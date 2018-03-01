陳菊回首高雄12年：我很苦命，沒柯文哲「那麼可愛」

（中央社）

高雄市長陳菊在高雄執政近12年，年底將屆滿卸任，她接受中央社專訪時，回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命！」陳菊也直言柯文哲已經讓她不能信任，她說政壇上很少有柯這樣非典型的人，但是「有些基本的東西不能太離譜」。

陳菊細數，從2006年以1114票險勝對手後，就身陷選舉官司；上任第3天她才知道，世運主場館必須在2年內興建完成，不然世運會辦不成；2010年尋求連任時，和新潮流視同兄弟的前縣長楊秋興競選，那是她人生的另一個考驗。談到執政12年的眾多挑戰，陳菊有諸多感慨。

她說，投入高雄市長選舉正是民進黨最低迷的時候，競選過程很辛苦，2006年她以1114票險勝國民黨籍候選人黃俊英，卻身陷選舉官司，這場官司讓她治理城市的正當性，幾乎快一年之後才確定。

緊接著面臨舉辦2009年世界運動會的壓力。陳菊說，記得接任高雄市長的第3天，動土興建世運主場館時，才知道須在2年內完成場館興建，時間相當緊迫，如果沒有完成，就會毀約辦不成世運會。

她感嘆當時舉辦世運得不到中央支持，行政院體委會還對市府「官腔官調」，日籍建築師伊東豊雄設計的主場館興建完成後要試燈，體委會竟然反對，讓市府相當錯愕。

世運會的宣傳費用也不足，陳菊說，當時市府想到利用大街小巷穿梭的垃圾車進行隨車廣播宣傳，讓市民知道要舉辦世運，並由她親自錄製宣傳錄音帶。所幸後來世運辦得很成功，帶給高雄光榮感和信心。

2010年陳菊爭取市長連任，當時同屬新潮流系，原本和她情同兄弟的高雄縣長楊秋興，也爭取黨內提名，爭取失利後脫離民進黨，以無黨身分參選高雄市長；那是她人生的另一個考驗。

與楊秋興競選的傷心往事，陳菊不願多談，她以「往事如煙」帶過；不過她表示，當年和楊秋興、國民黨候選人黃昭順3人參選，最後她的票數，比2名對手票數相加後，還多出8萬多票。

陳菊說，當年來到高雄市政府，是民進黨最落寞、最低迷的時刻；從政快50年，只參選過國大代表和高雄市長2個職務，她這一生幾乎都在為人抬轎，如果外界問她的專長是什麼？答案就是「很會助選」。

高市的統籌分配稅比北市少百億

針對大高雄的財源，以及第10屆立委選舉，高雄將減少一席等議題，陳菊接受中央社專訪時一再強調，希望中央還給高雄公道。另外，行政院將《財政收支劃分法》列為本會期優先法案，希望解決非六都縣市的財政困境，不過，屬於六都之一的高雄市，對於北高統籌分配稅款分配方式，深表不平。

陳菊指出，高雄市人口比台北多8、9萬，土地面積近3000平方公里，比台北大13倍，每年統籌分配稅款卻比台北少了100多億；過去高雄的建設經費多半來自中央補助，很多公共工程可獲得98%的補助款，但是縣市合併後，高雄市因為是直轄市，只獲得50%或75%的補助。讓高雄市覺得縣市合併好像是一種懲罰。

高雄市副市長許立明說，2010年縣市合併以後，高雄整體的補助款不增反減，合併當時的內政部長江宜樺曾保證，不會有一加一小於二的情形，但事實上，縣市合併以後，高雄每年補助款都是一加一小於二，去年就少了818億。

針對外界質疑高雄舉債過高，陳菊更是一肚子苦水，她說，高雄市從前市長蘇南成開始，歷任市長留下1400多億元債務，後來為高雄縣市合併，又多了260幾億元。

陳菊還說，高雄市因為必須分攤勞健保費，而欠了一屁股債；許立明說，其實台北市也積欠中央勞健保費，但是後來馬英九總統任內修改法令幫台北市解套，只要不設籍台北市的勞工，台北市就能免繳勞健保費，這也是導致中央對北、高補助不公平之處。

儘管過程辛苦，許立明說，2010年縣市合併後的3年是高雄市舉債的高峰，市府一年舉債約160億元，現在已經過了舉債高峰期，去年是高雄從23年前市長改為民選以來，首次出現「零舉債」，但如果高雄有台北的補助額度，高雄市的還債能力應該更好。

《財劃法》修正在即，陳菊表示，這個問題長期都有討論，但因各縣市需求不同，都會提出各自的意見，最後吵了半天也沒有結論，她強調會和行政院長賴清德溝通此事，希望中央對北高的補助能夠一致，賴清德來自南台灣，比過去的閣揆都還能理解地方財政的問題。

除了《財劃法》之外，2020年、也就是下一屆的立委選舉席次，高雄市可能減少一席，陳菊也重申「 很難接受」。

外界批評高雄市立委席次減少是因為人口流失，許立明反駁表示，高雄市人口並未減少，大概都是277、278萬上下，只是高雄人口增加的幅度不如桃園、台中那麼多；席次減少是計算方式的問題。

他說，中選會通過的版本是採立法院第7屆的計算標準，過去高雄縣、市計算席次，各有小數點或進位，其實是縣、市兩邊計算各多半席，但合計起來算，小數點不見了，變成少一席，這是在懲罰高雄縣市合併。

他表示，如果採第7屆計算方式，會更擴大票票不等值的差距；如果要讓立委選區符合票票等值，應依第4屆立委的方式來計算，已和中央溝通此事。另外，選區調整，應該要從根本性的問題解決，也就是先進行行政區重劃，再配合做選區規劃。由於選區重劃還需經過立法院同意，陳菊表示會再努力爭取。

陳菊：柯文哲講話直白，但我不會這樣表達

高雄市長陳菊坦言，民進黨基層對台北市長柯文哲確有反彈，有人在她的臉書留言，說什麼她要去當總統蔡英文的「桶箍」、要輔選柯文哲，把她罵得要死，她會請選舉對策委員會成員、副市長史哲到選對會反映基層聲音。

陳菊並說，政壇上很少有柯文哲這樣非典型的政治人物，講話比較直白，但是「有些基本的東西不能太離譜」，相形之下，像她這樣的政治人物，從政久了，講話都比較慎重，「就失去了天真浪漫，不是那麼可愛」；如果黨中央最後決定北市要禮讓柯文哲，她會尊重，但是基層的聲音還是要傳達。

陳菊接受政論節目專訪，直言柯文哲已經讓她不能信任，她接受中央社專訪時，再度談及柯文哲。她說，柯文哲當年在北市參選，代表白色、清新的力量，雖然跟民進黨是不同政黨，但是她認為，只要這股力量對台灣社會是正向就好，大家對柯也有很多期待，「我們都是給予高度祝福」，從來也沒批評半句。

陳菊說，北高兩市就有很多不同之處，後來她看到柯文哲對高雄很多批評，「如果你對高雄的發展有深入了解，這樣的批評才能切中要害。」

外界對高雄的監督批評，她都虛心接受，但是柯文哲對高雄很多的批評，「南台灣很多市民朋友都覺得很奇怪」、「至少我們會認為他不是我們的敵對面」，對於高雄南台灣發展，柯文哲應該有相對的同理心。

陳菊認為，「當國民黨若干議員罵我們，他就順著也踹我們一下，我都覺得好奇怪。」柯文哲對高雄的財務結構了解多少？台北市占盡首都的資源，但高雄市面積比台北市大13倍，人口比台北市多8、9萬，城鄉的差距是有很多問題，根本是「飽漢不知餓漢饑」，高雄市真的是很辛苦。

陳菊說，高雄捷運是從謝長廷市長時代拚了半天，紅橘兩線用BOT的方式，一站一站地核准，中間辛苦不在話下，柯文哲認為高雄捷運沒人坐，卻沒想到台北市捷運是網狀，高雄只有兩條，而且興建過程非常艱難。

陳菊強調，公共運輸當然不是賺錢的工具，全世界很多公共運輸都不賺錢，但為提供人民更便捷交通，這是政府的責任，高雄市政府是為了地方長遠發展而努力。

外界認為兩人因此種下心結。陳菊說，她從來不覺得柯文哲是得罪了她，今天台灣社會有另外一股正面清新的力量，希望台灣社會更美好，這些當年充滿熱情支持柯文哲的人，才是重點。

她表示，她在台北市選戰中是旁觀者，因為她不是台北市民、也沒有投票給柯文哲，她的觀點不是那麼重要，重要是當年那麼熱血支持柯的人，他們的觀點才重要。

記者詢問陳菊，她與柯文哲的執政風格的差異，陳菊說，拿她來和柯文哲比較，這是不適切的，「因為我們生命歷程訓練完全不一樣。」

陳菊解釋，她從年輕到現在、從一開始的黨外，在白色恐怖的年代能夠投身或願意投入黨外圈子參與運動的，包括現在她的副市長許立明這些人，都是性格比較叛逆的、不是這麼乖的，當年黨外的新生代也都已經步入初老、中老的階段，她深刻地感受到這幾個世代都經過很嚴格的考驗，沒有什麼人才比這些更可貴。

她說，柯文哲這樣的一個非典型政治人物，好像話講得比較直白，很多發言「如果是我們，不會這樣表達」，當然這樣和柯文哲比起來，「就不是那麼可愛」。

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核稿編輯：楊之瑜