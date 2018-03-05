為什麼大多數人喜歡自己買樂透，而不是託別人代買？

作者：池谷裕二

換，還是不換？

三個箱子中，有一個裝有獎品，你不知道哪個才有，但出題者知道。

你選了一個你認為裝有獎品的箱子後，出題者打開另外兩個箱子中的一個，讓你看到裡頭並無獎品，然後跟你說，你可以再選一次箱子。

在此情況下，選擇哪個選項的人比較多？

維持原來的選擇 換成出題者沒打開的另一個箱子

Photo Credit：時報出版

Answer：維持原來的選擇（正確做法是2）

這類問題稱為「蒙提霍爾問題」（又稱「三門問題」，Monty Hall problem）。

雖然選1的人比較多，但從機率來看，正確選項應該是2［1］，放棄一開始選的箱子，選擇另一個還沒打開的箱子，中獎機率比較高。因為，一開始選的箱子，中獎機率是三分之一，但知道另外兩個箱子中有一個沒獎品後，選另一個箱子的中獎機率就會變成二分之一。

還是沒概念的人，請試著想像有一百個箱子的情況。如果從一百個中選一個，猜中的機率是百分之一，但要是出題者打開其餘九十九個箱子中的九十八個，讓你知道它們裡頭都沒有獎品，那你一定會覺得，剩下的那個箱子中獎的機率很高吧。

儘管如此，面對這種蒙提霍爾問題，卻還是有八十五％的人不會改變選項。大腦的運作，讓我們就算經常受到偶然左右，也會妄想自己能靠本身能力或意志去改變什麼［2］。也因此，我們會覺得自己選的箱子「似乎比較會中獎」。

買樂透也一樣，多數人應該都比較希望自己買，而不是拜託他人代買吧。另外，擲骰子時，如果希望擲出較大的數字，多數人也會比較用力。而之所以會有祈雨儀式，也是因為人類誤以為自己有能力左右天氣。再者，也有很多投資人以為自己能看懂股價，結果投入龐大金錢卻慘賠。

附帶一提，有研究顯示，如果讓鳥做蒙提霍爾問題，牠們能做出正確選擇［3］。

心理學效應：控制的錯覺（Illusion of Control） 人們以為自己對事物的控制能力或控制權，超過實際上所擁有的。

註釋

Burns BD, Wieth M. The collider principle in casual reasoning: why the Monty Hall dilemma is so hard. J Exp Psychol Gen 133:434-449, 2004. Langer EJ. The Illusion of Control. J Pers Soc Psychol 32:311-328, 1975. Herbranson WT, Schroeder J. Are birds smarter than mathematicians? Pigeons（Columba livia）perform optimally on a version of the Monty Hall Dilemma. J Comp Psychol 124:1-13, 2010.

相關書摘 ►人有種心理學上的錯覺，以為當下的一切「已經不會再改變」

書籍介紹

《天天都好用的實效心理學：為什麼離你家愈遠的餐廳，感覺上愈好吃？80個科學實證的心理效應，教你避開思考陷》，時報文化出版

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作者：池谷裕二

譯者：李靜宜

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Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航