未來該拿手機還是掏現金？「無現金社會」還沒那麼快來臨

文：鄭貞茂（金管會副主委）

I don't think it's time yet to eliminate cash, but I propose having a less-cash society, not a cashless one. －Kenneth Rogoﬀ, Professor of Economics at Harvard University

未來該拿手機，還是掏現金？

農曆年時，國人除了換新鈔發紅包之外，同時也會採購年貨或購買年節禮物，因此每年這個時候金融機構都會比平時多準備一些現金，以因應民眾對現金的需求，形成一個農曆年才有的特殊季節性現象。

但隨著電子商務以及行動支付的流行，現在有些民眾可以透過電商或金融機構發出電子紅包，轉給親朋好友，親友間不用見面，只需輕動手指，輸入要轉帳的金額，即可發出紅包，這也意味著，未來春節金融機構可能不再需要準備那麼多的現金了。

除了電子紅包之外，科技的進步擴大了民眾的支付工具選擇，例如目前在台灣，民眾可以使用預先儲值的支付工具有悠遊卡、一卡通、愛金卡及Happy Go有錢卡等電子票證；另外也有即時支付的轉帳卡及各式金融卡，以及延後支付的各類信用卡，或是網路上所使用的第三方支付與電子支付等各類型支付工具。其至央行也正在研究電子貨幣，以便將來或許可以做為央行與銀行間的清算工具。隨著這些支付工具的創新與普及，加上政府政策推動，會不會有一天現金會完全消失，而成為歷史名詞嗎？

研究指出：現金使用仍相當活躍

當然每個國家的情況不一樣，因此推動無現金社會的進展也不一樣。最近英國央行對這個議題做了一些研究，結果發現全球主要國家包括美國、加拿大、澳洲、歐元區及英國等，現金的流通量仍然以每年5～10％的速度增加。相對地，推廣無現金社會最為積極的瑞典，雖然流通的現鈔逐年遞減，但現金交易目前仍占所有銷售金額的15％。

雖然消費者使用現金的習慣受到新式支付工具的影響而有所改變，但英國央行的觀察顯示，全球現金使用仍然非常地活躍（alive and kicking），有超過5兆單位的現鈔廣為使用，平均每一個成年人用了80個單位，另外現金交易則占所有零售交易的85％。

民眾覺得持有現金才安心

現金最迷人的地方就是它的可觸摸性（tangibility）及方便性，民眾使用現金時不需要擔心店家會不會接受，因為現金是法償貨幣（legal tender），店家不能拒絕。如果是使用信用卡，則要擔心店家是否有刷卡機，同時，使用現金店家不會收手續費，成本較其他支付工具低廉。

現金的另一好處是做為預算的控制，因為使用現金時民眾會明顯感受荷包變薄了，但使用金融卡或信用卡，則要等到收到對帳單時才會發現花太多錢。再者，在緊急情況時，民眾也覺得手上保有一些現金才會感到安心，這是其他支付工具目前仍比不上的地方。

新英鈔壽命延長2.5倍

有趣的是，英國央行發現，自動櫃員機（ATMs）的數量變少，會讓現金使用變少，這與一般的直覺不一樣，因為感覺上ATM數量變少，民眾每次領錢應該會領比較多的現金才是。此外，另一個發現是，一般人覺得現金的使用有某種程度是為了避稅，因此地下經濟應該是現金需求的一個主要因素，但英國央行發現情況並非如此。

長期來看，民眾使用現金的習慣將隨時代而演變，但現金仍將具有一定市占率與影響力，各國央行應順應時勢，讓民眾對現金的使用更安心。英國央行去年9月推出新的10英鎊鈔票，將原本的棉花材質改為聚合物（polymer），以增加它的質感與壽命；出現在英鎊上的歷史人物則是19世紀著名文學家珍‧奧斯汀（Jane Austen），以增添它的文創性，提升民眾收藏與使用的意願，這些經驗頗值得我們參考。

Photo Credit: Back of England/Flickr 「I declare after all there is no enjoyment like reading!」新10英鎊底部印上《傲慢與偏見》的一句話：「我說呀，怎樣的娛樂也抵不上讀書的樂趣！」出自故事中的卡羅琳．賓利小姐（Caroline Bingley）。其實她對書毫無興趣，只是試圖用語言來打動達西先生。這樣的諷刺金句印在鈔票上，引發學界批評與討論。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航