櫻木紫乃 《冰平線》：男男女女懷抱空虛感徒然活著的體溫

文：瀧井朝世

雖然色調單一卻色澤鮮明。雖然冰冷蕭瑟卻生猛有勁。

看櫻木紫乃的作品，總有這樣的感覺。失色的大地與天空的表情，明確傳達出男男女女懷抱空虛感徒然活著的體溫。那種精準的表現力，將讀者的心不斷誘往北方。

本書《冰平線》是她的第一本作品集。全書收錄六篇小說。

除了〈夏之稜線〉中那個來自東京的京子，其他人物都是在北國土生土長的男女。他們對家鄉絕對談不上愛。毋寧，他們都活在狹小社會中抱著某種鬱悶。他們的人生已經被誕生的場所、時代、家庭規定好了。不得不接受既定人生規畫的人固然不用說，就算是自己另謀發展的人，也逃脫不了兒時記憶。

人人都受到某種束縛，被某種東西壓抑。無處安放的心倉皇徘徊，為了逃離嚴酷的現實，他們渴求他人的身體來溫暖自己。然而其中瀰漫的似乎不是熱情，而是認命或焦躁感。

最出色的是風景描寫。作者並未刻意去描寫，而是當作人們行為的背景，不動聲色地提及，手法非常巧妙。即便是我這種對北海道不熟悉的讀者，也能清楚感受到冰冷透明的空氣。還有，人們的所作所為，配角不經意的言行舉止，在在都讓人物本身看起來更立體。這位作家不只是故事情節講得好，在文字描寫方面的功力也不同凡響。

關於各種職業的精細描寫也是本書一大特徵。讓人深深感到，職業也是構成一個人人格特質的重要因素。

作者在其他作品中描寫的人物，往往也抱著某種生活難題。有時甚至遭逢天大的不幸。但，只要仔細閱讀便可發現，作者並不想一味強調不幸與悲哀。比方說這本短篇集的女性人物就都很堅強。

相較於男人們的心始終搖擺不定，女人們卻能夠當機立斷。決定替拖拖拉拉的男女關係畫上句點的總是女方。而這些女人的決斷，也對男人的人生帶來影響。有時就算對某些事物心灰意冷，還是想與人生妥協找到一個平衡點的姿態，甚至堪稱是積極進取的。不過，當然也有一些短篇描寫的是悲哀的決斷。

生活痛苦，日常無法盡如人意。但這裡寫的，是人們雖背負重擔仍要活下去的堅韌。接觸到作者描寫的種種人生風景時，讀者感到的不是「即便如此人還是得活下去」，而是「所以人要活下去」。看似在寫陰鬱的人生，其實沒有任何人沉浸在自怨自艾自我憐憫中。可以看出人人都一樣，時而痛苦掙扎，時而失望沮喪，卻仍努力與自己的人生妥協找到一個平衡點的切實風貌。

Photo Credit： othree CC BY 2.0

以前採訪時，作者曾表示「寫不出不熟悉的天空」。不是刻意選擇北海道為舞台，而是因為只熟悉這片土地，所以自然而然以這裡為舞台。她也提到「寫不出不了解的人」。換言之，小說出現的人物，不是背負著什麼特殊厄運的人，對她而言純粹只是身邊極為普通的市井小民。

那麼，出道之作就已擁有如此卓越描寫力與人物造型力的櫻木紫乃，究竟是何許人物？我從她每次接受採訪提及的內容，整理出她的簡單經歷如下。

1965年生於釧路。據說是北海道開拓先民的第三代，長篇小說《愛的荒蕪地帶（Loveless）》的主角少女時代住的開拓小屋，據說就是她追溯祖母家的記憶寫成的。父母據說曾經營理髮店，作品經常出現這個職業大概是因為從小耳濡目染吧。高中加入文藝社，但當時似乎並未真的從事文藝創作。

步入社會後在法院擔任打字員，24歲結婚，一年後離職。之後，因丈夫調職一再遷居北海道各地。據說那段時間看遍日本海、鄂霍次克海、太平洋各處海洋與漁村。她曾表示，「海水的顏色全都不一樣。小說中經常出現海，就是因為這個緣故。」

之後，她開始在同人誌《北海文學》發表小說，正在苦惱文風之際，有人建議她報名商業雜誌的新人文學獎。於是執筆寫出〈雪蟲〉，獲得ALL讀物新人獎，2002年決定正式成為作家。那年她37歲。但接下來的路途漫長。整整花了五年才出版第一本單行本《冰平線》。倒不是因為產量太少，其實她寫得很勤，只是似乎碰上不景氣的時代，苦無機會在雜誌刊載。或許她吃過苦，所以也特別通曉人情世故。她沒有因此灰心還能繼續堅持寫作真是太好了。

《冰平線》得到很高的評價，從此，她開始順利地每年出版一、兩本單行本。按照出版先後順序，《風葬》（文藝春秋，2008年）與《凍原》（小學館，2009年，※預定更改書名後於2012年出版文庫本）是長篇推理小說，《戀肌》（2009年，角川書店）是延續本書風味的短篇集。以推理手法描寫女性人生的《玻璃蘆葦》（新潮社，2010年）推出後開始受到矚目，描寫女性雖歷經艱難仍然活得輕盈自在的《愛的荒蕪地帶（Loveless）》（新潮社，2011年）不僅透過口耳相傳贏得好評，還一舉入圍直木獎等多項文學獎。之後發表了第一本連作集《One More》（角川書店，2011年），以及我個人認為是精彩傑作的短篇集《起終點車站（Terminal）》（小學館，2012年）。

換言之，現在，厚積薄發的作家櫻木紫乃正值巔峰期。或許我沒資格妄加評斷，但除了描寫力之外，她的構成力也日漸洗練。今後她的才華到底會發展至何種地步完全是未知數。如今作者的第一本文庫本終於問世，身為一介書迷，我個人非常欣喜。但願藉此機會能讓更多人發現這位作家的精采文筆。

書籍介紹

本文摘錄自《冰平線》，時報文化出版

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作者：櫻木紫乃

譯者：劉子倩

一望無際的銀白大地

純潔・剔透・刺骨

不管世俗眼光的愛

縱然一無所有，還有彼此

37歲那年，作者以前所未有的俐落手法描寫北國男女間大量的性愛場面，獲得高度肯定，繼宮部美幸之後榮獲「ALL讀物新人獎」。其後長達五年半時間，無法完成任何作品……終於，〈雪蟲〉收錄在這本出道作中大受好評，作者每年陸續推出新書，並在2013年獲頒日本作家夢寐以求的直木賞。

全書收錄「ALL讀物新人獎」出道作〈雪蟲〉，及〈霧繭〉〈夏之稜線〉〈回歸大海〉〈水之棺〉〈冰平線〉。冰天雪地的北國，狹小的社會，從出生就已被決定的人生，無論怎麼逃離，最終都會返回原點。被世人視為失格的人，欲求他人的身體換得一絲心靈的溫暖，作者櫻木紫乃以冰冷透明的手法描寫寧靜淒烈的愛情，勾勒北國大地人們的悲歡離合。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航