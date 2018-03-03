聯合國外洩報告：阿薩德政府攻擊平民的沙林毒氣，北韓給的

文：Catherine Philp《泰晤士報》

譯：觀念座標

聯合國一份外洩的報告指出，提供敍利亞沙林毒氣設備，讓它可以在去（2017）年攻擊平民百姓、造成87人死亡、並引起川普（Donald Trump）政府反擊的國家，就是北韓。

自從七年前敍利亞發生內戰以來，北韓送了50公噸的器材給阿薩德政府，以利其製造化學武器。

化學武器專家相信：2013年在俄國介入，敍利亞表面上承諾願意銷毀化學武器的庫存，暗中卻留下了數公噸可以製造沙林毒氣的化學前體。但是當時敍利亞的沙林製造設備已遭到銷毀，無法用前體製造新的武器。

北韓送來的材料，就是敍利亞拿來製作沙林毒氣，並且用在汗舍孔（Khan Sheikhoun）攻擊之中。聯合國與「禁止化武組織」（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）調查員追蹤這些沙林毒氣的來源，發現它們來自敍利亞政權原來的庫存。一位英國的化武專家表示：「沙林毒氣很快就會過期，無法撐到2017年，他們一定製作了新的。這份報告的發現，很符合我們所見到現象：他們一定是偷藏了一些前體，然後再想辦法獲得器材，以混合出新的毒氣。」

北韓幫助敍利亞製造化學武器的新證據，正逢古塔地區發現一名兒童死於氯氣攻擊的時候。英國外務大臣強森（Boris Johnson）表示：如果證據確鑿，顯示敍國政權使用化學武器攻擊平民，英國應該「認真考慮」攻擊阿薩德（Bashar al-Assad）政權。

這份外洩的聯合國報告顯示，北韓在2017年4月汗舍孔沙林攻擊發生以前，將相關的材料分40次運送給敍利亞。

川普當時以汗舍孔無辜兒童死亡為理由，對敍利亞的空軍基地發射巡弋導彈。

報告還指出：去年一月，兩艘載著抗酸磁磚的船隻在前往敍利亞的海上遭到攔截。抗酸磁磚是興建化學武器工廠所需要的材料。調查員表示，這些磁磚的數量可以涵蓋一個大型工業區的範圍。

調查員並找到合約，顯示收貨人是敍利亞化武製造局所成立的幌子公司，送貨人是北韓國營的武器輸出公司，稱之為「朝鮮採礦發展貿易公司」。另外三批先前已經送到敍利亞的貨船皆未被攔截。

報告還指出，北韓的導彈技術代表團曾在2016年8月造訪敍利亞，並帶來「化學武器使用的特別抗力閥、溫度計」。一個未被指名的聯合國會員國告訴調查員，早在2013年敍利亞銷毀化武庫存之前，北韓的導彈專家就已在敍國化武工廠裡工作。

某個西方的情報局並指控，敍國在2017年仍然在三個地點製造化學武器，此舉違反由俄國仲介、要求敍利亞自動交出化學武器、以免遭美國攻擊的協議。

聯合國的化學武器調查員，已經針對上週東古塔地區的氯氣攻擊事件展開調查。東古塔遭受政府軍轟炸一週以來，已有超過500位平民死亡。

此份聯合國外洩報告的作者，是聯合國在2010年成立的八人專案小組，他們的職責是調查北韓違反經濟制裁令的事實，並負責每年對安理會提出報告。

這份報告詳細列出敍利亞與北韓躲避聯合國制裁的各種伎倆。報告發現，北韓除了賣武器給敍利亞與緬甸外，還藉出口違禁品賺了兩億美元。

北韓技師曾幫助敍利亞建造一座可以製造鈽的核子反應爐，但以色列在2007年轟炸並且摧毀了該爐。同年，敍利亞的一枚化學彈頭意外爆炸時，除了殃及敍國技師外，北韓以及伊朗的技術專家也在死者的名單上。

阿薩德曾在2015年表揚平壤的軍事協助，將大馬士革一座公園命名為金日成公園。

文章來源：40 shipments from North Korea rebuilt Syria’s chemical arsenal（The Times）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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