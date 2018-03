聯合國外洩報告：阿薩德政府攻擊平民的沙林毒氣，北韓給的

文:Catherine Philp《泰晤士報》

譯:觀念座標

聯合國一份外洩的報告指出,提供敍利亞沙林毒氣設備,讓它可以在去(2017)年攻擊平民百姓、造成87人死亡、並引起川普(Donald Trump)政府反擊的國家,就是北韓。

自從七年前敍利亞發生內戰以來,北韓送了50公噸的器材給阿薩德政府,以利其製造化學武器。

化學武器專家相信:2013年在俄國介入,敍利亞表面上承諾願意銷毀化學武器的庫存,暗中卻留下了數公噸可以製造沙林毒氣的化學前體。但是當時敍利亞的沙林製造設備已遭到銷毀,無法用前體製造新的武器。

北韓送來的材料,就是敍利亞拿來製作沙林毒氣,並且用在汗舍孔(Khan Sheikhoun)攻擊之中。聯合國與「禁止化武組織」(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)調查員追蹤這些沙林毒氣的來源,發現它們來自敍利亞政權原來的庫存。一位英國的化武專家表示:「沙林毒氣很快就會過期,無法撐到2017年,他們一定製作了新的。這份報告的發現,很符合我們所見到現象:他們一定是偷藏了一些前體,然後再想辦法獲得器材,以混合出新的毒氣。」

北韓幫助敍利亞製造化學武器的新證據,正逢古塔地區發現一名兒童死於氯氣攻擊的時候。英國外務大臣強森(Boris Johnson)表示:如果證據確鑿,顯示敍國政權使用化學武器攻擊平民,英國應該「認真考慮」攻擊阿薩德(Bashar al-Assad)政權。

這份外洩的聯合國報告顯示,北韓在2017年4月汗舍孔沙林攻擊發生以前,將相關的材料分40次運送給敍利亞。

川普當時以汗舍孔無辜兒童死亡為理由,對敍利亞的空軍基地發射巡弋導彈。

報告還指出:去年一月,兩艘載著抗酸磁磚的船隻在前往敍利亞的海上遭到攔截。抗酸磁磚是興建化學武器工廠所需要的材料。調查員表示,這些磁磚的數量可以涵蓋一個大型工業區的範圍。

調查員並找到合約,顯示收貨人是敍利亞化武製造局所成立的幌子公司,送貨人是北韓國營的武器輸出公司,稱之為「朝鮮採礦發展貿易公司」。另外三批先前已經送到敍利亞的貨船皆未被攔截。

報告還指出,北韓的導彈技術代表團曾在2016年8月造訪敍利亞,並帶來「化學武器使用的特別抗力閥、溫度計」。一個未被指名的聯合國會員國告訴調查員,早在2013年敍利亞銷毀化武庫存之前,北韓的導彈專家就已在敍國化武工廠裡工作。

某個西方的情報局並指控,敍國在2017年仍然在三個地點製造化學武器,此舉違反由俄國仲介、要求敍利亞自動交出化學武器、以免遭美國攻擊的協議。

聯合國的化學武器調查員,已經針對上週東古塔地區的氯氣攻擊事件展開調查。東古塔遭受政府軍轟炸一週以來,已有超過500位平民死亡。

此份聯合國外洩報告的作者,是聯合國在2010年成立的八人專案小組,他們的職責是調查北韓違反經濟制裁令的事實,並負責每年對安理會提出報告。

這份報告詳細列出敍利亞與北韓躲避聯合國制裁的各種伎倆。報告發現,北韓除了賣武器給敍利亞與緬甸外,還藉出口違禁品賺了兩億美元。

北韓技師曾幫助敍利亞建造一座可以製造鈽的核子反應爐,但以色列在2007年轟炸並且摧毀了該爐。同年,敍利亞的一枚化學彈頭意外爆炸時,除了殃及敍國技師外,北韓以及伊朗的技術專家也在死者的名單上。

阿薩德曾在2015年表揚平壤的軍事協助,將大馬士革一座公園命名為金日成公園。

