廳０系》的大杉漣總是被小泉孝太郎瞎搞到拉肚子，整天跑廁所避難，但重要時刻還是會硬起來挺身向長官「建議」。

雖然在大杉漣短暫的人生中，大都只能是主角旁邊的綠葉配角，但大杉漣始終盡心盡力地完美呈現，讓表演事業發光發熱。正如他在《Byplayers》劇中曾說過：「所謂演員，就必須得到別人欣賞才有意義，如果長命百歲的代價是不能演戲，倒不如認真把戲拍完，然後直接被殺掉還更痛快。」許多合作過、不曾合作過的藝人也都公開弔念大杉漣，更代表著他在演藝生涯的貢獻。

《Byplayers》劇組也以全體名義發出聲明：「突如其來的消息，我們全體工作人員都難以接受事實，大杉漣是我們劇組的精神支柱，喪失感難以用言語形容。身為演員，他到拍攝最後一天都在拍攝現場為大家帶來了歡笑，他是我們永遠的目標，我們的驕傲。希望您能好好休息，謝謝您。」對所有人而言，大杉漣就像是一位隊長，戲裡戲外都是大家的精神支柱，更是永遠敬佩的演員。

「一個演員有兩種死亡。一個是肉體的逝去，另一種是消失在觀眾的記憶中。」

當演員最幸福的是，就算人死去了，大家也能從參與過的作品想起自己，這樣就不算真的死去。大杉漣用他留下來的作品，證明了他的在日本演藝圈的重要地位。

責任編輯：游千慧

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