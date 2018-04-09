為什麼亞洲人比其他種族更容易對食物過敏？

文：黃宜稜

近幾年全球過敏人口大幅度增長，這也讓「過敏」這件事情成為科學家最感興趣的研究之一，2017年國際知名期刊《Journal of Allergy and Clinical Immunology》刊登一篇研究，證實全球過敏人口確實在增加中，而且受到雌激素的影響，女性過敏的機率高於男性，此外研究團隊還發現一件驚人的事實：亞洲人與亞裔人士過敏的機率遠高於其他種族，而造成此現象最大的原因在於飲食習慣的差異，也就是亞洲飲食文化中會使用到的食材種類太過豐富了！

這篇研究報告《Prevalence of food allergies and intolerances documented in electronic health records》，是由美國醫學家與流行病學家共同得到的結果，研究團隊之一同時也是布萊根婦女醫院醫生Li Zhou表示，他們從2000年開始蒐集美國幾家大型醫院的數據，直到2013年底共蒐集了270萬位過敏患者，並與北美、歐洲、亞洲等地的醫院與學者合作，蒐集各地過敏患者的資訊，他們發現過敏患者無論是皮膚過敏、食物過敏、呼吸道過敏，皆有逐年增長的趨勢。

研究團隊再將過敏患者依照不同的性別、種族加以分類後，發現性別方面，女性過敏患者高達60％，而男性只有40％；在種族的部分，亞洲人與亞裔人士也明顯高於其他種族。

這些過敏患者絕大多數都是屬於第I型過敏反應（又稱為立即性過敏反應，immediate hypersensitivity reaction），是由於身體對於以往曾接觸過的過敏原產生特異性抗體（IgE），而當過敏原再次出現時，IgE會與肥大細胞（mast cells）、嗜鹼性粒細胞（basophils）結合，最終導致過敏反應的發生。

深入探究原因，研究團隊發現，女性的雌激素有導致免疫系統較脆弱、IgE較活躍的現象，這也是為什麼女性的過敏患者比例會高於男性。而在種族差異的部分，因為亞洲飲食文化中會使用到的食材比歐美還要豐富，料理的變化也較多，但無形之中接觸到過敏原的機會也會變得比較大。此外這些過敏患者中，有50.8％被檢測出會對食物過敏，且最容易造成過敏的食物分別是貝類、水果或蔬菜、乳製品、花生，這點與過去許多研究的結果相同。

食物過敏是目前最常見的過敏原因，根據歐洲過敏與臨床免疫學研究所（EAACI）公告的資料中，可以了解到全歐洲約有1700萬人受食物過敏所苦，其中更有350萬人的年齡小於25歲，顯示過敏患者的年齡正在下滑，Li Zhou表示，連歐洲都是這般光景，那亞洲就更嚴重了，因此若科學家能提早解開過敏的原因，並加以預防或治療，相信可以有效的降低過敏人口的比例。

延伸閱讀

參考資料

Women more prone to food allergies, study suggests

Prevalence of food allergies and intolerances documented in electronic health records

免疫學-過敏反應

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航