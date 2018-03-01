退將成立「台灣軍政府」：寧給蔣中正統治，也不願當日本狗

針對民進黨政府遲遲不取締「日本的台灣民政府」，前陸軍第6軍團副指揮官退伍的高安國中將，228在中正紀念堂成立「中華民國台灣軍政府」，現場舉辦的「消滅台灣民政府動員大會」活動約有100多人參與，他們還高喊「打倒蔡英文政權」。

《壹週刊》報導，知情人士指出，退將高安國（74歲），陸軍官校35期畢業，中華民國陸軍中將退役，日前曾發表一篇對民進黨政府的檄文，認為民進黨政府不取締「日本的台灣民政府」，揚言將成立「中華民國台灣軍政府」。

高安國陸軍退役中將敬告民進黨政府：

如果民進黨政府不取締「日本的台灣民政府」，我們將成立「中華民國台灣軍政府」，在台灣軍政府之下區分為：台北軍管區、台中軍管區、台南軍管區、台東軍管區、澎湖軍管區、金門軍管區、馬祖軍管區等七個單位，並且由各軍管區內退役將領就近成立，各級幕僚單位不需要十天的時間就可以動員到位全體的後備軍人公教警消，全國勞工都將成為我們的後盾，為了維護台灣2,300萬同胞的福祉及中華民族的偉大復興，依需要取代或進駐目前各軍團及各防衛部之內以執行軍管驅逐倭寇的任務。

《蘋果日報》報導，高安國強調，台灣軍政府是以認同中華民國為核心價值的軍、民，一同組成的。他強調，軍政府的成立在中華民國歷史上已有先例，主要名義均為護法、護憲。現今台灣亂象叢生，普遍民眾對自己的國家意識已然被政治操弄至盪然無存，失去了國家意識，自然對外沒有尊嚴，對內無法團結。

高安國強調，中華民國台灣軍政府的成立，除了要喚起國家意識外，更希望能夠以成軍的嚴謹精神，團結仍然認同中華民國的大眾，成為有秩序、有執行力，懂得維護憲法精神的有志之士一同參與。而台灣的子弟，也絕對不會為了台獨而作戰。

《新政聞》報導，對於外界有人質疑此群體之正當性，高安國進一步說明指出，軍政府是一個整合愛國志士行動的平臺，與其質疑愛國軍政府的成立，不如花時間正視所謂台灣民政府此等團體，在國土上侵門踏戶，核發不同身分證的荒謬行徑。

媒體詢問高安國對於獨派人士對對先總統蔣中正的棺槨潑油漆，他氣憤的表示，這些人都是懦夫，對一個過世的人做這種不敬的動作，就是懦夫的行為。

高安國今天進一步在臉書發布8點想法，並指出228成了「中華民國台灣軍政府成立的日子」，還說「我滿想為先總統蔣公還一個公道的，今天我寧願給蔣中正帶領的國民政府統治，也不願意當日本狗。」

那些要民主的獨派，我就不相信在日據時代，敢在哪裡靠腰。看到日本人乖的跟孫子一樣 台灣被日本統治半世紀，加上晚期的皇民化。早就仇視自己祖國同胞。二戰還為日本效命，殺中國同胞 台灣光復民國34年，228發生在民國36年。38年才，蔣中正帶領的國民政府撤退來台（編按：此處應為蔣中正在38年才帶領國民政府撤退來台）。我不知道兩年之差，沒到台灣的蔣中正在大陸，對抗毛澤東。為什麼變228元兇？ 當時台灣剛光復，隻身來台的外省人，不會說日語，唱日本軍歌，穿中山裝，被屠殺是事實。台灣剛光復，戶籍還不完整。外省人也死傷不少 那些台獨人士，一個比一個兇狠，看起來哪有楚楚可憐我就不相信他們都被迫害 中國大陸也承認，當時台籍人士，有不少加入共產黨。難道那些加入共產黨，遇害人士，我們還要為她平反 那些遇害228人士，也拿到賠償了。人數8百多人，沒有綠營說的幾十萬人。過去就算做不好，馬英久也每年道歉了，討債也要有個限度 政黨輪替，來了一個貪污的陳水扁，不然就是一個同運，愛滋的蔡英文。台灣有民進黨真是有夠倒楣的

高安國強調，「台灣民政府」發行車牌、護照等，把中華民國的主權尊嚴不放在眼裡，對於台灣民政府這種不法行為，政府居然視若無睹，所以，他要成立軍政府予以置裁，最主要就是要在台灣的國土上，消滅這個不法的政府存在。他並強調，從今天開始到329之前，把所有台灣民政府的牌子撤下來，否則「後果自負」，他們也會向台灣民政府「宣戰」。

《上報》報導，日前發起衝撞立院行動的南台灣抗暴聯盟，是反年改團體中作風較強悍的團體，成員主要以退伍軍人為主，另有少數退休警察加入，目前成員約有200多人，多來自高屏地區。

警方表示，歷次反年改都是可以看到該團體動員行動，先前還曾號召120人搭車北上參與世大運場館外的反年改行動，動員能力不容小覷。

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪則在臉書發表「社會分裂衝突升級的訊號」一文，他表示所謂「台灣民政府」，原本不過一群人公開精神自慰而已，譬如發護照、賣車牌、組「軍隊」。

「無論是民政府，還是軍政府，都是社會秩序維持失能的象徵。不過這個政府一向做法，都是偏頗某方，黨同伐異。只要政治正確，便無視其他。軍政府和民政府的對立，總有一個不討當權者喜。更糟的是，我們看不到政府有要處理預防的意思。」

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核稿編輯：楊之瑜