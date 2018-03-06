中高階獵頭專家：問問自己，下一次還要透過丟履歷來換工作嗎？

作者：林沂萱（獵頭的日常）

鎖定隱藏版機會

➡ 問問自己：下一次，還要透過丟履歷來轉換工作嗎？

最活躍的求職市場往往都是在那些看不見的地方，但卻也是職場人最容易忽略的：隱藏版求職市場。

在數位科技的帶動下，可見的求職管道變得更透明化，除了傳統求職網站，在聊天群組、臉書社團都可以看到許多職缺訊息。站在被動求職者的可見觀點，會認為接觸機會好像很簡單，多會想：「等我想找再找就好了！」但卻忽略了，你看到的都可能只是「機會廣告」，甚至都是三、四手職缺了，而這樣的想法等到真正想要尋找工作時，就可能會有撞牆的風險。

關於機會廣告，我們先來看看一個職缺的產生，背後是如何運作的：

你會發現，你的A步驟其實是雇主的第四步驟。對於雇主來說，必然有其業務需求所以產生了職缺。而不論是以節省成本，或是信任度為出發點，這時候優先採取的，都會是從「內部推薦」開始。這階段的人才聘用關鍵，反倒是關係第一，履歷第二。

因此，若你仍用舊有習慣看待就業市場，不管是在思考時間的差距上、接觸雇主的方法上，都是無法接觸到隱藏版的機會。而偏偏隱藏版機會多了些人情、多了些彈性，有更多「好」的機率。

因此，即使是處於被動狀態，內心還是要保持進入某間特定公司的想像，並且要開始思考怎麼去接近他們：

★ 你心中那些潛在的興趣公司有哪些呢？（試著從工作中觀察：合作的公司、競爭對手、夢想公司） ★ 他們公司有哪些人？（試著上領英、臉書、谷歌看看有誰在這任職、有沒有共同朋友） ★ 你該如何認識他們裡頭的人？（工作上會接觸嗎？能夠透過共同朋友推薦嗎？他們常會出沒在哪裡？） ★ 誰是最具有聘用權的決定者？

如果你對這樣的「接近」反感，對所謂「人脈建立」反感，不妨轉念想想：「我想要去某個地方，要向誰問路呢？」

記住！你只是在工作地圖上，問路。

成為機會尋求者：如何獲得好機會的關注？

如果你連一個好機會都無法定義出來，那麼擁有自己滿意的職涯可能離你很遠。

每當我打電話給候選人（candidate）詢問對於新機會的接受度，多數人會回答：「只要是好的機會，我就願意考慮。」而若再多問一句：「那對你來說什麼是好機會呢？」

通常只會得到非常模糊的答案，像是：「我希望公司文化開放、辦公室不要太遠、老闆好溝通相處、可以給我舞台發揮、同事間不會勾心鬥角，最後當然最重要的是薪水。」

遺憾的是，這樣的回答根本不可能讓你吸引並得到好機會。甚至，站在真心想要挖掘人才的雇主、第三方招募的立場會認為，你並不是真心想要尋求機會，而且缺乏對職業發展的規劃與想像。

接下來，我們可以聽聽看另一種回答：

「我希望下一份工作能在微型組織工作，公司人數不超過五人，我是技術背景出身，產品技術門檻高對我不是問題，我能夠轉換成易懂的語言與客戶溝通。而做『新的事情』是我比較感興趣的，像是銷售未成熟型的產品，尤其是透過通路的策略合作佈局。」

這是我的一位候選人Peter，在面對同樣的問題時所做的回答。在他的回答中，可以明確瞭解到他的「機會樣貌」，包含了公司規模、工作方式、優勢強項、期望目標。

當然，回顧Peter的早期職涯，他也經歷過幾次陣痛的轉職經驗，但這都不影響他對於自我探索的信心：持續驗證到底什麼是適合自己的機會。最後，找到了最容易放大自己優勢的機會樣貌。

在滿足大方向的「基本」條件下，他也省去了許多過濾機會的腦力、時間成本，更專注地思考機會所伴隨的利益關係人、主管風格、生活品質、成長空間、薪資待遇、市場機會與時機點等細節元素。

以結果論來看，Peter這類自覺程度高的求職者，確實往往都在面試交流中，透過具體化的溝通，獲得大部分雇主、獵頭的親睞，即便這次未能有機會合作，在人脈的拓展上仍相當正面。

如果你是真心想要吸引好機會，請一定要試著去搞清楚大方向：想要且適合自己的機會是什麼樣貌？這可以幫助你選擇，並省下很多心力，當然，你可以透過以下問題用多一些聯想去定義它。甚至，把你的答案寫在空白處。

從公司大小

➡ 問問自己：你會如何形容現在的公司規模呢？你覺得工作上舒服嗎？

從公司文化

➡ 問問自己：你會如何形容現在的公司？（友善的？好玩的？競爭的？龜毛

的？重視家庭的？關懷的？熱鬧的？）

什麼樣的同事在公司容易備受認可或得到晉升？他的個性和剛剛你形容的文化相似嗎？

哪種職位在公司看起來最有價值？（業務？會計？工程師？設計師？）

從公司做事步調與節奏

➡ 問問自己：上班的工時有多少？心情如何？是每天都像在賽跑？還是步調很慢呢？

從公司（主管）管理風格

➡ 問問自己：如果在最頂尖的公司工作，也有優渥的薪資待遇，但是如果你面對的直屬主管，讓你感到進公司時都有種生不如死的感受，這樣是個好機會嗎？

你現在的主管如何？（可靠？誠實？嚴肅？開放？願意讚美？一針見血？共享利益？）其他部門主管也是這樣嗎？

看似機會很多，卻缺乏判斷標準，將不適合自己的機會誤判為好機會，自然會連帶影響職場成長的速度。如果你能夠保持高度的求職敏銳度，就可以將自己擺放在放大優勢的位置上（你比獵頭更瞭解自己！），更容易取得工作上的肯定，隨之提升自信心，能夠做的事情格局將變得更大。當能力與經驗翻倍成長之下，可爭取的待遇空間也會跟著擴大。

隨著每個人的探索階段與自我認識不同，好機會的定義必定會有變化，但要知道自己的限制與彈性，配合理性判斷做好動態調整，有一天你可能會發現──能幫助你的人變多了。

相關書摘 ►中高階獵頭專家：傳統排序型、功能型、混合型，哪種履歷最適合你？

書籍介紹

本文摘錄自《但願你因工作而閃亮》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林沂萱（獵頭的日常）

如果你是──

剛出社會的新鮮人，不清楚自身優點或不知道要做什麼；

工作年間不算短也不算長，進退兩難的職場男女；

或是經歷風浪後進入人生下半場，卻不知從何揮棒的人……



本書的存在，將會幫助你──

★塑造職涯心智，從「心」定義自己，盤點自身技能與優勢，找到真正適合自己的工作（True Calling）。

★明白數位時代的履歷撰寫技巧，以及各類型的面試比較，告訴讀者所謂「求職活動」，究竟該如何出擊，才能一次命中想要的工作！

★當專業不是唯一王牌時，如何度過職涯「雨天期」？培養自己具備隨時被雇用的能力，更有目標性地思考要累積什麼樣的無形資本。

★檢視自己的人生規劃，如何評估自身環境與狀況以決定方向──無論是想創業，還是出國就職，或身兼多職來發揮自己的價值，甚至實踐目標。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航